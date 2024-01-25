«Буду готова биться и не психовать». Соболенко — о выходе в финал АО

Арина спокойна, это её третий финал «Шлема». Худшее, что может быть — проиграет и на следующий год не надо будет защищать очки за победу.

Арина Соболенко обыграла Кори Гауфф в двух сетах и стала второй теннисисткой в ХХI веке после Виктории Азаренко, вышедшей в три и более финалов подряд на хардовых турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. После матча Арина сказала, что спокойна перед своим третьим финалом «Шлемов» и будет полностью готова биться и не психовать.

«Мысленно уже отпустила первый сет. Думала — ладно, надо побороться в следующем»

— Невероятный матч. Она – великолепный игрок, с ней у нас всегда тяжёлые битвы. Главным стало то, что я смогла сохранять концентрацию несмотря ни на что. Какой бы ни был счёт, я продолжала биться, старалась изо всех сил. Конечно, безумно счастлива выйти в ещё один финал «Большого шлема». Надеюсь, в этот раз получится чуть лучше, чем в прошлый (улыбается).

— Что сегодня было иначе, чем в Нью-Йорке?

— В Нью-Йорке я играла немного пассивно, не так сильно на неё давила. То есть в первом сете давила, а затем сбавила и пробовала проводить с ней затяжные розыгрыши, и это не очень сработало.

Я всю предсезонку работала над ударами на выходе к сетке, чтобы завершать розыгрыш у сетки. Очень довольна, что смогла сделать это сегодня на корте. Думаю, в этом и есть отличие между двумя матчами.

— Вы вели 5:2 в первом сете, она смогла вернуться в игру, подавала на сет. Как вам удалось сохранить хладнокровие и закрыть этот сет?

— Если честно, мысленно уже отпустила этот сет. Думала – ладно, надо будет в следующем побороться. Но, какой бы ни был счёт, я продолжала стараться изо всех сил и биться. Даже при счёте 5:6 и 0:30 на её подаче я думала – сделаю всё, что могу, постараюсь остаться в игре, а затем буду биться за этот сет.

— Тяжело играть с кем-то, когда последнее воспоминание об этом сопернике не самое приятное и вы снова встречаетесь на большом стадионе?

— Не скажу, что последнее воспоминание было плохим. Мы играли в финале «Большого шлема». У меня были шансы, но тогда выиграла она.

В любом случае не назову это воспоминание очень плохим. Да, я проиграла, но это стало для меня дополнительной мотивацией.

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«Эмоционально буду готова биться в финале. Не психовать»

— Чаще всего чемпионы здесь даже близко не подбираются к защите титула. Вы впервые защищаете титул «Большого шлема», расскажите об этом опыте? Гордитесь тем, что снова вышли в финал?

— Конечно, это тяжело, но в худшем случае ты проиграешь и на следующий год будет нечего защищать (улыбается). Не скажу, что я игнорирую давление, просто смещаю фокус, и пока что это работает. Остался ещё один матч, и я сделаю всё возможное.

— Для вас это уже третий финал «Большого шлема», а для соперницы будет первый. Какое преимущество видите в этом?

— Эмоционально я буду готова биться. Не психовать. Когда для тебя это первый финал, у тебя много эмоций, ты можешь слишком торопиться. А когда третий, думаешь — ладно, это финал, это нормально. Просто ещё один матч. Абстрагируешься от остального и фокусируешься только на своей игре. Вот и всё.

— Вы действительно так спокойны, как кажетесь? Насколько опыт помогает на поздних стадиях турнира?

— Да, вполне спокойна. Я действующий чемпион, худшее, что может случиться — проиграю турнир и в следующем году надо будет меньше очков защищать. Вот и всё.

Это помогает мне сохранять концентрацию и стараться как можно лучше играть в каждом матче, не думая о защите чего бы то ни было.

«Чжэн показывает великолепный теннис. С ней будет отличная битва»

— Какие вызовы могут поставить ваши потенциальные соперницы по финалу?

— Если будет Ястремская, то мы много с ней играли. Она великолепный игрок и заслуживает быть в финале. В ней есть бойцовский дух, она всегда бьётся за каждое очко. То, что вне корта, для меня неважно. Чувствую, что она меня уважает как игрока. А остальное неважно. С удовольствием проведу с ней ещё одну классную битву.

Если будет Чжэн, то с ней мы играли только один раз, но часто тренировались вместе. Здесь перед турниром тоже тренировались. Очень приятная девушка, и она показывает здесь великолепный теннис. Если в финал выйдет она, будет отличная битва.

— С Чжэн вы играли в четвертьфинале US Open. В понедельник она войдет в топ-10. Что делает её уникальной?

— У неё очень тяжёлый форхенд. А ещё она здорово двигается, бьётся за каждое очко. Думаю, форхенд — её лучший удар. Очень сильный. Она показывает великолепный теннис, оказывает давление на соперников, действует очень агрессивно. Поэтому она и будет в топ-10.

— После матча вы говорили о том, что раньше вас здесь практически не поддерживали. Сегодня люди болели за Коко. Если трибуны против вас, это сказывается на вас ментально или ещё сильнее мотивирует?

— Это на самом деле сильно меня мотивирует. Но на US Open люди с катушек слетели. Это мотивирует, но иногда начинает очень раздражать, когда кричат во время розыгрыша. Я это понимаю, это совершенно нормально, они поддерживают своего игрока.

Но, выходя сегодня на матч, чувствовала, что меня, вероятно, будут поддерживать больше, чем её. Было очень приятно чувствовать такую поддержку, как была у неё на US Open. Играть сегодня было одно удовольствие.