С 17-й попытки вышла в 3-й раунд ТБШ. Первая ракетка Италии — соперница Блинковой на АО

Невероятный забег Ани до второй недели Australian Open – 2024 продолжается: кажется, она уже сделала невозможное – обыграла финалистику АО 2023 года Елену Рыбакину во втором раунде на огненном тай-брейке – самом длинном в истории WTA, где девушки заколотили 42 мяча на двоих. И потратили 32 минуты. История для финала, но Аня лишь на старте своего пути в Мельбурне.

Часто для не столь опытных игроков после подобных эмоциональных и физически тяжёлых встреч приходит спад: теннисисты выгорают, а дальше проходят более свежие. В этом и есть нюанс, ведь для соперницы россиянки АО пока проходит гладко: и Диана Шнайдер, и Татьяна Мария особых проблем не доставили – 31-я ракетка мира Ясмине отдала суммарно лишь 12 геймов.

Но итальянка в личных встречах уступает Анне – 3-2. Ту же битву в Мельбурне 2020 года Блинкова выиграла, как и финал хардового турнира в закрытых помещениях в румынской Клуж-Напоке в 2022-м. Уступила Блинкова дважды на грунте, что неудивительно – корты этого покрытия, как Паолини сама признавалась, её любимые. Но именно несовершенства в игре на харде заставили итальянку включить в работу тренера по видеоанализу её ударов с земли, что привело к более эффективной подаче и бэкхенду. «Мне нужно улучшить процент первой, а также вращение».

И после этого результаты пошли: с 2019 года она уверенно сидит в первой сотне, иногда забираясь и в тридцатку. А первые и пока единственные титулы пришли в 2021-м: трофей в Портороже она отвоевала у Элисон Риске, также пройдя Кырстю, Путинцеву, Калинскую и Ястремскую. Второй титул случился в Хорватии, а на ТБШ третий круг на этом АО – вообще рекордный показатель, которого она добилась с 17-й попытки.

Что удивительно, ведь Паолини – лучшая итальянка в женском одиночном разряде; опережает Лючию Бронцетти, Камилу Джорджи, Мартину Тревизан и Элизабетту Коччаретто, входящих в сотню. А среди её побед – нокаут Арины Соболенко в Индиан-Уэллсе и Елены Рыбакиной в Цинциннати.

Ясмине Паолини Фото: Andy Cheung/Getty Images

Победа над белоруской заставила её вообще пересмотреть своё отношение к теннису: «Как однажды сказал Дженсон Бруксби, теннис – это не только сильный удар по мячу, а нечто иное. Я просто стараюсь бежать, забрасывать мяч как можно глубже, и иногда мне также удаётся выигрывать».

В ноябре 2023-го Ясмине помогла Италии выйти в первый с 2013 года финал Кубка Билли Джин Кинг. Ту финальную серию она, ещё будучи подростком-болельщиком, наблюдала с трибун: как её нынешняя партнёрша по парному разряду AO 2024 Сара Эррани помогла их стране одержать победу. Уже сейчас стабильный игрок сотни может позволить арендовать вдали от родителей дом, купить младшему брату IPhone или себе в коллекцию сумку от Ив Сен-Лоран. Но глобальные цели – расти как игрок и вновь поднять уровень женской сборной Италии на прежний уровень – времён Франчески Скьявоне, Флавии Пеннетты и Роберты Винчи. И в следующий раз всё же выиграть Кубок Билли Джин Кинг.