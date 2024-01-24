Как же обидно! Калинской не хватило шага до сенсационного полуфинала Australian Open

Про Анну Калинскую по ходу нынешнего открытого чемпионата Австралии сказано и написано многое. И, что самое главное, речь исключительно про позитив. 25-летняя москвичка уже выступила лучше всех остальных россиянок в женской одиночной сетке, добравшись до четвертьфинала. Аня, скажем откровенно, удивила, мало кто ставил на неё. Но повезло с сеткой, плюс сама Калинская однозначно прибавила в игре и показывала в Мельбурне яркий теннис.

«До начала турнира я говорил, что, если кто-то в женской сетке из наших теннисисток выйдет в четвертьфинал, это уже будет огромный успех. Если говорить конкретно о матче, то, с одной стороны, хорошо, что Калинской досталась китаянка, а не Арина Соболенко, но с другой — китаянка сейчас на подъёме, она в очень хорошей форме и показывает крепкую игру. Я думаю, Калинской будет трудно выйти в полуфинал, но, если она сыграет в свой лучший теннис, шансы у неё будут», — считал бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков.

Действительно, соперница по четвертьфиналу у нашей соотечественницы была очень серьёзная. 12-я сеяная Чжэн Циньвэнь проповедует остроатакующий теннис, играя в типичной азиатской манере. Калинской и её команде нужно было заранее досконально продумать, как противостоять подобной игре и что предложить в ответ. Здесь речь и о тактике, и о физической подготовке, и о психологическом настрое. На таком высоком уровне важна абсолютно каждая деталь, мелочей не бывает.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Калинской. Анна выиграла у Чжэн в первом круге Гвадалахары-2022 — 6:3, 2:6, 6:2.

Первый же гейм на подаче Калинской получился длинным, а россиянка, увы, завершила его двойной ошибкой. Но Аня не раскисла и моментально сделала обратный брейк. Следующий свой гейм, в отличие от первого, получился попроще.

Анна Калинская Фото: Kelly Defina/Getty Images

Казалось, Циньвэнь постепенно прибавляла, однако Калинская, проигрывая свою подачу, сразу отвечала брейками. Это в очередной раз доказывало, что китаянка далеко не железная, а играть с ней можно и нужно. «Спортсменка, комсомолка и просто красавица!» — кричали с трибун болельщики Ани.

В результате дело дошло до тай-брейка, который российская спортсменка выиграла со счётом 7:4 блестящим приёмом навылет. В нервной борьбе прошла первая партия, соперницы, повторимся, обменивались брейками. Но на тай-брейке Калинская собралась и дожала китайскую теннисистку. Циньвэнь была впереди по ударам навылет — 14:10, но и невынужденных ошибок у неё оказалось больше — 18:12.

Во втором сете девушки сменили тактику и поочерёдно стали удерживать свои подачи, не желая давать друг друга преимущества. Интересно, что, согласно статистике, Аня была в три раза активнее в долгих розыгрышах. А в средних, наоборот, уступала. В итоге всё решил один брейк Чжэн в концовке партии, а завершила всё китаянка подачей навылет – 6:3.

Третий сет Аня начала с двойной ошибки, но всё же взяла свою подачу. Правда, Циньвэнь, не напрягаясь, забрала следующий гейм под ноль. Складывалось ощущение, что россиянка начала уставать, потому что далее свою подачу она провалила. Чжэн много играла под заднюю линию, стараясь по максимуму растаскивать Калинскую по корту. Было понятно, что Циньвэнь своего не отдаст, вдобавок ко всему Аня вызвала на корт врача. Похоже, беспокоили боли в спине или пояснице.

Партия (6:1), а вместе с ней и весь матч остались за китайской теннисисткой. В полуфинале «Шлема» она встретится с украинкой Даяной Ястремской. Анну Калинскую благодарим за игру, в Мельбурне она прыгнула выше головы. Нужно не терять этот настрой и продолжать дальше в том же духе.