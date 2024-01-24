Обвинения в допинге, несчастный случай с мамой. Сложный путь Ястремской в полуфинал АО

Даяна стартовала в Мельбурне с квалификации и теперь находится в двух шагах от трофея.

«Едва сейчас стою на ногах сейчас, пытаясь делать вид, что не устала», – призналась 23-летняя украинка Даяна Ястремская после победы в четвертьфинале Мельбурна над двукратной победительницей Australian Open Викторией Азаренко. И неудивительно, ведь свой путь на турнире в Мельбурне одесситка начала с квалификации. Это первый случай выхода в полуфинал на австралийском мэйджоре с самых низов сетки с 1978 года и всего пятый – на женских «Шлемах». В последний раз подобное произошло на US Open-2021 – тогда британка Эмма Радукану взяла титул.

Сегодняшние успехи можно считать своеобразной компенсацией для пережившей множество потрясений в своей недолгой карьере девушки – от несчастного случая с мамой Даяны в Мельбурне до обвинений в употреблении допинга.

Обвинения в употреблении допинга, для оправдания Даяна прошла полиграф

Особенно тяжело и больно Даяне пришлось в начале 2021 года, когда в её допинг-пробе нашли метаболиты запрещённого анаболического агента местеролона. Ситуация выглядела очень странно, потому что этот препарат противопоказан женщинам, так как может привести к угревой сыпи на лице и теле, облысению, увеличению волосяного покрова по мужскому типу, огрублению тембра голоса и бесплодию. Обычно это андрогенное средство используют в бодибилдинге, но не для наращивания мышечной массы, а в циклах на сжигание жировых отложений.

«Я ошеломлена и шокирована, особенно если учесть, что за две недели до этого, 9 ноября 2020 года, сдала чистую пробу на турнире в Линце. Это был мой последний турнир в сезоне-2020, после него я прекратила тренироваться и отдыхала перед стартом нового сезона. Низкая концентрация местеролона может свидетельствовать о каком-то загрязнённом продукте», – недоумевала теннисистка.

Даяна ещё та модница Фото: из личного архива Даяны Ястремской

Во время первого слушания в Международной федерации тенниса (ITF) защита Ястремской представила «источник загрязнений» – по мнению украинки, попадание запрещённого вещества в её организм произошло во время интимной близости с молодым человеком. Der Spiegel написал, что парень принимал местеролон для повышения потенции. Нечто похожее произошло в начале карьеры Ришара Гаске, объяснившего содержание в его крови кокаина следствием поцелуя с девушкой в ночном клубе.

Борьбу за справедливость и своё будущее украинка вела почти полгода. Она проиграла дело в ITF, а потом и в Спортивном арбитражном суде (CAS), но в итоге добилась его рассмотрения Независимым трибуналом ITF. В августе 2021 года этот орган вынес оправдательный приговор занимавшей на момент отстранения 37-ю строчку рейтинга Даяне. «Ястремская ненамеренно нарушила антидопинговые правила без вины или халатности с её стороны. Статья 10.5 теннисной антидопинговой программы предусматривает, что в таких случаях срок дисквалификации полностью отменяется», – говорится в заявлении ITF. В документе отмечается, что Даяна, чтобы доказать свою невиновность, успешно прошла проверку на полиграфе.

Вокруг дела Ястремской было много инсинуаций, в частности, издание The Telegraph написало, что отец теннисистки просил её парня взять вину на себя. В результате семейство Ястремских добилось от издания выплаты компенсации за моральный вред и ущерб репутации, нанесённый статьёй.

Упрёки в частых медицинских тайм-аутах

Несмотря на оправдательный приговор, отношение к Ястремской среди коллег стало, мягко говоря, насторожённым. Весной 2023 года бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар позволила себе скандальное высказывание в адрес Даяны: «Есть что-то особенное в том, чтобы играть с допингистками в Мадриде…» – написала канадка после победы над украинкой в Мадриде. Позже Эжени извинилась, но Ястремская не забыла этот троллинг и не пожала руку Эжени после победы над ней в полуфинале квалификации US Open – 2023.

Ястремская получает помощь медиков во время матча с Каролин Возняцки Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Украинке нередко прилетало от других теннисисток ещё задолго до случая с допингом. Главная претензия – частые медицинские тайм-ауты, когда Даяна оказывалась на грани поражения. Так произошло во время матча с Каролин Возняцки на Australian Open – 2020. «Я хотела вызвать доктора раньше по ходу матча, но думала, что всё обойдётся. Если бы я действительно хотела сбить её ритм, то взяла бы другой перерыв. Во многих матчах можно часто увидеть Возняцки с повязкой на ноге, и она берёт медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет», – отмахнулась Ястремская.

В тот раз Даяна проиграла Возняцки, но годом ранее медицинский тайм-аут на Australian Open при счёте 2:5 помог ей одолеть Айлу Томлянович. Также на украинку за меды пожаловалась и голландка Кики Бертенс: «Мы играли с ней трижды, и каждый раз одно и то же». Возняцки же назвала такие приёмы «юниорским теннисом, где все так делают». В защиту Ястремской выступил тогда тренировавший теннисистку Саша Бажин: «Просто, чтобы заткнуть некоторых и закончить этот бесполезный разговор. У Даяны уже давно проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете обо всём лучше, чем она или её команда».

В оправдание Даяны можно отметить, что подобные тактические ходы используют многие игроки – на протяжении всей карьеры за меды достаётся, в частности, Новаку Джоковичу. Многое зависит от восприятия людей, которое можно объяснить известным фразеологизмом «Ложечки нашлись, а осадок остался».

Даяна после победы на турнире в Страсбурге в 2019 году Фото: Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images

Во время ковида выпустила трек, умирала от боли в почке при выходе камня

Даяна громко заявила о себе ещё в 12 лет, когда пробилась в финал престижного юниорского турнира Orange Bowl. Тогда же ей предлагали сменить гражданство и выступать за Турцию, но украинка отказалась. В 2016-м Ястремская вновь пошумела, взлетев в финал юниорского Уимблдона, в котором уступила россиянке Анастасии Потаповой. Стремительно и уверенно Даяна ворвалась и во взрослый тур. В 18 лет и 4 месяца украинка выиграла первый турнир WTA (Гонконг-2018) и в следующем году продолжила восхождение, выиграв ещё два турнира – в Таиланде и Страсбурге.

Демонстрирующая силовой и агрессивный теннис теннисистка могла добиться и большего, но её сильно подкосила ужасная история с её мамой Мариной. В разгар Australian Open – 2019 Ястремская-старшая в своём номере в отеле достала из сумки бутылку шампанского, разглядывала этикетку, когда ёмкость неожиданно взорвалась прямо перед лицом. Марину отправили в больницу, где сделали срочную операцию на глазах – ей чудом удалось сберечь зрение, но не на 100%.

Даяна пережила сумасшедший стресс – признавалась, что «не хочет тренироваться и играет на автомате». А потом грянул ковид, сломавший тренировочный процесс. Девушку спасало только увлечение музыкой, и она при наличии свободного времени решила развиваться в этом направлении. «Мне всегда нравилось петь. Когда я выпустила свою первую песню «Тысячи меня» (на YouTube у произведения 469 тыс. просмотров. – Прим. «Чемпионата»), то думала, что больше записывать не стану. Но спустя время, после некоторых моментов и эмоций и решила, что будет новый трек! Я не стремлюсь стать крутым артистом. Мне просто нравится петь, нравится вся эта атмосфера», – призналась Даяна.

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Казалось, что после допинговой истории всё в карьере украинки образуется, но неожиданно возникли проблемы со здоровьем. «Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В итоге у меня обнаружили камень в почке», – призналась Ястремская осенью 2021 года. Карьера девушки из-за различных обстоятельств напоминает ломаную линию, но сейчас, похоже, дела налаживаются.

В начале своего теннисного пути Даяна напоминала по стилю Андрея Рублёва – била все мячи без разбору, имелись проблемы с вариативностью и психологической устойчивостью. Но в последнее время она стала гораздо лучше двигаться, выбирать мяч для плотного удара, заметно улучшились приём и тактическое разнообразие. А главное – появилась дисциплина. Такого прогресса Ястремская добилась ещё до того, как в конце прошлого года в её команде появился новый тренер Эммануэль Гойсснер, ранее работавший в академии Патрика Муратоглу.

Ястремская болеет за донецкий «Шахтёр» Фото: из личного архива Даяны Ястремской

«Теннис – очень странный вид спорта, потому что очень непросто ожидать чего-то большего, чем то, к чему вы готовитесь. Я в какой то мере удивлён, но думаю, что Даяна это заслужила. Много активно выигранных мячей ударами с задней линии – это, несомненно её игра, очень агрессивный стиль. Сейчас она пишет свою историю, а не ждёт удачи», – отмечает Гойсснер.