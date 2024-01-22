«У Хуркача есть шанс на «Шлем». Надеюсь, не в этот раз». Медведев — о битве за полуфинал

Даниил Медведев обыграл Нуну Боргеса и в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open, где сразится с Хубертом Хуркачем. Какие проблемы доставил ему португалец и что он думает о грядущем противостоянии с поляком, Даниил рассказал на пресс-конференции по итогам матча.

«У Хуркача есть шанс на «Шлем», с его-то подачей. Надеюсь, не в этот раз»

— Даниил, поздравляю, вы в четвертьфинале. Что думаете о матче с Хуркачем?

— Спасибо. Хуби – непростой соперник для меня. Кажется, три последних матча я ему проиграл. Нет. В общем, сколько-то проиграл (улыбается). Он хорошо подаёт, тяжело играть на приёме. По эйсам он был первым. Может, даже в прошлом году у него была лучшая подача. Это будет ключевым моментом. Надо сильно играть на своей подаче, не давать ему брейков, пытаться самому сделать брейк или доводить до тай-брейка и выигрывать там. Завтра буду ментально готовиться к этому.

— Считаете его претендентом на «Большой шлем»?

— С его-то подачей – всегда. А ещё он на любом покрытии хорошо играет. У него такая хорошая подача, что он каждый раз может доводить до тай-брейка. Постараемся сделать брейк. Иногда, когда делаешь брейк, он проигрывает.

Это теннис, так что… Думаю, он близко. На Уимблдоне доходил до полуфинала, это уже большое достижение. Иногда на «Больших шлемах» он показывает удивительные результаты, рано вылетает, проигрывая тем, с кем, я думал, он сыграет сильнее. У него уже есть два «Мастерса». Когда у тебя есть «Мастерс», ты уже являешься претендентом на «Шлем». Да, у него есть шанс. Надеюсь, не в этот раз, но поглядим.

Материалы по теме Эксклюзив Андрей Чесноков считает Хуркача фаворитом четвертьфинала с Медведевым на АО

«В прошлом году я немного перебарщивал. Хочу измениться во многих аспектах в жизни»

— Ваше общение с Джимом Курье очень нравится публике. А вам?

— Обожаю. Обожаю его вопросы, они всегда разные. Интересно, он заранее их готовит или нет? Всегда приятно с ним поговорить. После интервью на «Маргарет Корт», которое было даже смешнее, чем сегодня, я сказал, что ему нравится брать у меня интервью так же, как мне нравится давать ему интервью. У нас с ним коннект. Он кажется очень приятным человеком, мне нравится с ним разговаривать.

— Нравится, что с ним получается раскрыть себя с такой стороны?

— 100%. При общении с ним люди могут увидеть меня с такой стороны, потому что на корте я немного другой. Стараюсь быть сосредоточенным, могу нервничать. Получается, люди видят человека, который особо не говорит и только может пойти вразнос. Но даже после такого я снова стараюсь сосредоточиться и затихаю. Может, это странно выглядит. А по этим интервью с ним люди хотя бы могут увидеть, что я умею разговаривать и быть нормальным.

— Чувствуете, что так завоёвываете любовь и поддержку трибун?

— Этот год хороший, да. Я и перед турниром говорил о том, что хочу это поменять. Под «поменять» я не имею в виду «полюбите меня, пожалуйста», нет. Хочу меньше об этом думать, делать своё дело, играть в теннис. Могу взаимодействовать со своим боксом, но меньше – с трибунами.

В прошлом году я немного перебарщивал. В концовке сезона ментально был вымотан. Тогда это нормально. 10 тысяч зрителей, кто-то начнёт хлопать на двойной ошибке, я полезу на него. Это неправильно. Я хочу измениться во многих аспектах жизни. Этот – один из них. Пока что получается. Посмотрим, как будет дальше.

— Нуну провёл великолепный матч, множество отличных укороченных сделал. В третьем сете вы подняли руки, когда на его дропшот ответили виннером. Вас раздражает играть против такого соперника?

— Тяжело. В целом укороченные меня не пугают. Но он делал невероятные дропшоты, без отскоков. Просто вау, удивительно. Иногда он делал их почти с полулёта, неожиданно. Думаю, раз 20 так сделал, не меньше 15.

Ноги болят туда бегать, особенно оттуда, где я стою. И у него были очень сильные удары, в матче с Григором по телевизору я их не заметил. Была статистика, у него гораздо более сильный форхенд, чем у Григора. Это странно. У Григора очень сильный форхенд. По телевизору я этого не заметил, а сегодня почувствовал. Очень сильные, тяжёлые удары. Каждый его удар немного заставал меня врасплох. А затем он делал дропшот, который хорошо работал. Конечно, это раздражало. Рад, что удалось справиться с этим.

— Возможно ли, что вы решите изменить это расположение [на корте]?

— 100%, я порой это делаю. В прошлом матче делал, если не ошибаюсь. Против Синнера в Турине тоже пробовал. Но каждый раз одно и то же. Думаю, в финале против Новака на US Open надо было так сделать. Я играю по-своему, то есть далеко встаю на приёме, когда считаю, что так могу выиграть матч, сделать брейк, а затем взять свою подачу. Иногда, если не считаю, что это сработает, пробую что-то другое. Посмотрим, случится ли это здесь.

Материалы по теме Хуркач — о Медведеве: очень коварный соперник

«Я знаю, чего стою. Можно бесконечно рассуждать о фаворитах, но надо выиграть»

— О Новаке всегда говорят, в этом году говорят о Карлосе с Янником. Вам не кажется, что вы оказались в тени?

— Не кажется. В прошлом году нам получилось немного оторваться от остальных, особенно по очкам. Если брать только «Шлемы», то каждый может далеко зайти. Было приятно быть в этой компании, потому что они сейчас показывают потрясающий теннис.

Я знаю, чего стою. Знаю, как хорошо могу играть. Я доказал это на US Open, особенно себе, играя против сложных соперников. Мне удалось их обыграть. Я готов. Надеюсь, смогу показать это на корте. Мы можем бесконечно рассуждать, кто готов, кто является фаворитом. А надо выиграть.

— Что такого в Хуркаче, ведь у многих игроков отличная подача?

— На мой взгляд, он подаёт лучше многих ребят. Сравнил бы его подачу с Кирьосом, она одновременно очень выверенная и очень сильная. Нуну сегодня подавал очень точно, но не так сильно, точно не 220. У меня было время попасть в корт.

Есть ребята – имён называть не буду – которые подают 220, 230, но не всегда точно. Такое я могу принять. А таких у нас немного. Хуркач. Новак улучшил свою подачу. Янник сильно улучшил. Хуркач, Кирьос, до этого были Карлович, Изнер. А кто ещё? Не уверен, что меня можно отнести к этой категории. Я сильно не подаю, едва до 210 дотягиваю, но мне кажется, у меня выверенная подача. Хуркач – в топ-2 или топ-3 в туре по подаче. С ним тяжело играть на приёме. Подготовлю свои глаза и постараюсь достать всё, что смогу.