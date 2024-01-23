Соболенко всего в двух шагах от защиты титула AO. Арина вышла в 6-й полуфинал ТБШ подряд

Во вторник, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне начались четвертьфинальные встречи в мужском и в женском одиночных разрядах. Сегодня свой матч провела чемпионка AO-2023 Арина Соболенко, посеянная под вторым номером. Ей противостояла победительница «Ролан Гаррос» 2021 года Барбора Крейчикова (9).

Соболенко на пути по четвертьфиналу катком прошлась по соперницам, иначе и не скажешь. За четыре игры белорусская теннисистка отдала лишь 11 геймов, повесив при этом три «баранки». В четвёртом круге Арина без особых проблем сломила сопротивление американки русского происхождения Аманды Анисимовой — 6:3, 6:2. Крейчиковой пришлось куда сложнее. В четырёх матчах она одержала три волевые победы, в том числе над 16-летней Миррой Андреевой в 1/8 финала — 4:6, 6:3, 6:2.

Соболенко, рассуждая о предстоящем четвертьфинале, выражала надежду, что ей удастся пройти дальше. «Чувствую себя сильнее, чем в прошлом году. Не знаю. Пока что чувствую себя хорошо. Надеюсь продолжать в том же духе», — говорила она на пресс-конференции после победы в четвёртом раунде.

Крейчикова же понимала, что играть с Соболенко, защищающей титул, тяжело. «С Ариной будет тяжело. Она хорошо играет. Ей тут нравится, она тут очень хорошо играет ещё с прошлого года. Ожидаю, что будет тяжело. С другой стороны, я с каждым матчем прибавляю и жду этого противостояния», — говорила она на пресс-конференции после победы в 1/8 финала.

Счёт личных встреч перед этим матчем был 5-1 в пользу Соболенко. В прошлом сезоне они играли четыре раза, и Крейчикова победила в Дубае с любопытным счётом 0:6, 7:6 (7:2), 6:1, после чего Арина выиграла у неё в Индиан-Уэллсе, Майами и Штутгарте.

Арина Соболенко на Australian Open — 2024 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В начале матча теннисистки взяли по гейму на подаче, а в третьем гейме Соболенко благодаря активной игре здорово отработала на приёме, отдав лишь один розыгрыш, и добилась брейка. В четвёртом гейме белоруска, подавая, подтвердила преимущество — 3:1. На этом проблемы Крейчиковой не закончились, и чешка опять проиграла свою подачу. Но тут уже Арина чуть подрасслабилась и, выиграв лишь одно очко на подаче, позволила сопернице сократить отставание (и по брейкам, и в партии) — 4:2.

Больше у Соболенко, старавшейся вести игру с позиции силы, не было срывов в этом сете. В седьмом гейме она оформила третий брейк подряд, после чего под ноль подала на сет — 6:2 всего за 34 минуты. Арина оказалась лучше Барборы как по активно выигранным очкам (10 против 4), так и по невынужденным ошибкам (6 против 11).

Второй сет начался по тому же сценарию, что и первый: обмен своими геймами — и уверенный брейк от Соболенко, и не думавшей останавливаться на достигнутом. Чемпионка AO продолжала собирать виннерсы, а Крейчикова, напротив, ошибалась не переставая. Далее — без особых изменений: фиксация добытого преимущества (3:1) и второй брейк подряд — 4:1.

Шестой гейм вновь стал каким-то заколдованным для Соболенко. Ошибки в её исполнении привели к тому, что Крейчикова, принимая, сократила отставание до 2:4. Тут Барбора смогла сломать сценарий, по которому проходил первый сет, и с 0:30 спасла свою подачу. Но отыграть второй брейк не смогла, несмотря на все усилия на приёме в восьмом гейме — 5:3. Более того, в девятом гейме Арина заработала тройной матчбол на приёме и сразу же реализовала его, не отдав сопернице ни очка, — 6:2, 6:3 за 1 час 13 минут.

Вот так Соболенко во второй раз подряд вышла в полуфинал Australian Open. Теперь ей осталось выиграть две встречи, чтобы защитить титул. Кроме этого, это шестой подряд полуфинал белоруски на турнирах «Большого шлема» (начиная с US Open — 2022). В 1/2 финала Арина сыграет с Кори Гауфф (4), которая в своём матче 1/4 финала победила украинку Марту Костюк (7:6, 6:7, 6:2).

Australian Open — 2024 закончится 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».