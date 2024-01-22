Поддержка беженцев, голый болельщик на матче Серены. Как активисты и фрики зажигают на АО

Открытый чемпионат Австралии отличается домашней атмосферой – организаторы делают всё, чтобы игроки и болельщики ощутили максимальный комфорт. Однако нередко теннисное благоденствие нарушают зрители, стремящиеся напомнить окружающим, что за пределами корта достаточно нуждающихся в срочных решениях проблем. В этом году активисты отличились в Мельбурне на матче 1/8 финала между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри.

Это далеко не первый случай, когда в Мельбурне проходят подобные акции.

Матч Новака прервали защитники прав беженцев, позже он жил в отеле для переселенцев

«Я понимаю, что они протестуют, но должен быть лучший способ делать это, чем портить всем остальным хорошее времяпрепровождение. Мне это не совсем понятно. Конечно, меня раздражает, когда такое происходит. Люди приходят смотреть теннис. Пусть они и поддерживают хорошее дело, но кто захочет их слушать, когда они просто всех раздражают?» – колотило после матча турнира в Вашингтоне Тейлора Фритца, чей матч с Энди Марреем прервали экоактивисты, разбросавшие на корте большие теннисные мячи.

Активист на матче Надаля и Медведева в 2022 году Фото: TPN/Getty Images

И всё же чаще всего протестующие выбирают для своих акций «Шлемы». В Австралии до перформанса в поддержку Газы последний похожий случай произошёл в 2022 году. Во втором сете финала между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым при счёте 5:3 в пользу испанца с трибуны спрыгнул мужчина и вломился на корт. Облачённый в чёрную рубашку, шорты, бейсболку и маску нарушитель спокойствия захватил с собой плакат с надписью «Отменить задержание беженцев!» Он пробежал в паре метров от трофея, и только после этого его повалили, а затем увели с корта. Комментатор Eurosport Барбара Шетт назвала инцидент «страшным».

Жарковато было и во время финала Australian Open – 2021 между Новаком Джоковичем и Медведевым. Поведение двоих зрителей во втором сете привело к остановке матча на арене имени Рода Лэйвера. Парни начали громко кричать, чтобы привлечь к себе внимание, и публика увидела надписи на футболках «Покончим с системным расизмом». Также при сопротивлении охранникам они кричали: «Освободите беженцев!» Чтобы выпроводить протестантов с трибуны, понадобилось около 15 минут, после чего судья распорядился переиграть очко.

Новак больше всех возмущался паузе, о чём-то дискутировал с судьёй, но по злой иронии в 2022 году отказывающегося вакцинироваться чемпиона разместили в отеле для беженцев. На фасаде здания присутствовали граффити, гласившие о том, что люди здесь содержались в нечеловеческих условиях. «Бесплатные пытки, заходите. 30 человек пытали сутками», – было написано на стенах отеля. Джокович получил отказ во въезде для участия в Australian Open, оспорил это решение в суде, но затем власти Австралии снова постановили выдворить его из страны. Новак получил медотвод с гарантиями от властей штата Виктория и Федерации тенниса Австралии, однако федеральные власти не сочли это достаточным.

Драка сербских и хорватских фанатов, женщине разбили голову

Вопрос с беженцами всегда остро стоял в Австралии – в среднем ежегодно их прибывает в страну около 50 тыс. Неудивительно, что активисты устраивают перформансы в их поддержку почти на каждом турнире в Мельбурне. Так случилось и в 2015-м на финале Джоковича и Маррея. Битву серба и британца остановили во втором сете из-за выбежавших на корт двух людей. На майках нарушителей порядка красовалась надпись «Австралия открыта для беженцев». Одновременно с их забегом плакат с таким же содержанием развернули на трибунах. Участников несанкционированной акции задержали и доставили в полицию, а титул ушёл Ноле, который победил в четырёх партиях.

Хорошо, если протесты получаются мирными, а не как в нулевые на матчах того же Джоковича. В 2007 году перед одним из поединков серба в Мельбурн-парке произошла массовая драка между конкурирующими этническими группами из бывшей Югославии. Около 150 сербских и хорватских фанатов набросились друг на друга с палками, бутылками и другими увесистыми предметами – в дело пришлось вступать спецподразделениям полиции. Два года спустя горячо уже было непосредственно на трибунах во время матча Джоковича против американца боснийского происхождения Амера Делича – тогда подрались около 30 человек, пострадала одна женщина, которой вырванным сиденьем разбили голову. Двое нарушителей порядка были арестованы.

Любые перформансы напрягают, особенно когда они направлены против игроков. В 2009 году во время матча женского парного разряда между сёстрами Уильямс и немецко-японским дуэтом Морита/Мюллер к корту подбежал болельщик, одетый в одну лишь майку. Он пронёсся вдоль ограждения, исполнил несколько танцевальных движений и вильнул к выходу. Там его повязали сотрудники безопасности. С Сереной, кстати, такой случай произошёл не впервые. В начале нулевых её больше года преследовал Альбрехт Штромайер. Теннисный фанат из Германии катался за американкой по миру и устраивал стриптиз на её матчах. Штромайера поместили в психушку, и больше американке он не досаждал.

Выражение лица женщины с испанским флагом особенно неповторимо Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Нередко публика на стадионе ведёт себя неадекватно под воздействием алкоголя. В 2021 году Надаль обыграл во втором круге американца Майкла Ммо, но ему также пришлось иметь дело с неадекватной болельщицей. Испанец подавал на второй сет, когда судья попросил фанатку вести себя потише. Та в ответ показала средний палец Надалю. Опешивший чемпион с улыбкой на лице посмотрел на обидчицу недоверчивым взглядом и спросил: «Это вы мне?» Спустя пару розыгрышей дама не унялась, и со стадиона её увели охранники. «Может быть, она выпила слишком много джина или текилы», – предположил Надаль в послематчевом интервью.

Рядом с Мельбурн-парком проходят протесты в защиту прав коренных народов Австралии

Особенно организаторы австралийского мэйджора опасаются беспорядков 26 января, когда в стране отмечается День Австралии. Дата относится ко дню прибытия Первого флота в Сиднейскую бухту в 1788 году и провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем Австралии. Это стало началом британской колонизации. Однако не для всех на Зелёном континенте это праздник – часть населения называет его Днём вторжения.

Ежегодно во многих крупных городах, включая Мельбурн, проходят акции протеста с требованием отменить празднование Дня Австралии – в знак уважения к коренным народам материка, проживающим здесь около 60 тыс. лет. Численность протестующих увеличивается с каждым годом. «Ещё пять лет назад на демонстрации приходило несколько сотен людей, сегодня их тысячи. Это свидетельствует о поддержке, которую нам оказывает общество. Я считаю 26 января днём насилия, убийств и воровства», – отметил представитель Ассоциации по защите прав аборигенов Нового Южного Уэльса Клейтон Симпсон-Питт.

Протесты в Мельбурне 26 января 2023 года Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Протесты в Мельбурне походят всего в паре кварталов от Мельбурн-парка, где играются матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поэтому со стороны улиц, где традиционно проходит шествие, корты АО отделены высокими воротами и стенами. В 2023 году в шествии приняло участие более 50 тыс. демонстрантов – это практически дневное количество болельщиков на Australian Open. Организаторы мэйджора обеспокоены, что однажды ситуация может выйти из под контроля и протестанты могут проникнуть на территорию комплекса и устроить провокации.

Последние несколько лет местное правительство задумывается об отмене или изменении даты Дня Австралии, но пока что всё остаётся как есть. В 2020 году защитники прав коренных народов Австралии пытались привлечь на свою сторону трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» Эшли Барти. Её отец происходит из коренного народа нгариго – они с сестрой в детстве даже самостоятельно пошли и зарегистрировались в местном сообществе как представители народности. Однако ничего не получилось – Эшли заняла в этом вопросе нейтральную позицию.