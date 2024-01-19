«Я с ума сошла, идти к сетке на матчболе?» Андреева — о грандиозном камбэке на АО

Мирра Андреева продолжает впечатлять на Australian Open. После лёгкой победы над Онс Жабер 16-летняя россиянка совершила грандиозный камбэк в третьем раунде, отыгравшись с 1:5 в третьей партии матча с Диан Парри. В какой-то момент ей даже казалось, что всё, это конец, но она не сдавалась и в итоге вытянула игру. О том, как складывался третий сет, о сравнениях с Мартиной Хингис и внимании Энди Маррея к её матчу теннисистка рассказала на пресс-конференции.

«Я с ума сошла идти к сетке на матчболе?»

— Тяжёлый матч. Она очень хорошо играла в первом сете, мне было сложно что-то сделать. А потом я всё-таки смогла. Если честно, это был сумасшедший матч. На самом деле не ожидала, что в третьем сете сделаю камбэк, но сделала и очень этому рада.

— В последних двух раундах вы провели два очень разных матча. В одном вы не испытали трудностей, в другом была борьба. Вы сами что предпочитаете?

— Думаю, и так понятно (улыбается). Я бы предпочла выиграть в двух сетах. Да все бы предпочли. Но это тоже хорошая победа, потому что ты бьёшься за каждое очко. Думаю, у меня будет много таких матчей. Я просто рада победе. Неважно, как, с каким счётом, за какое время, я просто хочу побеждать. Если нужно три сета, пусть будет три. Если два сета, то я, конечно, рада выиграть в двух сетах.

— Что творилось у вас в голове при 1:5 в третьем сете и потом, когда вы начали камбэк?

— После победы во втором сете я была вполне уверена в себе. Сказала себе – ты выиграла пять геймов подряд, сделала несколько брейков, это хорошо. Надо продолжать в том же духе. Настрой был хороший.

А потом она здорово начала, сразу же сделала брейк. У меня было несколько возможностей на её подаче при счёте 2:0, но не получилось. При 1:5 я просто старалась выиграть хотя бы один гейм, чтобы не закончить 1:6, 6:1, 1:6. Чтобы в третьем было хотя бы 2:6.

Затем при 2:5 у неё были матчболы. Я вышла к сетке с мыслями: «Я с ума сошла выходить к сетке на матчболе?». А потом она не попала мяч.

Не знаю. Адреналин, желание, чувство, что хочешь выиграть. При 3:5 я хотела сделать брейк. 30:0, потом 30:30, я не попадала на приёме. Подумала – боже, ну вот и всё. А затем два сумасшедших розыгрыша. Не знаю… Мне кажется, когда возвращаешься в игру с такого счёта, ментально тебе легко. Легче, чем сопернику, потому что ты на ходу, на адреналине. Так было у меня сегодня.

При 6:5 я проиграла свою подачу. Думала – ладно, 6:6. Я уже не думала, что это конец, уже знала, что выиграю, но мне придётся сделать для этого всё.

Материалы по теме 16-летняя Андреева стала обладателем редкого достижения после выхода в 4-й круг АО

«Четвёртый раунд — ничто. Не думаю, что я сделала что-то невероятное»

— Знаю, что вы большая поклонница Энди Маррея. Он написал в соцсетях, что смотрел ваш матч. Что об этом думаете? Он сказал, что вы победили в том числе потому, что были строги к себе. Как находите баланс между строгим отношением к себе и пониманием, что можете вернуться в игру?

— Я даже не думала, что он будет смотреть матч, а потом он начал писать, комментировать в соцсетях. Постараюсь распечатать его посты, поставлю их в рамочку, буду везде с собой носить. Может, на стену повешу, чтобы каждый день на них смотреть (улыбается). Честно, не ожидала, что он будет писать об этом матче. А второй вопрос какой?

— Он думает, вы смогли сделать камбэк в том числе потому, что многого от себя ожидаете.

— Да, это правда. У меня было преимущество, потому что прошлый матч против неё я выиграла. Думала, что должна выиграть и сегодня, раз тогда выиграла легко по счёту.

Когда так думаешь, всегда случаются такие 1:6, как в первом сете. А затем я решила биться, выигрывать один гейм за раз. Может, строгость по отношению к себе мне и помогла. Не знаю. Я просто стараюсь мыслить позитивно. Эта строгость помогла мне выиграть, потому что обычно у меня в голове меньше позитива. Не знаю, я просто продолжала превозмогать себя. Говорила себе нехорошие слова. Думаю, мне это помогло.

— У вас так быстро развивается карьера, думали о том, как изменится ваша жизнь? Вообще, задумывались о том, что вы упускаете в 16 лет то, чем занимаются другие девочки в этом возрасте?

— Если честно, нет. Мне нравится быть здесь. Нравится путешествовать по всему миру. Мне так нормально. Но у меня особо нет времени задуматься, что происходит. Не считаю, что это что-то серьёзное. Ну да, четвёртый раунд, да, мне 16, что-то новенькое. Если честно, не думаю, что я сделала что-то потрясающее. Я просто стараюсь выиграть матч. Стараюсь биться.

Четвёртый раунд – ничто. Может, если выиграю «Шлем»… Нужно выиграть ещё три матча, а семь подряд выиграть очень тяжело. Не думаю, что я сделала что-то невероятное. Надеюсь, у меня есть время это сделать.

«Слышала, что меня сравнивают с Хингис. Но мы с ней разные»

— Вас часто сравнивают с Мартиной Хингис. Вы так молоды, бо́льшая часть карьеры Мартины пришлась на время, когда вы ещё даже не родились. Вы вообще в курсе, что вас с ней сравнивают, знакомы с её игрой?

— На самом деле я видела много её матчей. Слышала, что меня с ней сравнивают. Мне очень нравится, как она играет, но, думаю, мы отличаемся друг от друга, потому что она играет умно. Читает игру, действует более агрессивно. Не боится выходить к сетке. Я же предпочитаю оставаться на задней линии. Если есть возможность, то, конечно, выхожу к сетке.

Она всегда хотела выйти вперёд, к сетке, и оттуда завершить розыгрыш. А мне нормально, если можно завершить розыгрыш с задней линии.

Я много её матчей смотрела. Финал «Ролан Гаррос» против Штеффи Граф. Мне было очень её жаль. Конечно, Штеффи Граф – тоже потрясающая теннисистка, она очень хорошо играла. Но мне было очень грустно смотреть, как трибуны на неё наседали. Я несколько раз этот матч смотрела, и каждый раз ощущения одни и те же, что она такого не заслужила.

— Часто смотрите старые матчи?

— Да, я много матчей смотрю. В номере смотрю вечерние матчи Australian Open. Когда нет турниров, в межсезонье, например, люблю смотреть старые матчи. Мой любимый – Федерер против Надаля в 2017-м или 2018-м, когда Федерер выиграл в финале. Мне нравится смотреть старый теннис, если можно сказать «старый».

— Вы сегодня играли на корте 3, где нет послематчевого интервью на корте. Вам нравятся такие интервью?

— У меня не так много опыта с такими интервью. Не знаю. Это не от меня зависит. Конечно, мне нравится разговаривать, общаться с фанатами, слышать поддержку. Во время интервью я слышу поддержку. Сегодня на корте 3 этого не было. Но мне и так нормально, это же не от меня зависит.