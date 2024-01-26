«Пожалуйста, пусть мяч перевалится»! Медведев — о невероятной победе в полуфинале АО

Что сотворил Даниил Медведев – невероятно! Отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open – 2024, отправив домой Александра Зверева. На пресс-конференции он рассказал, как ему удалось перевернуть матч, что он ждёт от грядущей встречи с Янником Синнером и как ему помогают ментальные перемены.

«Пожалуйся, пусть мяч перевалится. Я хочу победить»

— Как вам удалось перевернуть матч?

— Могу сказать – многое, могу сказать – мало что. Старался биться, стал действовать более агрессивно, потому что устал и понимал, что ещё три часа не смогу бегать. Благодаря этому я немного набрался сил и по физике в итоге стал лучше него. Но в целом – просто бился, старался сделать всё возможное. Стал лучше подавать, и у меня получилось. Больше нечего добавить.

— Ключевое очко на тай-брейке, когда вы приняли с форхенда. Расскажите об этом?

— Повезло, повезло. Каждый раз я шёл на такие удары, потому что думал, что он будет подавать под бэкхенд. Когда мяч летит 200, уже нет времени поменять хват. И каждый раз приходилось бить так, а когда я так бью, то стараюсь послать мяч поглубже.

Эта сторона была против ветра. Хотел ли я хотя бы укоротить? Даже не помню. Просто старался попасть в корт и попал по мячу ободком. Может, не совсем ободком, но не серединой. Увидев, как полетел мяч, подумал, что тут два варианта. Либо он коснётся троса и упадёт на мою сторону, либо перевалится на его сторону. Думал – пожалуйста, пусть перевалится, я хочу победить. И он перевалился.

Да, ему не повезло в этом розыгрыше. Он смог затем сделать эйс, но в этом и есть теннис. Хуркач сделал брейк, когда мяч коснулся сетки. Сет я выиграл, но так бывает. Мне повезло.

— Пятисетовики, матчи-марафоны помогли вам с ментальностью, помогли вытаскивать такие матчи?

— Ментально я 100% сильнее чем до этого турнира, потому что теперь я знаю, что способен на то, на что раньше думал, что не способен. Раньше я ничего подобного не делал, чтобы выйти в финал. Ментально я сильнее, чем раньше, и очень этому рад. Если честно, наверное, лучше выйти в финал, выигрывая в трёх, четырёх сетах. Для физики лучше. Но что есть, я горжусь собой и жду финала, где снова выложусь без остатка.

— За счёт чего вы проявляете себя русским богатырём? Вы потрясающе проводите турнир, вами на этом Australian Open движет нечто особенное?

— Тяжело сказать. Я ещё до турнира говорил, что хочу измениться, стать не то чтобы лучше как человек, потому что мне не нравятся такие ярлыки. Кто знает, что это – лучше как человек. Просто хочу быть лучше. Чтобы после матчей не приходилось думать о том, правильно ли я поступил с трибунами, неправильно ли, зачем я вообще так сделал. Помогло ли мне это на корте или не помогло? Больше не хочу так. Хочу играть в теннис, хочу гордиться собой, хочу бороться и всё такое.

Помогло ли мне это выиграть все эти матчи? Возможно. Но я не хочу говорить, что внезапно стал выигрывать все эти матчи, потому что месяц назад принял такое решение. Жизнь не настолько проста. Но я делаю то, что пообещал себе месяц назад. И доволен этим. С нетерпением жду, что будет дальше.

— После матча вы повернулись к своей команде и прокричали «Карма». О чём это вы?

— Нет, нет, нет, это было не о том. Я старался не заходить в «Твиттер», но зашёл, и все об этом писали. Подумал – боже мой.

Как будто пытаешься задеть кого-то, а затем кто-то задевает тебя в ответ, и ты задеваешь кого-то. У меня были моменты, чаще всего с Циципасом. Мы с ним не друзья, но даже с ним мы, кажется, уважаем друг друга ещё больше, чем раньше. Тут то же самое. Это относилось к моей команде. Кое-что о ментальности. К этому это никакого отношения не имеет. Я бы не обрадовался, если бы сделал это так.

— А что привело вас к решению меняться?

— Много небольших событий. Я был в отпуске, и это был мой первый отпуск в межсезонье за последние четыре-пять лет. Почему-то я не переставал думать об этом. В концовке сезона я очень сильно ментально устал, в каждом матче что-то меня отвлекало, будь то трибуны или что-то ещё. Я не был полностью в мире с собой.

В этом отпуске я пробовал новые вещи – какие-то дыхательные упражнения, ещё что-то. И оказалось – вау, ощущения отличные. Сейчас я чуть лучше знаю свой организм и свой разум. Может, чуть лучше понимаю, почему что-то происходит. А раньше – ну, ладно, что-то случилось. Давайте смотреть в будущее. А сейчас я думаю – так, это случилось вот поэтому, так что я могу сделать дальше, завтра, сегодня?

Решил, что хочу попробовать. Самое сложное в том, что иногда ты об этом забываешь. Просто отбрасываешь это. Со мной так случилось однажды. У меня была травма, и однажды я подумал – так, сейчас надо меняться. А через месяц забыл об этом.

Так что не знаю, долго ли это будет работать, но пока что я на 100% поглощён этим, а когда я чем-то полностью поглощён, то обычно довожу дело до конца.

«В финале буду сражаться не на жизнь, а на смерть»

— С Янником вы выиграли первые шесть матчей, но последние три остались за ним. Что изменилось в его игре в этих трёх матчах, за счёт чего он вас обыгрывал? И что уже вам надо будет поменять в финале?

— На мой взгляд, тактически особых изменений не было в этих трёх матчах. Он чаще подавал с выходом к сетке, играл чуть более агрессивно, но в то же время он так против всех играет. Он просто стал лучше играть.

Все три этих матча были тяжёлыми. Два тай-брейка и два трёхсетовика. У меня было много шансов. Но это всё было в концовке сезона, когда я уже был не в стопроцентной форме, хоть и играл хорошо. Но был где-то на 97, 96%, а против него надо быть на 100%.

Он играет лучше, чем раньше. Думаю, это началось с его победы в Канаде, а в конце сезона он вообще заиграл на совершенно другом уровне. Если я хочу его обыграть, мне надо выйти на совершенно другой уровень, и я попробую это сделать.

— Янник очень хорошо играет, но никогда раньше не играл в финале «Большого шлема». У вас были и победа, и другие финалы. Думаете, у вас в этом плане есть преимущество?

— Надеюсь, это даст какое-то преимущество. Преимущества по физике у меня, наверное, не будет. Что до преимущества по теннису, то посмотрим. Но три последних раза он меня обыграл.

Надеюсь, этот опыт мне поможет. Первый финал для каждого не похож на всё остальное. Уверен, бывали ребята, которые выходили на свой первый финал и так здорово себя чувствовали, что им удавалось его выиграть. Наверное, есть такие истории.

А для кого-то это ментально тяжело, и они проигрывают. Без понятия, как это будет для Янника, но у меня есть этот опыт. Я сделаю всё возможное. Буду сражаться не на жизнь, а на смерть, и посмотрим, кто выиграет.

— Помните, какие у вас были эмоции перед первым финалом?

— Да, мой первый финал был сумасшедшим, потому что в то время я не так хорошо знал свой теннис, как сейчас. Я тогда только выбился в топы. Впервые пробился в топ-10 где-то через месяц после Уимблдона, перед US Open, играл против Рафы. Я не очень понимал, что чувствую. И я легко проиграл Рафе финал в Канаде. Кажется, счёт был 3:6, 0:6 или 1:6.

Не знал, что чувствовать, как играть, как биться. Первые два сета были равными, был только один брейк, но я чувствовал, что ничего не могу сделать. Чувствовал себя ужасно. Потом был сумасшедший камбэк. К сожалению, не смог выиграть, но это безумная история. Тогда я ещё больше поверил, что могу это сделать.

Посмотрим, каково будет Яннику. Не могу предсказывать, но у меня есть этот опыт. Я знаю, что надо бороться и пытаться.

— Вы сказали, что будете самым счастливым человеком, если выиграете в воскресенье. Говорили о том, насколько вам тяжело на этом корте. Почему вам тут так тяжело?

— Может, дело в корте или мячах, но я никогда не чувствовал себя на 100% с этим кортом. На US Open бывает ощущение, что я просто в ударе и не могу не попасть. Как в финале против Новака, или когда я обыграл Карлоса в полуфинале и в ряде других матчей.

А здесь я могу хорошо играть, я же хорошо играю на харде, выиграл много турниров. Стараюсь использовать свой опыт, свои удары. Но никогда не бываю в состоянии потока, чтобы просто выиграть 6:2, 6:2, 6:2. Каждый матч здесь тяжёлый. Но это мой третий финал Australian Open, и это уже круто. Жду его с нетерпением (улыбается).