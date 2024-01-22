В 1/4 финала с рекордом! Калинская не заметила итальянку и пробилась в восьмёрку лучших АО

При всём уважении к Анне Калинской вряд ли многие могли предположить, что россиянка на Australian Open доберётся аж до четвёртого круга. Между прочим, впервые в своей карьере на мэйджорах. 25-летняя теннисистка поочерёдно обыграла американку Волынец, голландку Рус и ещё одну представительницу США Стивенс. В 1/8 финала Калинской предстояло сыграть с итальянкой Паолини – обидчицей Дианы Шнайдер и Анны Блинковой.

«Что для меня значит выход в четвёртый круг «Шлема»? Это очень круто. Я очень рада играть так много матчей и жду следующего. Я упорно работаю, тренируюсь каждый день, действую профессионально. Нет, конечно, я не знала, что пройду так далеко, но всё очень позитивно и я горжусь собой», – говорила Анна после победы над Стивенс.

Что можно сказать о нынешней сопернице Анны? Итальянка – низкорослая, так что подача точно не её козырь. И мощь не её. Но стабильная, надёжная, цепкая, хороша в обороне, быстро передвигается. Именно за счёт этого Паолини и собиралась обыгрывать нашу соотечественницу.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Паолини. Ранее она уверенно выиграла на харде в Портороже-2021 (6:3, 6:2), во втором круге.

Анна Калинская Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Первый сет получился интересным и, что самое главное, успешным для российской спортсменки. Здорово выглядела Анна, хорошо двигалась по корту, гоняла соперницу и при этом классно атаковала. Периодически и в обороне отлично отрабатывала Калинская, хотя это всё-таки больше конёк Паолини с её скромными габаритами. 11/8 у Анны по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 9/15 у Ясмине.

Второй сет для Анны сложился ещё лучше. Да, сперва было тяжело, но психология не подвела. Анна сумела вытащить сложный и важный гейм с тройного брейк-пойнта, а после счёта 1:2 преимущество явно перешло к россиянке, которая ни в одном гейме после этого больше двух очков не проиграла. Статистика матча: 20/13 у Анны, 16/33 у Ясмине по ударам навылет / невынужденным ошибкам. Во втором сете у них 9/5 и 7/18 соответственно. Калинская буквально летала по корту, заставляя соперницу раз за разом ошибаться и нервничать. Отсюда один брейк за другим у нашей соотечественницы.

Анна уже добилась лучшего результата среди россиянок в Австралии и лучшего лично для себя, впервые добравшись до такой серьёзной стадии на «Шлеме». Со своего 75-го места в рейтинге WTA она взлетит на 38 позиций и будет в районе 37-го места. В четвертьфинале она сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь — Осеан Доден. Калинской однозначно можно и нужно бороться за выход в полуфинал!