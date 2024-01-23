Медведев не обыгрывал Хуркача с 2021 года. Чем завершится четвертьфинал АО?

Россиянин и поляк сыграли друг с другом шесть матчей. Последний из них состоялся месяц назад.

На Australian Open – 2024 стартовала вторая неделя, а значит, в Мельбурне близятся решающие стадии и начинается всё самое волнительное. В среду, 24 января, на австралийских кортах продолжатся мужские четвертьфинальные матчи. Свой билет в полуфинал AO в этот день постарается заполучить Даниил Медведев. Он поборется с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем.

Всего Медведев и Хуркач виделись шесть раз. И Даниил в счёте личных встреч с поляком имеет неутешительное отставание от оппонента – 2-4.

Несмотря на то что россиянин не играл ATP-турниры перед Австралией, он всё же провёл пару матчей на выставочной Мировой теннисной лиге. Там Даниил успел повстречаться с Хубертом, проиграл ему один сет, но забрал решающий тай-брейк и принёс своей команде очко.

Вдобавок к отставанию Медведева от Хуркача по счёту встреч идёт тот факт, что Даниил не побеждал поляка с 2021 года! Одним из самых неприятных таких матчей для россиянина стал четвертьфинал «Мастерса» в Майами-2022. Медведев тогда боролся за первый сет, уступил на тай-брейке, а во второй партии из-за плохого самочувствия вернуться в игру не смог. Россиянин вызывал врача, принимал таблетки, мучился, но доиграл встречу до конца.

Хуркач в личных встречах с Медведевым коварен ещё тем, что он неоднократно останавливал россиянина в шаге от звания первой ракетки мира. Так было и в четвертьфинале Майами, и в самой первой и драматичной встрече теннисистов на Уимблдоне-2021.

Та игра четвёртого круга в Лондоне шла двое суток, так как в первый день она была прервана из-за дождя. В итоге Хуркач, занимающий на тот момент 18-е место, в пяти сетах одолел вторую ракетку мира Медведева и не пустил его к вершине рейтинга – 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3. В следующем круге поляк даже с «баранкой» переиграл легендарного Роджера Федерера, но до финала Уимблдона так и не дошёл.

Все матчи Даниила Медведева с Хубертом Хуркачем. Общий счёт — 4:2 в пользу поляка:

1 Уимблдон-2021, трава, 4-й круг 2:6, 7:6 (2), 3:6, 6:3, 6:3 – победа Хуркача 2 «Мастерс» в Торонто-2021, хард, четвертьфинал 2:6, 7:6 (6), 7:6 (5) – победа Медведева 3 Итоговый-2021, хард, групповой этап 6:7 (5), 6:3, 6:4 – победа Медведева 4 «Мастерс» в Майами-2022, хард, четвертьфинал 7:6 (7), 6:3 – победа Хуркача 5 Галле-2022, трава, финал 6:1, 6:4 – победа Хуркача 6 Мировая теннисная лига —2024, хард, групповой этап 7:6 (7:4), [4:10] – победа Хуркача в сете, но поражение в решающем тай-брейке

Статистика в матчах с Хубертом пока против Медведева: всё-таки в последний раз он побеждал Хуркача только в 2021 году. Россиянин и поляк почти в каждой встрече друг с другом доходят до тай-брейков, борются, играют тяжко. Так что в очередном, уже седьмом матче всё решат физическое состояние игроков, их терпение и выносливость.

Даниил Медведев и Хуберт Хуркач Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

На пути к грядущему финалу AO-2024 Хуркач одержал победы

над Уго Умбером, посеянным под 21-м номером, юным обидчиком Хольгера Руне Артуром Казо и двумя квалифаерами – Омаром Джасикой и Якубом Меншиком. Медведев же на отказе в первом круге прошёл 144-ю ракетку мира Теренса Атмана, затем переиграл Эмиля Руусувуори, Феликса Оже-Альяссима и Нуну Боргеса.

Поляк и россиянин уже поделились ожиданиями от предстоящей встречи друг с другом.

«Даниил – потрясающий соперник. Он был на вершине, был первой ракеткой мира, выигрывал турнир «Большого шлема». Это будет интересный матч, я выложу все силы, он тоже. Медведев уже много раз выходил в четвертьфинал Australian Open, он был в финале этого турнира. Я считаю, что он очень коварный соперник», – цитирует Хуркача пресс-служба Australian Open.

«Хуби – непростой соперник для меня. Кажется, три последних матча я ему проиграл. Нет. В общем, сколько-то проиграл (улыбается). Он хорошо подаёт, тяжело играть на приёме. По эйсам он был первым. Может даже, в прошлом году у него была лучшая подача. Это будет ключевым моментом. Надо сильно играть на своей подаче, не давать ему брейков, пытаться самому сделать брейк или доводить до тай-брейка и выигрывать там. Завтра буду ментально готовиться к этому. Считаю ли его претендентом на «Большой шлем»? С его-то подачей – всегда», – рассказал Медведев на пресс-конференции в Мельбурне.

Четвертьфинальная встреча Медведева и Хуркача пройдёт в среду, 24 января. Начало – не ранее 5:30 утра по московскому времени.

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