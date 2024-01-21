«Думал — умру, но сделаю всё». Эмоциональная реакция Рублёва на выход в 1/4 АО

Андрей Рублёв ругался матом, воздевая руки к небу, когда матч с австралийцем Алексом де Минором ускользал от него, как песок сквозь пальцы, но в конце победно кричал с высунутым языком, когда сделал второй брейк в пятом сете. Австралиец повержен, дальше – четвертьфинал против Янника Синнера на Australian Open – 2024. О своих эмоциях от напряжённого матча россиянин рассказал сначала в интервью на корте, а затем в трансляции Eurosport в беседе с Барбарой Шетт и Ником Кирьосом.

«Лучше не знать, что было у меня в голове. Это как ужастик, столько эмоций»

«Во-первых, хочу сказать, что Алекс провёл потрясающий матч. Два дня назад я выразил надежду, что мы сможем показать великолепный матч, который понравится зрителям. Сейчас жалею об этом, не ожидал, что он будет настолько «увлекательным». Когда я уступал 1:2 по сетам, то сделал брейк, он сделал обратный брейк. Я начал себе говорить: «Нет, ты сегодня умрёшь, но сделаешь всё».

Потом каким-то образом стал играть всё лучше и лучше, нашёл силы. С Алексом всегда тяжело играть, у нас всегда драматичные матчи. Он один из самых быстрых игроков, так быстро двигается, вы сами видели, как тяжело с ним играть, матч длился четыре с лишним часа. Рад, что вышел в четвертьфинале, посмотрим, что будет дальше.

Ноги устали в концовке? Конечно, когда играешь четыре часа, постоянно длинные розыгрыши, стараешься потянуться. Ноги были уже деревянными, болели. Но это нормально после четырёх часов игры. Надо просто об этом не думать. Говорил себе – я сделаю всё возможное, и всё. Не ныть, не жалеть себя, как иногда бывает – ох, ну так тяжко, так тяжко. Бросай это и продолжай бороться.

Лучше не знать, что было у меня в голове. Это как ужастик. Много эмоций, лучше не знать.

Синнер – ещё один игрок, который проводит нереальный сезон, уже добился потрясающих результатов в этом году. В прошлый раз он меня обыграл, так что… Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи. Но я постараюсь сделать всё возможное, и посмотрим, что выйдет», — сказал Рублёв на корте.

«Сегодня умру, но сделаю всё, найду силы»

В интервью с Шетт и Кирьосом Андрей еле стоял, подпирая стену. Признался, что очень устал и хочет спать, но рассказал о том, что стоит за празднованием с высунутым языком.

Барбара Шетт: Андрей, это был изматывающий матч. Молодец, обыграл де Минора, наверное, самого горячего игрока здесь, но ты смог это сделать. Говорить ещё можешь?

Рублёв: говорить могу, двигаться – нет.

Шетт: да и не нужно!

Рублёв: что говорить… Очень рад, что выиграл этот матч. Что смог провести такую великолепную битву, которая понравилась зрителям. Алекс проводит потрясающий сезон, у нас и до этого были тяжёлые матчи. Мы друг друга очень уважаем, провели ещё один потрясающий матч. Сейчас хочется отдохнуть.

Шетт: ещё немного, и отдохнёшь. Ты уступал 1:2 по сетам, но в какой-то момент прибавил. Как тебе это удалось?

Рублёв: я повёл 3:0 и начал себя жалеть – ох, как я устал, как тяжко. Когда счёт стал 3:2, я очень сильно разозлился на себя и сказал: «Сегодня умру, но сделаю всё, найду силы». Это придало мне веры в себя и дало сил, так я смог перевернуть матч.

«Вспомнил момент из «Очень страшного кино» и сделал так же — What’s uuup!»

Шетт: мы очень рады, что ты там не умер! Знаешь, кто комментировал матч? У Ника тоже для тебя есть вопросы.

Рублёв: Ник, когда присоединишься к команде? (улыбается).

Кирьос: во-первых, молодчина. Невероятная игра! Спасибо, что разрушил надежды всех австралийцев, что у нас будет победитель «Большого шлема». А вопрос такой, можешь для меня повторить своё празднование с высунутым языком?

Рублёв: (смеётся). Знаешь, что у меня в голове в этот момент было? Помнишь «Очень страшное кино», там был момент, «What’s uuuup!»? Мне он пришёл в голову, и сделал так, как в том фильме.

Андрей Рублёв в матче с Алексом де Минором Фото: Kelly Defina/Getty Images

Кирьос: просто у меня точно такое же празднование было на «Род Лэйвер Арене» против Медведева. Хочу сделать мем с тобой и собой и провести опрос, у кого вышло лучше.

Шетт: давайте все одновременно так сделаем. Готовы?

Кирьос: (смеётся).

Рублёв: мы стесняемся. На корте у нас больше уверенности, а вне корта мы стесняемся.

Шетт: ладно, Андрей, иди уже отдыхай. Бедолага.

Рублёв: всё, иду спать!