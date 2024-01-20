«Встал в девять. По ощущениям, недоспал». Медведев — о матче после марафона на АО

Даниил Медведев после матча с Эмилем Руусувуори, который закончился в 3:40 ночи по Мельбурну, поспал, восстановился как мог, обыграл в трёх сетах Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвёртый круг Australian Open – 2024, где встретится с португальцем Нуну Боргесом. Как прошёл день после марафона и как он чувствует себя сейчас, россиянин рассказал на пресс-конференции.

«Сегодня проснулся в девять по будильнику. По ощущениям, недоспал»

— Подведите итоги первой недели?

— Она была тяжёлой. Сложные матчи, физически сегодня было очень тяжело, но я рад. Что смог сыграть, и сыграть прилично. Хорошо подавал. Мог бы получше двигать мяч, но это нормально. Организм был не на 100%. Рад, что вернусь сюда послезавтра, думаю, у меня достаточно времени, чтобы на 100% восстановиться и быть готовым к следующему матчу.

— Расскажите о вчерашнем дне. Когда спать легли, когда встали, принимали ли ледяные ванны?

— Ледяная ванна после матча – обязательно, это помогает снять воспаление с мышц. Одно дело – поздно закончить, другое – сыграть четыре часа очень жёсткого тенниса, спринтов, много длинных розыгрышей.

А ещё у меня мозоли были, за которыми тоже надо было следить. В отель вернулись около 5:15 утра, потом процедуры, лёг я в 7 утра. Проснулся в 12, хорошо поспал. Пришёл на корты, все спрашивали, что я тут забыл, как самочувствие. А я им: «Да нормально вообще». Потренировался 45 минут, немного покидал мяч, попил восстановительных напитков, поработал с физиотерапевтом. Лёг спать около 11 вечера и встал в 9 утра. Обычно, если я ложусь в 11, то встаю в 8-8:30, а сегодня проснулся в 9 по будильнику. Было тяжело.

Днём опять поспал. Сегодня сон был не очень, по ощущениям, недоспал. Я не был на 100% готов физически, только на 85-90%, что тоже хорошо.

— Два года назад вы здесь доходили до финала. Думаете о том, что сейчас ещё один шанс?

— Тот матч я уже 100% оставил позади. Впереди только настоящее и будущее. Было тяжело, да. Конечно, я хотел выиграть, был близок к этому. Даже в пятом сете, когда он уже почти выиграл, я смог вернуться в игру, но потом всё равно проиграл.

Тяжёлое поражение, но я оставил его позади и сосредоточен на сегодняшнем дне. Хочу попробовать снова выйти в финал, получить шанс выиграть ещё один «Шлем». На US Open у меня наконец был ещё один финал. Просто хочу показать хороший теннис, обыграть хороших игроков и, будем надеяться, взять ещё один титул.

— Прошлый матч, где вы проигрывали 0:2 по сетам, а потом играли полночи, улучшает вашу концентрацию на остаток турнира? Хотите остальные матчи провести побыстрее, в трёх сетах?

— Я бы всегда хотел побеждать в трёх сетах, но это не всегда получается. Эмиль играл очень сильно, а у меня первые два сета не шло. Часто не попадал, делал много невынужденных ошибок. Так бывает. Рад, что всё равно смог выиграть.

Наверное, никто ещё не выигрывал «Большой шлем», проведя семь пятисетовиков. Это очень тяжело и физически, и ментально. Где-то всё равно проиграешь. Но если ты «горишь» 0:2 по сетам, надо попробовать выиграть. Если следующий матч получится выиграть в трёх сетах, буду только рад. Если буду «гореть» 0:2, буду стараться выиграть, а дальше посмотрим. Конечно, лучше не заканчивать матч так поздно, не играть снова четыре часа, но посмотрим, как будет.

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«Раньше мог поесть фастфуда перед матчем. С тех пор сильно возмужал»

— Вы выглядите счастливым. Что именно вас так радует?

— Не знаю. Мне казалось, я по жизни счастливый человек. Сейчас даже ещё больше. Последние полтора месяца ощущаю себя в мире с собой. Знаю, куда иду, что нужно сделать в жизни. Говорю только о себе, хотя это и эгоизм, потом и о семье.

Я знаю, что хочу сделать, какие у меня цели и как я хочу их достичь. Порой теряешься, если не знаешь, куда двигаешься. Вероятно, и такие ощущения у меня будут по ходу сезона, особенно с теннисом, который такой изменчивый. Пока что я счастлив и жду того, что будет дальше.

— Вот ваше фото с Новаком 3 февраля 2017-го, Сербия – Россия на Кубке Дэвиса. Сравните того Медведева с нынешним?

— Я сильно возмужал. В те времена я серьёзно относился к теннису, пока был на корте, но всё равно не на 100%, а может, на 90%. Я уже был в топ-100, доставил Новаку проблем, с корта еле ушёл, весь в судорогах. Три часа ещё не мог пошевелиться, это было невероятно. Та поездка была невероятной. Приятно знать, что я ещё тогда мог заставить Новака страдать на корте.

У меня судороги были ещё и потому, что не обращал внимания на питание. Перед матчем спокойно мог поесть фастфуда. Тогда я не считал это важным. Думал, значение имеет только твой форхенд, бэкхенд.

А потом шаг за шагом я начал понимать, насколько важна жизнь вне корта. Сон, питание, процедуры, все эти маленькие детали. Так я работаю по жизни. Вокруг многие могут говорить, что вот так правильно. А я буду кивать – да, я понимаю, о чём вы, но, пока сам не решу так делать, это не сработает. Может, у других тоже так, но у меня точно.

В прошлом месяце я многое поменял. Многие мне и раньше об этом говорили, а теперь и я говорю, что ещё больше хочу это изменить. Это первое о том Данииле Медведеве. То была невероятная история. Мы тренировались с Новаком. Это было очень смешно. Он такой: «О, через пару дней мы играем на Кубке Дэвиса». Я ему – ага. «Ты едешь?» — «Ага». Он спросил, когда я еду. Я ответил, в субботу. Он спросил: «Хочешь поехать со мной?».

Мне кажется, я застенчивый человек. Сначала отказался, сказал, что федерация уже взяла мне билеты. Но подумал – а может, надо было согласиться? Через час, когда тренировка закончилась, я спросил: «Новак, можно с тобой?». Он сказал – да.

Не все знают это о Новаке. Он может быть жёстким на корте, как и я. Но мы впервые встретились, когда я был 400-м в мире. Сейчас я третий, был первым. А его отношение ко мне не изменилось. Конечно, сейчас я стал для него более принципиальным соперником, но вне корта он относится ко мне так же. Мне это в нём нравится как в человеке.