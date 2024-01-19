Давний «клиент» Медведева помогает детям в Африке. Кто такой канадец Оже-Альяссим

В пятницу, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне завершатся матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. Свою очередную встречу на турнире проведёт и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у отечественного спортсмена будет Феликс Оже-Альяссим из Канады, который занимает 30-е место в мужской мировой табели о рангах.

Феликс Оже-Альяссим появился на свет в августе 2000 года в Монреале. Его отец и теннисный тренер Сэм Альяссим иммигрировал в Канаду из Того. Своими примерами для подражания канадец называл Роджера Федерера, Жо-Вильфрида Цонгу и Гаэля Монфиса. Стоит отметить, что легендарный швейцарец родился в один день с ним, но на 19 лет раньше. Теннисные скауты ещё в подростковом возрасте отличали способность Феликса доставать мячи из любой точки корта, коварные укороченные удары и отличный тактический расчёт.

Оже-Альяссим тренировался с отцом в Квебеке до 2015-го, а потом его базой стал Национальный теннисный центр в Монреале – ядро программы развития игроков Tennis Canada, бюджет которой за неполные 10 лет с конца нулевых вырос в четыре раза с $ 3,5 млн до $ 14 млн. Канадец был второй ракеткой мира по юниорам и побил множество престижных рекордов. В 2015-м Феликс в тандеме с Денисом Шаповаловым стал победителем Открытого чемпионата США в парном разряде. В декабре того же года канадец выиграл престижный юниорский турнир Eddie Herr, одолев в битве за трофей Алекса де Минора из Австралии. В сезоне-2016 Феликс сыграл лишь на самых значимых юниорских соревнованиях. В Мельбурне на Australian Open Оже-Альяссим уступил представителю Эстонии Кеннету Райсма в третьем раунде, а в Париже на «Ролан Гаррос» впервые дошёл до решающей стадии.

Настоящего прорыва в профессиональной карьере на взрослом уровне талантливый теннисист добился пять лет назад, а именно в 2019 году, когда уже в 19-летнем возрасте сумел на время ворваться в топ-20 лучших игроков планеты. Залогом этого успеха стало классное выступление на престижнейшем «тысячнике» в Майами, где Феликс преодолел квалификационный отбор. Затем Оже-Альяссим одержал ещё пять побед в основной сетке соревнований, добравшись в конечном итоге до полуфинала. Далее уроженец Монреаля пробивался в решающие стадии на «пятисотнике» в Рио, ATP-250 в Лионе и Штутгарте, а также остановился в двух шагах от титула на травяном Queen's Club. В 2020-м он был также в финалах Роттердама, Марселя и Кёльна, в 2021-м – Мельбурна и снова Штутгарта. По этому списку несложно заметить, что Феликс универсал – он одинаково хорошо выступает на всех покрытиях – на открытом харде, в зале, на грунте и даже на быстрой траве.

В апреле 2021 года теннисная общественность была ошеломлена новостью: было официально объявлено о старте сотрудничества Феликса с Тони Надалем, дядей 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. Испанский специалист объяснял, почему он выбрал именно Оже-Альяссима в качестве своего подопечного.

«Когда я впервые увидел игру Феликса, сказал Рафаэлю: «Этот парень будет очень хорош». Я видел его на челленджере в матче с Хуаме Мунаром – игроком нашей академии. Феликсу было 16 лет, но уже тогда было видно, что он станет одним из лучших в мире. Однако теперь он должен много работать, чтобы подтвердить эти прогнозы», — признался Тони Надаль в начале работы с Феликсом Оже-Альяссимом.

Сезон-2022 канадец провёл самым что ни на есть лучшим образом. После завоевания титула на февральском ATP-500 в Роттердаме и выхода в финал на своём следующем турнире в Марселе Оже-Альяссим пребывал в нереальной форме. К марту он уже обыграл таких статусных оппонентов, как Энди Маррей, Жо-Вильфрид Цонга и Андрей Рублёв. А в мае того года Феликс находился всего в нескольких шагах от самой настоящей сенсации: лишь в пятисетовом марафоне он уступил Королю грунта Рафаэлю Надалю в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 3:6.

«Я горжусь тем, как боролся, как играл. Во всех матчах я стараюсь действовать так, чтобы у меня не было сожалений. Сегодня я тоже многое перепробовал, менял тактику, менял позицию на корте. Я перепробовал всё. Подача хорошо работала, но есть вещи, которые я могу улучшить, чтобы уютнее себя чувствовать в определённые моменты или, может быть, не выгрызать победу, а выигрывать комфортно. Я могу прибавить. Но я горжусь собой и ни о чём не жалею», — откровенно заявлял тогда канадец.

В сентябре 2022 года Феликс добился успеха в командных состязаниях, вначале переиграв в групповом матче Кубка Дэвиса Карлоса Алькараса, возглавлявшего рейтинг после US Open, а затем в выставочном Кубке Лэйвера одолев самого Новака Джоковича. После неудачного турнира в Астане, где уроженец Монреаля зачехлил ракетку уже в первом круге, затем он начал беспроигрышную серию из 16 поединков, завоевав подряд три титула во Флоренции, Антверпене (оба — в турнирах ATP-250) и Базеле (ATP-500). Успехи на финишном отрезке сезона позволили Оже-Альяссиму подняться на шестую позицию в мужской мировой табели о рангах и впервые в карьере обеспечить себе участие в Итоговом турнире ATP. В итоге теннисист завершил сезон завоеванием дебютного в истории канадской сборной Кубка Дэвиса, вместе со своим старым другом Шаповаловым победив в финале грозных австралийцев.

В конце феноменального 2022 года ведущий канадский игрок приехал на родину своего отца в Того. Феликс сфотографировался на корте в местном теннисном клубе и рассказал, что здесь работал его отец, теннисный тренер Сэм Альяссим. Также спортсмен посетил школы в деревнях Кагниси и Пияде. Местные ученики приняли участие в футбольном матче, а Оже-Альяссим выступил в роли их тренера. Отметим, что экс шестая ракетка мира в одиночном разряде жертвует свои деньги на развитие детского образования в Того. Ещё в 2020 году он запустил проект «Очки для перемен» совместно с благотворительной организацией Care и банком BNP Paribas. За каждое заработанное очко в матче уроженец Монреаля жертвует по $ 5, а банк добавляет еще $ 15. А в конце сезона-2023 Феликс Оже-Альяссим даже получил награду ATP за благотворительную деятельность.

Феликс Оже-Альяссим Фото: из личного архива

Прошлую кампанию теннисист провёл уже не так удачно. На Открытом чемпионате Австралии 2023 года Оже-Альяссим, имевший шестой номер посева, добрался до 1/8 финала, где уступил несеяному Иржи Легечке в четырёх партиях. На всех остальных турнирах в прошлом году канадец проигрывал уже в первом круге. С марта по июнь Феликс имел неприятную серию из четырёх поражений подряд, а прервать её сумел лишь на «Мастерсе» в Цинциннати, справившись на старте «тысячника» с Маттео Берреттини. Затем канадец снова провёл несколько неудачных поединков, однако в концовке сезона защитил титул на соревнованиях в Базеле. Этот титул стал пятым для Оже-Альяссима на турнирах ATP и единственным в сезоне.

«Я определённо вернулся. Я позволяю своей ракетке говорить. Это всегда было девизом моей карьеры. С детства я был убеждён, что могу быть топовым игроком, но в этом году было много сомнений относительно моих выступлений и того, почему всё так происходит. Счастлив, что могу доказать всем, что по-прежнему вхожу в число лучших игроков мира, что могу играть на высоком уровне. Я в этом никогда не сомневался, но здорово подтвердить это на корте.

Это были сложные времена. В этом сезоне был новый вызов — находиться вдали от корта, пытаться управлять собой, играть на турнирах под обезболивающими из-за травм, и, если честно, это всё ещё актуально. В целом год был очень сложным, поэтому и ощущается более особенно, чем прошлый сезон. Думаю, с первым титулом в году всё гораздо лучше. Поэтому собираюсь насладиться этим событием», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Marcio Machado/Getty Images

На старте первого ТБШ в сезоне-2024 — Australian Open — 23-летний канадец в тяжелейшем пятисетовике одолел чемпиона US Open 2020 года Доминика Тима. Сам Феликс после матча признавался, что не хотел провалиться в игре с австрийцем психологически, не хотел разочаровать себя и надеялся покинуть корт без сожалений. Уже в следующем круге Оже-Альссим не испытал особых проблем в сражении с Уго Гренье, уступив французу лишь сет.

Однако в 1/8 финала канадца ждёт самое настоящее испытание: ему предстоит сыграть с третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым. С россиянином Феликс сражался шесть раз, и всякий раз именно отечественный теннисист оказывался победителем в этих противостояниях. При этом самый запоминающийся поединок игроки провели именно в Австралии в сезоне-2022: тогда, в четвертьфинале Мельбурна чемпион US Open 2021 года ушёл с 0-2 по сетам и сломил сопротивление грозного оппонента со счётом 6:7 (4), 3:6, 7:6 (2), 7:5, 6:4. Канадец совсем не прост и наверняка попытается улучшить свою статистику личных встреч с Медведевым. Получится ли у него это сделать? Узнаем совсем скоро.