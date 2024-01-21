«Извините, что немного разочаровала вас». Андреева — о своём вылете с АО-2024

Юное российское дарование Мирра Андреева покидает Australian Open – 2024 после поражения в четвёртом круге от Барборы Крейчиковой. На заключительной пресс-конференции 16-летняя теннисистка извинилась перед болельщиками (которых сегодня было очень хорошо слышно на корте) за то, что не смогла их порадовать, но сказала, что в следующий раз постарается это сделать.

«Выиграв первый сет, подумала, что дело почти сделано»

— Что думаете о матче и в целом выходе в 1/8 финала Australian Open?

— Тяжёлый матч. Она показала великолепный теннис. Я испытывала небольшие затруднения и в начале, и по ходу матча. Это нормально, так бывает. Это теннис. Но надо отдать ей должное, она показала потрясающий уровень игры. Желаю ей удачи до самого конца турнира.

— Вы вели 1:0 по сетам, ранее дважды уже её обыгрывали. В тот момент чувствовали, что уже одной ногой в следующем круге?

— Возможно, да, но я на себя немного давила перед матчем, потому что чувствовала, что у меня есть преимущество. Я дважды уже обыгрывала её. Это 1/8 финала, я впервые могу выйти в четвертьфинал.

Выиграв первый сет, я подумала, что дело почти сделано. Но первый сет не значит победа в матче. Со мной такое уже несколько раз бывало в прошлом году. Надо вынести из этого урок. Я постараюсь сделать выводы из этого матча. Может, не сегодня, а завтра. Просто постараюсь следующий матч сыграть лучше.

— Что выделите в этих полутора неделях, какие воспоминания у вас останутся?

— Думаю, в целом я хороший турнир провела. Второй раз в жизни играла в четвёртом круге. Надеюсь, не в последний (улыбается). Много позитива можно вынести из этой поездки. Предыдущий матч был великолепным. Я обыграла здесь своего кумира. Много позитива и на турнире, и в этом матче. Жду возвращения сюда в следующем году.

— Я из Британии. Одна из наших юниорок сказала, что вдохновляется вами, тем, что вы сделали в прошлом году, как залетели в профессиональный рейтинг. Каково это быть примером для подражания для юниоров? Что могли бы им посоветовать?

— Если честно, я такого не ожидала. Можно спросить, о ком речь?

— О Ханне Клагмен.

— Понятно. Ну, я довольно хорошо её знаю. Мы несколько раз тренировались. Если давать совет юниорам… Я же тоже в своём роде юниор. Не думаю, что уже могу давать советы. Я не звезда, ничего такого. Не думаю, что будет правильным давать советы.

Думаю, рано или поздно все будут здесь, если по-настоящему этого хотят. Не знаю, бейтесь за это, и в конечном итоге вы сюда попадёте. Может, не в этом году, а в следующем или через пару лет. Переходите из юниорских в профессиональные турниры. Если честно, я не знаю, как давать советы. У меня нет в этом опыта. Если продолжать работать, даже если что-то идёт не так, как хочется, но если продолжать работать, то в итоге вы окажетесь здесь.

«Извините, что немного вас разочаровала»

— Какое у вас расписание на ближайшие месяцы, уже решили, где хотите сыграть?

— Следующими турнирами будут Доха и Дубай. Постараюсь играть на всех основных турнирах. Мне нельзя играть на всех, но я выбрала те, куда очень хочу поехать. Следующий турнир – Доха. Не терпится туда поехать, впервые сыграть там.

— Кроме множества побед, что вам больше всего понравилось на этом «Большом шлеме»?

— Играть на любом «Большом шлеме» — это нечто особенное, но Мельбурн тоже очень особенный. Я здесь в третий раз, но на этих кортах играю второй раз. Впервые сыграла на этих больших кортах. Отсюда можно вынести много хорошего. Мне очень нравится Мельбурн, нравится атмосфера, нравится играть на этих кортах. Надеюсь, в следующем году я смогу вернуться и снова играть перед этими потрясающими трибунами. Сегодня меня многие поддерживали. Извините, что я вас немного разочаровала. Уверена, в следующем матче здесь я постараюсь показать свой лучший уровень, порадовать вас (улыбается).