Тимофеева рвётся в 1/4 финала АО! Болеем ещё за Хачанова, Рублёва и Мирру. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье на кортах Мельбурна запланировано восемь матчей четвёртого круга – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и четверо россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Мирра Андреева и Мария Тимофеева. Кроме Рублёва, в этот день проведут свои четвёртые матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (4), Барбора Крейчикова (9), Новак Джокович (1), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (7) и Алекс де Минор (10). За подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
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Вот как сыграли накануне две россиянки.
О том, как развивался игровой день накануне, читайте в нашем прошлом лайве.
Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто из россиян выйдет в 1/4 финала.
Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АО
Фото: Чемпионат
Расписание воскресенья
Вот как выглядит расписание воскресенья, 21 января. Это 8-й игровой день турнира.
- 21 января 2024
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- 20 января 2024
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