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Мирра Андреева, Хачанов, Рублёв: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Тимофеева рвётся в 1/4 финала АО! Болеем ещё за Хачанова, Рублёва и Мирру. LIVE!
Даниил Сальников
Тимофеева рвётся в 1/4 финала АО!
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На первом в сезоне «Шлеме» в воскресенье начнётся четвёртый круг. В этот день играют и четверо россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье на кортах Мельбурна запланировано восемь матчей четвёртого круга – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и четверо россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Мирра Андреева и Мария Тимофеева. Кроме Рублёва, в этот день проведут свои четвёртые матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (4), Барбора Крейчикова (9), Новак Джокович (1), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (7) и Алекс де Минор (10). За подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Аманда Анисимова
442
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Марта Костюк
37
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адриан Маннарино
19
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Вот как сыграли накануне две россиянки.

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Расписание воскресенья

Вот как выглядит расписание воскресенья, 21 января. Это 8-й игровой день турнира.

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