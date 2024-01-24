«Хочу рассказать о нас всему миру», Агасси влюбился по уши и произвёл фурор на AO-2000

Легендарный американский теннисист Андре Агасси за карьеру выиграл весьма турниров «Большого шлема», половину из них на Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003). При том, что первые девять лет карьеры Андре отказывался приезжать в Мельбурн. Он предпочитал отдыхать в начале сезона, а не совершать долгий перелёт на «Шлем», который считался менее престижным по сравнению с «Ролан Гаррос», Уимблдоном и US Open.

В конечном счёте Агасси пожалел о своём пренебрежительном отношении к Австралии. Андре отлично играл в Мельбурне, местная публика его обожала. В конце карьеры он даже заявил, что стал чувствовать себя «наполовину австралийцем». Особенно тёплые воспоминания у Агасси остались от Australian Open – 2000. Тогда американец в эффектном стиле выиграл титул и покорил впечатляющее историческое достижение. Андре был окрылён началом своих отношений с 22-кратной чемпионкой Штеффи Графф, которая поддерживала его с трибун.

Во второй половине 1999 года Агасси и Граф официально подтвердили, что состоят в отношениях. Штеффи завершила карьеру в 30-летнем возрасте после Уимблдона и сосредоточилась на поддержке Андре в качестве зрителя.

На её глазах Андре во второй раз за карьеру выиграл US Open, а через несколько месяцев взял титул в Мельбурне. Американец долго добивался внимания немецкой теннисистки. Она наконец-то ответила ему взаимностью, что придавало ему дополнительную энергию на корте.

Штеффи Граф активно поддерживала Андре Агасси на Australian Open — 2000 Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Агасси приехал в Австралию уверенным в себе. СМИ в это время только и делали, что обсуждали его роман с Граф. По слухам, пара даже отгуляла тайную свадьбу в Великобритании. Журналисты спрашивали об этом у Андре на пресс-конференции перед стартом турнира. Агасси ответил с сарказмом, но прямо не опровергал потенциальное бракосочетание.

«Да, всё так и было. Мы разослали всего 20 приглашений самым умным и профессиональным журналистам. Жаль, что вас там не было», — заявил Агасси.

На Australian Open – 2000 Агасси был посеян под первым номером и считался фаворитом в борьбе за титул. Его главные конкуренты – россиянин Евгений Кафельников и соотечественник Пит Сампрас. Шансы остальных всерьёз не рассматривались. Мужская сетка лишилась двукратного чемпиона US Open австралийца Патрика Рафтера, бывшего финалиста турнира чилийца Марсело Риоса и набравшего ход британца Грега Руседски.

Андре Агасси тренировался с оголённым торсом на Australian Open — 2000 Фото: Mark Dadswell/Getty Images

В Мельбурне Агасси традиционно вёл себя раскованно. Он тренировался с оголённым торсом. Пристрастился к этой привычке сразу после начала отношений с Граф во время серии турниров в США, что принесло удачу в виде титулов в Вашингтоне и на US Open в Нью-Йорке.

«Спасибо, что хвалите мой живот с шестью кубиками пресса. Считаю, что мой лучший теннис ещё впереди, хотя скоро мне исполнится 30 лет. В 1997-м я опустился на 197-е место в рейтинге и всерьёз думал о завершении карьеры. Сейчас я полон решимости оставаться в форме, чтобы добиться как можно лучшего результата в оставшиеся годы в туре. Чувствую, что пока я остаюсь здоровым, я становлюсь сильнее физически», — утверждал Агасси во время общения с журналистами.

Особых проблем на корте Андре действительно не испытывал. В первом раунде он прошёл аргентинца Мариано Пуэрту (6:2, 6:2, 6:3). Далее так же легко разобрался с голландцем Шенгом Схалкеном (7:5, 6:0, 6:3) и ещё одним аргентинцем Мариано Сабалетой (6:4, 6:4, 6:2). В четвёртом круге Агасси впервые отдал сет, но в целом без нервов одолел австралийца Марка Филиппуссиса (6:4, 7:6, 5:7, 6:3). В четвертьфинале Андре выбил главную сенсацию того турнира марокканца Хишама Арази (6:4, 6:4, 6:2). Дальше начались по-настоящему серьёзные испытания.

В полуфинале Агасси попал на своего главного соперника Пита Сампраса. Андре уступал ему 11-17 по личным встречам к тому моменту, в том числе проиграл четыре из пяти предыдущих поединков. Дело дошло до пяти партий, хотя в последней из них борьбы не получилось. Агасси уничтожил Сампраса и выиграл матч со счётом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 6:1.

Андре Агасси и Пит Сампрас на Australian Open — 2000 Фото: Clive Brunskill /Getty Images

Соперником Андре по финалу стал россиянин Евгений Кафельников, которого он несколько месяцев назад обыгрывал в финале турнира в Вашингтоне и полуфинале US Open – 1999. Кафельников собирался взять реванш и повёл 4:0 в первом сете. Агасси немного пришёл в себя и сделал два ответных брейка, но затем отдал свою подачу и первый сет зацепить не смог. А вот дальше Андре поймал ритм на собственной подаче и продолжал уверенно чувствовать себя на чужой. Агасси выиграл матч со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 6:4. Последние три очка он забрал эйсами со скоростью около 200 км/ч.

«Евгению нужно было ударно начать матч, что он и сделал. Я же чувствовал, что у меня появится гораздо больше шансов на успех в затяжной игре. Матч превратился в испытание на выносливость, мне это понравилось. Евгений хорошо двигается, играет на расстоянии пяти метров от задней линии и чётко отбивает мяч. Он не любит длинные розыгрыши. Я подумал, что моя силовая игра станет более эффективной, если смогу заставить его втянуться в долгие розыгрыши очков», — заявил Агасси после триумфа.

Кафельников признал, что ему действительно не хватило физики в противостоянии с Агасси.

«Мои ноги начали тяжелеть в конце третьего сета. Удивительно, как Андре способен оправиться от поражения в первом сете и продолжает улучшать свою игру. Это тот аспект, который он усовершенствовал больше всего за последнее время. Я не очень расстроен. В целом я доволен тем, как сыграл здесь. Я сражался до конца. Очень хорошо сражался. Кроме того, я получил несколько важных уроков на этом турнире», — сказал Кафельников.

Евгений Кафельников и Андре Агасси после финала Australian Open — 2000 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Агасси никому не оставил сомнений, что в тот момент являлся сильнейшим теннисистом мира. В 1999-м он выиграл «Ролан Гаррос» и US Open, дошёл до финала Уимблдона, а затем взял Australian Open.

«Последние восемь месяцев в моей карьере занимают исключительное место. Я жил сумасшедшей, фантастически удачной жизнью», — отметил Андре.

Агасси стал первым игроком, который четыре раза подряд выходил в финалы мэйджоров с тех пор, как Род Лэйвер взял календарным «Шлем» в 1969 году. На последних четырёх ТБШ он выиграл 27 матчей, а проиграл лишь один. Только Род Лэйвер, Дон Бадж и Штеффи Граф на тот момент покоряли данное достижение. Особенно важной для Андре стала победа на «Ролан Гаррос». Он стал первым теннисистом в истории, который собрал «Золотой шлем» — выиграл все мэйджоры и золотую медаль Олимпиады. В женском теннисе подобное тоже делал только один человек. Нетрудно догадаться, что феноменальным рекордом отличилась Штеффи Граф.

После Кафельникова Агасси поздравили с победой тренер Брэд Гилберт и новая возлюбленная Штеффи. При этом чемпион Australian Open в своей речи поблагодарил только Гилберта и тренера по физподготовке Гила Рейеса.

Брэд Гилберт, Андре Агасси и Гил Рейес Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Выглядело всё это странно, поскольку Граф принимала участие в тренировках Андре и помогала ему совершенствовать удар слева. Агасси выразил признательность Штеффи лишь жестом. Когда Андре спросили, почему он не упомянул девушку на церемонии, американец сказал: «Она очень сильно помогла мне и без слов прекрасно знает, как я её ценю».

Болельщики с трибун всё время выкрикивали имя немецкой теннисистки и интересовались, что происходит между ней и Агасси. Андре не хотел давать СМИ повод для спекуляций. Об этом моменте он вспоминал в своей автобиографической книге «Откровенно».

«Говорю фанатам, что это не их дело, в каких мы отношениях со Штеффи. А на самом деле хочу рассказать о нас всему миру. И я сделаю это. Скоро», — написал Андре.

В конечном счёте сообщения о тайной свадьбе Агасси и Граф перед сезоном-2000 действительно оказались лишь слухами. Церемония бракосочетания Андре и Штеффи состоялась 22 октября 2001 года в Лас-Вегасе. Уже через четыре дня у них родился сын Джейден, а ещё через два года – дочь Джаз.

Андре Агасси и Штеффи Граф в 2024 году Фото: из личного архива Андре Агасси

Агасси выиграл ещё два «Шлема» на Australian Open (2001, 2003) до конца карьеры в 2006-м, после чего сосредоточился на семейной жизни с Граф. Они счастливы в браке по сей день.

В этом году Агасси является почётным гостем Australian Open. Андре встретился на турнире с Карлосом Алькарасом, посетил матч Новака Джоковича в первом круге и по-дружески с ним пообщался после его победы над Дино Прижмичем (американец ранее тренировал серба). А ещё Агасси не забыл о своей любимой жене. В соцсетях вирусным стал его пост с фото поцелуя портрета Граф на арене Рода Лэйвера в Мельбурне. Штеффи выигрывала Australian Open четыре раза за карьеру и является легендой турнира, как и её муж.

«Поговори со мной, Австралия» — подписал публикацию Агасси.

Андре Агасси поцеловал портрет Штеффи Граф на Australian Open — 2024 Фото: из личного архива Андре Агасси

Позже Андре пришлось объяснять свой поступок СМИ.

«Дома Штеффи может отказаться от поцелуя, всякое бывает. А здесь ты ходишь вокруг и повсюду видишь её. Знаете, когда находишься на другом конце земного шара, временами чувствуешь запредельную близость с любимыми», — заявил Андре.

В феврале Агасси и Штеффи Графф вновь возьмут в руки ракетки и выйдут на корт. Правда, будут играть не в большой теннис, а в стремительно набирающий популярность пиклбол против Марии Шараповой и Джона Макинроя на выставочном турнире во Флориде. Событие привлечёт к себе немало внимания.

Хотя и в большой теннис они тоже поиграют. 15 июня в румынской Клуж-Напоке состоится выставочный матч, в котором Симона Халеп и Андрей Павел сыграют с Андре и Штеффи. Приятно отметить, что легендарные Агасси и Граф всё ещё сохраняют связь с любимой игрой в возрасте за 50 лет.