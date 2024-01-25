Медведев, Джокович и другие. Представляем всех полуфиналистов Australian Open — 2024

Можно заранее утверждать, что мужские полуфиналы Australian Open — 2024 удовлетворят вкусы самой взыскательной публики. В четвёрке лучших нет ни одного случайного персонажа — сплошь сеяные, причём сеяные высоко. Наихудший номер посева — у Александра Зверева (6). Дальше — лишь по нарастающей: Янник Синнер (4), Даниил Медведев (3) и, наконец, великий и ужасный Новак Джокович (1).

Даниил Медведев (Россия, 3)

Российских болельщиков больше всего интересует «нижний» полуфинал, в котором примет участие чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Нынешний турнир непросто складывается для Медведева. Пожалуй, лишь в одном матче у него не было особых проблем. Игра первого круга проходила в жаркую погоду, и Даниил проиграл первый сет французскому квалифаеру Теренсу Атману, который, впрочем, уступил в следующих двух партиях, а затем и вовсе снялся. Во втором раунде Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в игре с Эмилем Руусувуори — при всём уважении к финну, не самым топовым соперником. В 1/8 финала не избежал потери сета в матче с 69-й ракеткой мира Нуну Боргесом. В четвертьфинале вытащил тяжелейший пятисетовик с Хубертом Хуркачем. И лишь в третьем круге привычно уверенно обыграл Феликса Оже-Альяссима, своего давнего «клиента».

Обыграв Хуркача, Медведев одержал 75-ю победу на турнирах «Большого шлема». И вышел в полуфинал на семи из последних 10 ТБШ на хардовом покрытии. Всего же для Даниила этот полуфинал будет восьмым на ТБШ. При этом на Australian Open он выиграл два полуфинала из двух: в 2021 и 2022 годах. До титула осталось два шага. Но шаги эти — самые сложные.

Даниил Медведев на Australian Open — 2024 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Александр Зверев (Германия, 6)

Соперником Медведева по полуфиналу будет немец русского происхождения Александр Зверев, шестой сеяный. Зверев лишь один поединок из пяти закончил в трёх сетах. В третьем круге он обыграл Алекса Михельсена. С Кэмероном Норри (19) в 1/8 финала пришлось помучиться. Зубодробительный пятисетовик закончился чемпионским тай-брейком: 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3). А в четвертьфинале Александр преподнёс неожиданность, если не сказать сенсацию, выбив Карлоса Алькараса (2) — 6:1, 6:3, 6:7, 6:4. Что ж, констатируем: настоящий Зверев вернулся.

Зверев в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Причём из шести предыдущих игр он проиграл пять, в том числе в полуфинале AO-2020. Ну а о противостоянии Медведев — Зверев, в котором россиянин ведёт со счётом 11-7, уже впору снимать не только документальный, но и художественный фильм. Даниил и Александр провели друг с другом кучу захватывающих поединков, в основном встречаясь на «Мастерсах», но на «Шлемах», не поверите, доселе не пересекались никогда!

Новак Джокович (Сербия, 1)

24-кратный чемпион ТБШ, 10 раз выигрывавший Australian Open (устрашающие цифры, правда?), в первых двух матчах на нынешнем турнире не смог избежать потери сета. Зато потом вышел на проектную мощность, обыграв Томаса Мартина Этчеверри (30) и разгромив Адриана Маннарино (20) — 6:0, 6:0, 6:3. В четвертьфинале 12-й сеяный Тейлор Фритц всё же заставил поволноваться серба и его поклонников, но всё же Новак предсказуемо победил: 7:6, 4:6, 6:2, 6:3.

Джокович стал вторым теннисистом, одержавшим 700 побед на хардовых кортах в истории Открытой эры. Первым спортсменом, которому покорилась эта отметка, был швейцарский теннисист Роджер Федерер. На счету 20-кратного чемпиона ТБШ 783 победы на хардовых кортах.

Из пяти последних AO Джокович выиграл четыре — в 2022-м его не пустили в Австралию из-за отказа вакцинироваться. Для него это будет 48-й полуфинал в карьере на ТБШ. Причём в Мельбурне на этой стадии серб не проигрывал никогда. А последнее поражение Новака в полуфинале мэйджора случилось ещё на «Ролан Гаррос» 2019 года.

Янник Синнер (Италия, 4)

Синнер, как ни странно, оказался единственным полуфиналистом, который за пять матчей на турнире не проиграл ни одной партии. Особенно настрадались от него голландцы (в первых двух кругах) и россияне. В четвёртом раунде итальянец оказался сильнее 15-го сеяного Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3), а в четвертьфинале обыграл Андрея Рублёва (5) — 6:4, 7:6, 6:3.

По опыту 22-летний Синнер настолько уступает 36-летнему Джоковичу, что об этом даже как-то говорить неловко. Для Янника это будет лишь второй полуфинал ТБШ. Первый он проиграл как раз Новаку: на Уимблдоне-2023 тот победил 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Впрочем, итальянец в любом случае уже побил личный рекорд на AO. В 2022-м он побывал в четвертьфинале в Мельбурне.

Да и по личным встречам Новак впереди: 4-2. Первая победа Синнера над Джоковичем по факту ничего ему не дала. Итальянец обыграл серба в группе Итогового чемпионата ATP — 2023, но уступил ему в финале. А вторую победу над Новаком Янник добыл в полуфинале прошлогоднего Кубка Дэвиса.

Мужские полуфиналы Australian Open состоятся в пятницу, 26 января. Финал пройдёт в воскресенье, 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».