«Эта ночь принадлежит Медведеву». Яркая реакция на камбэк Даниила во втором круге АО

Россиянин в ночи доигрывал пятисетовик против Руусувуори. Болельщики до сих пор не могут в это поверить!

Пятый игровой день в Мельбурне – это сумасшествие! «Большие шлемы» давно не видели такого количества жарких матчей за одни сутки. Вылет Хольгера Руне, трёхсетовик Иги Свёнтек, да и неземной матч Елены Рыбакиной с Анной Блинковой чего только стоят!

В конце дня – а точнее, уже в ночи по австралийскому времени – к этой россыпи сенсаций добавился ещё и пятисетовый триллер Даниила Медведева. Россиянин спасся с 0:2 по сетам и за 4,5 часа одолел финна Эмиля Руусувуори. Теннисные фанаты в шоке!

Медведев в послематчевом интервью на корте поделился первыми впечатлениями от встречи:

«Этот матч, безусловно, останется в моей памяти. Сколько сейчас, 3:40 утра? Ребят, если честно, меня бы уже здесь не было, если бы я был болельщиком. В час ночи я бы поехал домой, посмотрел ещё полчасика по телевизору и пошёл спать. Спасибо, ребята, что остались. Вы сильные!

Было тяжело готовиться к этому матчу. Самое тяжёлое – тай-брейк перед нами, который длился 35 минут. Я думал, быстрее управятся, пошёл разминаться, но оказалось, что ещё слишком рано. Потом опять надо разминаться, в итоге я уже был вымотан к тому времени, когда надо было выходить на корт. Эмиль был лучше готов в начале, но я рад, что справился. Было тяжело начинать матч, в первом сете я постоянно мазал. Потом я сменил ракеток 50, в итоге нашёл одну, которой, как мне казалось, я играю лучше. Хотя иногда это всё в голове. В любом случае я оставил эту ракетку и играл ей до конца матча.

Надеюсь, в 6:30 лягу спать. Вопрос в том, идти на физио или нет. Если не пойти, то послезавтра я вряд ли смогу выйти на матч. Сделаю физио, посмотрим, как будем спать до полудня. Потом проведу лёгкую тренировку. Будет непросто, но я постараюсь победить в следующем раунде. Выложусь без остатка. Если не сработает, то не сработает».

Даниил Медведев в матче с Эмилем Руусувуори Фото: AP/TASS

«3:39 ночи в Мельбурне. Невероятно, что пятый игровой день наконец закончился! Просто сложно в это поверить», – высказался португальский журналист Жозе Моргадо, комментируя победу Медведева.

«Доброе утро, Медведев!» – одинаково написали о результате матча пресс-служба ATP-тура и Tennis TV.

«Эта ночь принадлежит Медведеву. Уступив со счётом 0:2, Даниил совершил невероятный камбэк и победил Эмиля Руусувуори в 3:39 ночи. Немыслимо!» – отметил паблик We Are Tennis.

«Что за бесценная реакция от Жиля Сервара», – отреагировал журналист Гаспар Рибейро Ланса со смеющимся смайликом на эмоции тренера Медведева. Жиль, радуясь победе Даниила, показал теннисисту что-то неразборчивое пальцами.

«Медведев победил Руусувуори на классе. Класс у Медведева, безусловно, есть – и очень хороший. Любая победа всегда положительно сказывается. Два круга уже позади. Сейчас для Медведева начнётся самое интересное», – прокомментировал победу Медведева Евгений Кафельников.

«Я предполагала, что будет непростая игра. Именно первый сет был неприятным, потому что предопределил душевное состояние соперника, который увидел, что он что-то может. Очень обидно, что Медведев на своей подаче не закончил вторую партию. У него такое случается, и над этим надо работать. Но хорошо, что всё хорошо кончается. Медведев сначала вынет все кишки из своих фанатов, а потом выиграет. Но это начало сезона — тут надо всё по дороге собирать», — сказала Анна Дмитриева в беседе с «Чемпионатом».

«В первых двух сетах было просто неимоверное количество ошибок, всё время обращение в сторону тренера, дескать — непонятно, что происходит. В конце концов мы начали более или менее видеть того Даню, которого привыкли видеть. Четвёртый был на бровях, но Медведев неплохо играл. Пятый сет уже был без шансов для Руусувуори.

Радует, что Даня вылез из того, что сам себе устроил. Руусувуори сейчас играет неплохо, но по большому счёту он не представляет опасности для Медведева. В основном Даня ошибался сам. Главное, что на характере переборол себя и сумел сломить ситуацию. Молодчина! Надеюсь, следующие матчи будет начинать увереннее», – отреагировал на победу Даниила Андрей Ольховский.

«Медведев выглядел неубедительно и в первом, и во втором круге. Бо́льшую часть этих матчей он медленно двигался, допускал странные ошибки и играл не слишком остро. Но он всё равно победил благодаря силе чемпиона. Во втором круге россиянину предстоит ещё одно трудное испытание по имени Феликс Оже-Альяссим. Но поговорим об этом через пару дней. Сейчас Медди справедливо заслужил отдых», – написал о Данииле UbiTennis.

В третьем круге Медведев поборется с Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча россиянина и канадца пройдёт в субботу, 20 января. За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».