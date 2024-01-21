«Почему она должна выигрывать всё?» Реакция на драматичное поражение 16-летней Мирры на AO

16-летняя Мирра Андреева, сенсационно ворвавшаяся в мировой теннис в 2023 году, завершила своё выступление на Australian Open — 2024. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года Барбора Крейчикова оказалась сильнее в матче четвёртого круга, одержав волевую победу, — 4:6, 6:3, 6:2. Опыт и психологическая стойкость сыграли решающую роль.

«Барбора Крейчикова нашла себя и положила конец мечтам Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии», — написал журналист Гаспар Рибейро Ланса в своих соцсетях.

«16-летней Мирре не повезло. Но она ещё не раз вернётся», — заверил журналист Крис Голдсмит.

Стоит отметить, что во втором сете Андреева не совладала с нервами. Она упустила свою подачу при счёте 2:3, занервничала, бросила ракетку и не смогла сделать обратный брейк.

Мирра Андреева негодует Фото: Кадр из трансляции

«Андреева может выглядеть очень хорошо. Но она злилась», — констатировал журналист Мэтт Кронин.

Другой эксперт подметил, что Андреева покидала «Шлемы», выигрывая первый сет в соответствующих матчах.

«Это вполне объяснимо для 16-летнего подростка. Мирра Андреева выиграла первый сет у Гауфф (2023-й, третий круг «Ролан Гаррос»), Кис (2023-й, четвёртый круг Уимблдона) и Крейчиковой (2024-й, четвёртый круг AO). Она действительно позволяла негативным эмоциям проявляться слишком долго, и сильные соперницы воспользовались этим пробелом в опыте. Тем не менее это хороший опыт», — написал теннисный журналист, известный как Vansh.

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко признал, что Крейчикова была сильнее Андреевой. «Мирра Андреева выступила на крупном турнире, получила необходимый опыт. По ходу она обыграла сильных соперников и поняла, что можно выигрывать, казалось бы, безнадёжные матчи. Главное, что она получила опыт во взрослом теннисе. А сегодня Крейчикова победила на опыте. Она пока сильнее. Но я не понимаю этого ажиотажа из-за поражения. Почему Мирра в 16 лет должна выигрывать каждый матч?» — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказала мнение, что у Андреевой «детство ещё не ушло». «Во втором и третьем сете ощущалось, что физически Крейчикова просто сильнее и здоровее Андреевой. Мирре пока ещё трудно справляться с такой мощью и скоростью. Она искала варианты, но Крейчикова очень мощно подавала и вела игру. Просто детство ещё не ушло — надо крепнуть и взрослеть», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук подметил, что к Андреевой у соперниц теперь уже иное отношение. «Эффект юности и внезапного восхождения не может быть бесконечным. Просто к ней начинают достойно готовиться, как к игроку высокого уровня. Играть с Миррой для многих в новинку. Также многие робеют, потому что она вроде бы юная, но играть-то умеет.

Крейчикова — это состоявшийся и опытный игрок. Она играет с полной ответственностью. А Андрееву начинают встречать по-настоящему. Те, кто с ней играет в полную силу, имеют шансы выиграть. Мирре ещё придётся много трудиться. В будущем не будут давать так легко розыгрыши, как до сих пор. Андреева будет прибавлять в классе и опыте, но на это потребуется время», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Вообще же по ходу турнира Андреева собрала массу восторженных отзывов. Дмитриева ещё перед AO говорила, что Андреева в состоянии прибавить в сравнении с 2023 годом. «Интересно следить за Миррой Андреевой, за тем, как она быстро прогрессирует. Пока рано рассчитывать на успех, но её игры приятно смотреть. Её способности — пока загадка. Она прогрессирует и способна улучшить прошлогодние достижения», — цитирует её Metaratings.

Также Дмитриева рассказала, что именно Андреевой необходимо улучшить в своей игре. «Может, ей ещё надо отточить первую подачу. Она у неё хорошая, но не очень стабильная. Мирра будет игроком комбинационного плана, но жёстким и быстрым», — говорила Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Чемпионка US Open 2023 года Кори Гауфф также предрекает Мирре большое будущее. «Я играла с Миррой дважды, оба раза — на турнирах «Большого шлема». Впервые мы встретились на грунте, это был тяжёлый трёхсетовый матч. Второй раз был на Открытом чемпионате США в прошлом году. Думаю, она невероятная теннисистка. Её ждёт большое будущее. Я не так хорошо знаю её лично, но однажды мы тренировались вместе. Судя по тому, что я узнала, она очень милая и приятная девушка», — говорила Гауфф на пресс-конференции перед турниром.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон после разгромной победы Андреевой над шестой ракеткой мира Онс Жабер (6:0, 6:2) заявил, что Мирра по уровню уже входит в топ-10. «Уровень игры Андреевой соответствует лучшей десятке мира. Если она ещё поработает и её команда найдёт пути, то Мирра станет одной из лучших российских спортсменок», — говорил Камельзон в интервью «Чемпионату».

Трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей отметил камбэк Андреевой с Диан Парри в третьем круге (1:6, 6:1, 7:6).

«Андреева проигрывала в третьем сете со счётом 1:5. Комментатор говорит: «Ей действительно нужно поработать над психологическим аспектом игры. Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через 30 минут Андреева побеждает со счётом 7:6. Возможно, причина, по которой она смогла перевернуть ход матча, кроется в её ментальной силе? Может, она перевернула ход игры, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает или играет плохо? Победительница», — написал Маррей на своей странице в социальных сетях.

А заслуженный тренер России Александр Каливод подметил, что у Мирры ещё нет боязни соперниц. «Андреева ещё не научилась бояться, у неё нет страха перед соперниками, и, как мне кажется, окружение Мирры не ставит перед ней сверхъестественных задач и оберегает её, стараясь не ругать. Если это делать, то это сразу окажет негативное воздействие на молодого спортсмена. Что касается других аспектов, у Андреевой есть техника, подача, рост и весовые показатели, которые просто великолепны», — приводит слова Каливода «RT на русском».

Призовые и рейтинг

Перед Australian Open — 2024 на счету Мирры Андреевой было $ 814 288 заработанных призовых. За выход в четвёртый круг AO спортсменка получит 375 тыс. австралийских долларов — или $ 247 500. Таким образом, общая сумма призовых 16-летней теннисистки перевалит за $ 1 млн.

Кроме того, Андреева серьёзно поднимется в классификации WTA. Она начала турнир в ранге 47-й ракетки мира, а сейчас идёт 33-й в лайв-рейтинге. Окончательная позиция Мирры станет известна уже по окончании AO-2024. Но если предположить, что она так и останется 33-й, то это означает, что ей будет не хватать всего одного места, чтобы попадать в посев на турнирах «Большого шлема». А если кто-то из вышестоящих снимется — то вот Мирра уже и в посеве!