«Интересно, как далеко я смогу зайти?» 20-летняя Тимофеева — о главной сказке турнира

Российская теннисистка Мария Тимофеева – одно из главных открытий Australian Open – 2024. На своём дебютном «Шлеме» она демонстрирует железные нервы, творит нечто невероятное и пишет главную сказку турнира. Сегодня она отыгралась с 0:3 в первом сете и 1:4 на тай-брейке против Беатрис Хаддад-Майи и пробилась в четвёртый круг турнира, где сыграет с Мартой Костюк. На пресс-конференции Тимофеева призналась, что теперь уверена в своих силах и хочет посмотреть, насколько далеко она сможет зайти на этом турнире.

«Теперь я знаю, на что способна. Интересно, как далеко я смогу зайти?»

— Вы в четвёртом раунде, как ощущения?

— Спасибо. Ощущения классные, вышла в третью неделю «Большого шлема». Очень рада. Довольна своей игрой сезона. Очень тяжёлый матч, всегда нелегко играть против топ-15 мира. Беатрис тоже показала великолепный теннис. Мне было очень тяжело. В целом это был отличный рабочий день.

— Кажется, ещё месяц назад вы проигрывали людям ниже топ-800. Что помогло вам в последних восьми матчах?

— Думаю, в женском теннисе дело не столько в самой игре, а в ментальной её части. В том проигранном матче в Индии я отравилась и условия игры были не лучшими, уж поверьте. Вся атмосфера не располагала. А та девочка начала показывать свой лучший теннис, и мне было очень нелегко. Я всегда чувствовала, что мне есть к чему стремиться в игре. Если я правильно настроюсь, то могу играть хорошо. Сейчас всё сходится, и я провожу одну из лучших недель в своей жизни.

— Хаддад-Майя – очень сильный, стабильный игрок, входит в топ-15. Матчи против Ализе и Каролины помогли вам поверить в себя? Казалось, что сила момента вас нисколько не смущает и не пугает.

— И матч с Ализе, и три матча в квалификации придали мне уверенности в себе. И игра на больших кортах – я уже играла на них в квалификации, потому что матчи были против австралийских теннисисток. Это было ключевым, я привыкла к такой арене, к трибунам, и в матчах с Беатрис и Каролиной уже не чувствовала такого напряжения.

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— Вы вышли в третью неделю Australian Open. Что теперь изменится? В первом раунде вы говорили – да я просто хочу проверить, насколько хорошо у меня здесь получится сыграть.

— Мало что изменилось с тех пор. Мне до сих пор интересно, как далеко я смогу зайти? Только теперь я знаю, на что способна. Знаю, что могу биться с этими девушками. Мне было интересно узнать, по силам ли мне это. Может, надо над чем-то поработать? Конечно, всегда есть над чем работать. Теперь я чуть больше уверена в своих силах. Посмотрим, куда это нас приведёт.

— Следующая ваша соперница – Костюк. Насколько хорошо вы знаете её игру и вообще, расскажите о вызове не только матча с Мартой, но четвёртого раунда Australian Open в 16 лет?

— Марта всего на год меня старше, но по юниорам мы не встречались, потому что она гораздо быстрее начала здорово играть в профессиональном туре. Кажется, она уже в 16 зажигала в WTA. Это круто. Я туда припозднилась. Видела немного её матч, потому что она играла против моей подруги. Смотрится она солидно, так что посмотрим. Будет интересный матч.

«За матч добавилось 8000 подписчиков. Безумие!»

После победы над Возняцки Мария тоже общалась с прессой – тогда ещё ей всё казалось сном. Она удивлялась растущему как на дрожжах числу подписчиков в соцсетях и рассказывала о блоге в YouTube.

— Что для вас значат эти две победы над опытными соперницами и в целом выход в третий раунд на Australian Open?

— Эти две недели уже кажутся особенными. Мой первый Australian Open, я впервые в основной сетке «Большого шлема», и всё кажется сном. Каролина – очень опытная теннисистка, и я была очень рада сыграть против неё. Я получала удовольствие на корте, это всё очень много значит для меня.

— Влог здесь ведёте?

— Да, веду. Думала, что он будет покороче, но кажется, что он будет очень длинным и насыщенным.

— Как прошли первые дни на турнире, как вы справляетесь с эмоциями, физикой, может, отвлекаетесь от всего?

— Самое замечательное на «Больших шлемах», что нам дают один-два дня отдыха между матчами. Это помогает восстановиться. Турнир делает всё для того, чтобы ты восстановился. Тут есть массаж, восстановительные процедуры, это здорово и помогает мне быть в форме в каждом матче. Думаю, это ключевое.

— На старте матча у вас было шесть тысяч подписчиков в соцсетях. Сейчас – 13 600 (уже 19 тыс. – Прим. «Чемпионата»).

— Безумие! Только что заходила туда, увидела и подумала – что вообще происходит (смеётся)? Моему аккаунту три года, у меня было 5000 подписчиков. Сейчас открываю – за матч добавилось ещё 8000. Безумие!

— Любите соцсети?

— Стараюсь сидеть в некоторых, ещё у меня с другом есть YouTube-канал. Так что да, немного сижу в соцсетях. YouTube — это просто наше хобби. В основном делаем влоги с турниров. Отсюда тоже будет влог.

— Каково быть на этом турнире, в раздевалке, находитесь под впечатлением от других теннисистов? Видите игроков, с которыми всегда хотели увидеться, делаете селфи?

— Стараюсь не приставать к ним с селфи, но, думаю, под впечатлением от звёзд я была только на своём первом «Большом шлеме» — на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Ходила там, вокруг сплошь топ-игроки, и думала – боже мой, это безумие, сумасшедшая атмосфера. Немного адаптировалась, и сейчас уже всё не кажется таким безумием. Но, конечно, приятно, что вокруг такие игроки.