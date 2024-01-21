На первом в сезоне «Шлеме» в воскресенье начнётся четвёртый круг. В этот день играют и четверо россиян. Все подробности — в трансляции.

Тимофеева рвётся в 1/4 финала АО! Болеем ещё за Хачанова, Рублёва и Мирру. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье на кортах Мельбурна запланировано восемь матчей четвёртого круга – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и четверо россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Мирра Андреева и Мария Тимофеева. Кроме Рублёва, в этот день проведут свои четвёртые матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (4), Барбора Крейчикова (9), Новак Джокович (1), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (7) и Алекс де Минор (10). За подробностями игрового дня следите в нашем лайве.