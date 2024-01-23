Джокович в 11-й раз пробился в полуфинал Australian Open! Чемпион уже известен?

В этом году 36-летний Новак Джокович в 19-й раз в карьере выступает в основной сетке взрослого Australian Open. И на протяжении практически двух последних десятилетий неизменно срабатывала одна из главных примет в истории мужского тура – если сербский теннисист добирается до стадии полуфинала первого в сезоне турнира «Большого шлема», то на этом соревнование в Мельбурне в принципе можно было заканчивать. Всё дело в том, что в Австралии Джокович в общей сложности 10 раз преодолевал четвертьфинальный барьер, а после этого каждый раз выигрывал титул (2008, 2011-2013, 2015-2016, 2019-2021, 2023).

При этом в самих четвертьфиналах Новак проигрывал трижды (2009-2010, 2014), но последний раз с ним это происходило 10 лет назад. Тогда он уступил швейцарцу Станисласу Вавринке, который в итоге и забрал титул. С тех пор серб шесть раз играл в четвертьфинале АО, продемонстрировав 100-процентную эффективность. Соперником Новака по четвертьфиналу Australian Open – 2024 стал американский теннисист Тейлор Фритц, с которым серб ранее восемь раз встречался в официальных матчах.

Джокович выиграл все эти встречи, но самый сложный и упорный матч между спортсменами был сыгран как раз в Мельбурне – три года назад на стадии третьего круга. Тогда Новак выиграл первые два сета, после чего Тейлор переломил ход противостояния и заслужил право сыграть решающую партию, но в ней шансов ему уже не оставили – 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 в пользу серба. В остальных же матчах Фритц не смог взять ни одного сета.

«Он уверен в себе? Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был уверен в себе против этого соперника. Нельзя его за это винить. Условия здесь для меня лучше, чем на US Open или в Цинциннати. Если честно, единственный приличный матч, что у меня был против него за последние два года – в Турине в конце 2022-го. В том матче я подавал на второй сет. Всё было очень близко. С тех пор я слабо против него играл. Думаю, я могу играть против него на более высоком уровне, чем получалось ранее. Надеюсь, смогу сыграть так, как сегодня», — говорил Фритц после своей победы в матче четвёртого круга над греком Стефаносом Циципасом.

И уже стартовый сет четвертьфинала стал доказательством того, что на сей раз матч с Фритцем окажется для Джоковича действительно отчаянным сражением, а не лёгкой прогулкой. Тон потрясающему матчу задал стартовый гейм, который продолжался свыше 15 минут. В нём Новак имел три возможности для брейка, но взять подачу американца у него не получилось. С реализацией брейк-пойнтов сегодня у Джоковича вообще возникли гигантские сложности.

В первом сете он не реализовал ни одного из восьми брейковых мячей, в результате чего судьба партии решалась на тай-брейке, где первая ракетка мира в очередной раз сделал своё дело – 7:6 (7:3). С первого же розыгрыша Джокович завладел преимуществом и в дальнейшем не позволил оппоненту зацепиться за решающий гейм. Первый сет продолжался 1 час 24 минуты и стал самым длительным на этом турнире.

Новак Джокович Фото: Phil Walter/Getty Images

После такого нервного напряжения рекордсмен по титулам на турнирах «Большого шлема» позволил себе расслабиться на старте второго сета. Новак допустил две подряд двойные ошибки, чем моментально воспользовался Тейлор, оформивший первый брейк во всём матче. Следом, сумев удержать свою подачу, Фритц впервые вырвался вперёд с преимуществом в два гейма – 2:0. Минутная расслабленность в итоге стоила сербу проигранной партии.

Всё продолжение сета превратилось в затяжную погоню Джоковича за его соперником. Сербский теннисист упорно сражался на приёме и несколько раз находился в шаге от обратного брейка, но Фритц просто грандиозно играл на брейк-пойнтах. Во втором сете он ликвидировал семь из семи брейковых мячей, за что был вознаграждён выигранной партией – 6:4.

В сумме за два сыгранных сета Джокович не смог реализовать ни одного из 15 брейк-пойнтов! Подобное произошло с сербом впервые в его выдающейся карьере. Ранее Джокович 130 раз в карьере создавал 15+ брейк-пойнтов в матче. Сегодня был зафиксирован первый случай, когда он не реализовал ни один из первых 15. И в этом была огромная заслуга Фритца, который очень долгое время находил возможности для активно выигранных мячей в самые нужные для себя моменты в геймах на своей подаче.

Тейлор Фритц Фото: Julian Finney/Getty Images

Благодаря этому впервые с января 2021-го Тейлор смог выиграть партию в матчах с Новаком. Кому-то могло показаться, что подобный поворот должен был ещё сильнее вдохновить Фритца на дальнейшие подвиги, но вместо этого потеря сета лишь раззадорила Джоковича. Сделав выводы из предыдущих партий, легендарный серб реализовал первый же брейк-пойнт в третьем сете, положив конец приведенной выше статистической аномалии. Теперь уже Новак брейканул на старте партии и захватил комфортное лидерство в счёте – 3:0.

Довести сет до победного завершения в такой ситуации для Джоковича было привычным делом техники. За карьеру Новак выиграл 93% партий после быстро сделанного брейка. Так произошло и на сей раз. 24-кратный победитель ТБШ включил режим терминатора, начал штамповать эйсы и просто уверенную первую подачу, не позволив Фритцу даже помечтать о реальной возможности вернуться в сет. Более того, в восьмом гейме посеянный в Мельбурне под 12-м номером американец под ноль проиграл свою подачу, вследствие чего серб сумел закрыть сет на приёме – 6:2.

Второй брейк в третьем сете имел важное тактическое значение для Джоковича. Благодаря ему серб получил возможность начинать четвёртую партию с гейма на подаче, что, в свою очередь, позволило ему продолжать оказывать давление на оппонента с позиции лидирующего в сете. Новак владел инициативой, очень легко и стремительно выигрывая свою подачу, тогда как Тейлор постоянно оказывался под огромным прессингом.

До поры до времени Фритцу удавалось ценой огромных энергозатрат проходить через сложности, но брейк откровенно назревал, и в шестом гейме он случился. Новак в третий раз в матче забрал чужую подачу, вырвавшись вперёд на два гейма – 4:2. Но это был ещё не конец. Спустя несколько минут Фритц заработал тройной брейк-пойнт, и при счёте 15:40 нетбол помог американцу продолжить сопротивление в матче – 4:3.

Однако глобально это ничего не изменило. Джокович оперативно вернулся в привычное рабочее состояние, сделал ещё один брейк и затем уверенно поставил точку в сложном матче – 7:6, 4:6, 6:2, 6:3. 36-летний серб продлил феноменальную победную серию на кортах Australian Open до 33 (!) матчей, 11-й раз в карьере оформив выход в полуфинал турнира. Там он сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Янником Синнером. Одному из этих теннисистов и придётся дальше бороться с сумасшедшей статистикой Джоковича на австралийском ТБШ.