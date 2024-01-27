Привёз целый «гарем» знойных подруг и дошёл до финала. Россиянин ошеломил всех на AO-2002

Историю с Маратом Сафиным и его блондинками из «группы поддержки» с восторгом вспоминают по сей день.

27 января легендарный российский теннисист Марат Сафин празднует 44-й день рождения. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» раньше иногда встречал его в Мельбурне, где играл на поздних стадиях Australian Open.

Сафин взял титул AO-2005, одолев в финале местного любимца Ллейтона Хьюитта и выбив Роджера Федерера на предыдущей стадии. Ещё дважды Марат уступал в решающем матче. Особенно обидным является поражение в финале-2002 от не слишком именитого шведа Томаса Юханссона. Сафин не взял титул, но при этом ошеломил своими нравами всю планету. На матчах теннисиста поддерживала группа знойных блондинок, которых активно обсуждали ведущие мировые СМИ. История с «сафинетками» в Мельбурне стала по-настоящему культовой и вспоминается по сей день.

Australian Open – 2002 отличался на редкость ранним вылетом фаворитов. Три наиболее высоко посеянных игрока Ллейтон Хьюитт, Густаво Куэртен, Андре Агасси (был заявлен на турнир, но в последний момент снялся из-за травмы) выбыли уже в первом раунде, что случилось впервые в истории тенниса на ТБШ. Во втором раунде проиграли россиянин Евгений Кафельников (№4) и француз Себастьян Грожан (№5). Это означало, что титул, вполне вероятно, возьмёт кто-то не такой уж суперзвёздный.

До полуфиналов дошли немец Томми Хаас (№7), россиянин Марат Сафин (№9), швед Томас Юханссон (№16) и чех Иржи Новак (№26). Сафин в пяти сетах дожал Хааса (6:7, 7:6, 3:6, 6:0, 6:2), а Юханссон в не менее упорной борьбе сломил Новака (7:6, 0:6, 4:6, 6:3, 6:4). Марат считался явным фаворитом финала со шведом, но всё-таки потерпел поражение (6:3, 4:6, 4:6, 6:7) на свой день рождения.

Марат Сафин и Томас Юханссон после финала Australian Open — 2002 Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Обидный результат на корте, но Сафин запомнился околоспортивным моментом, который впоследствии будут вспоминать годами. На матчах Сафина в Мельбурне регулярно присутствовали три симпатичные девушки-блондинки. Операторы то и дело брали их в объектив едва ли не после каждого розыгрыша. «Группу поддержки» Марата называли по-разному. Больше всего использовались выражения «сафинетки», «прекрасная скамейка» и «гарем Сафина».

«Это были очень изнурительные две недели, и как тут не восхититься выносливостью Марата Сафина. В его команде, группе поддержки, гареме или называйте это как хотите, не меньше восьми блондинок: по одной на каждый круг турнира и ещё одна запасная», — писало издание The Telegraph.

Блондинок всё-таки было только три, а не восемь. В одной из девушек журналисты быстро узнали известную московскую топ-модель Екатерину Бестужеву. Через 11 месяцев в Париже она сопровождала Сафина на финале Кубка Дэвиса. Второй оказалась Анна Горская – тоже москвичка, изучавшая дизайн и маркетинг в университете Монаша в Мельбурне. Она познакомилась с Маратом по ходу Australian Open во время тренировки. Третью поклонницу Катя и Аня вообще раньше не знали. Девушку по имени Дайана Векоза представляли как знакомую семьи Сафина. Эта гражданка Австралии работала финансовым аналитиком в городе Ньюкасл, который находится в 1000 км от Мельбурна на юге страны. По одной из версий, Марат познакомился с ней через австралийского теннисиста Марка Филиппуссиса. Сафин и Филиппуссис близко общались и считались главными «теннисными плейбоями» 2000-х.

Местным СМИ удалось взять интервью у Векозы. Она отрицала любые домыслы по поводу того, что блондинки являются для Сафина кем-то вроде «групи» для рок-звёзд.

«Я познакомилась с Маратом несколько лет назад. Очень хороший парень. Наблюдала за его игрой в течение всего турнира. Рада получить возможность поддержать его таким образом. За пределами корта Марат отличный парень и очень приземлённый человек, ничего такого между нами не происходит», — заявила Векоза.

Горская тоже немного пообщалась с журналистами. Она отрицала, что Бестужева является девушкой Сафина. Якобы они просто дружат. Себя возлюбленной Марата она тоже не называла.

«Сафинетки» на Australian Open — 2002 Фото: Fairfax Media via Getty Images

Конечно, вопросы о девушках задавали и самому Сафину.

«Согласитесь, у меня очень красивая скамейка. Я езжу со своими друзьями и получаю удовольствие. На соперника вроде Пита Сампраса (Марат выбил легендарного американца в 1/8 финала, когда тот в последний раз выступал на AO. – Прим. «Чемпионата») мне нужно нормально настроиться, найти мотивацию. Для этого я и привёз столько друзей. Когда мне весело, я и от тенниса получаю удовольствие, и для меня единственный способ делать это – это быть с друзьями. Они мне помогают, заряжают меня уверенностью. Спасибо моей семье. Простите, что проиграл», — обратился Сафин к блондинкам после поражения в финале, заставив смеяться зрителей арены Рода Лэйвера в Мельбурне.

Сафин не заморачивался по поводу многих важных моментов для топ-теннисистов. Например, на AO-2002 он приехал без постоянного тренера. На время нанял консультантом Даррена Кэхилла, который ранее сделал Ллейтона Хьюитта самой молодой первой ракеткой в мире. Долгого и плодотворного сотрудничества у них не получилось. В том числе из-за случая с блондинками.

«У Марата тогда не было ни постоянного тренера, ни команды. Зато у него были подруги даже не сомнительного вида, а реально как девушки лёгкого поведения. У них тут и там проглядывались разные вещи, которые не должны были проглядываться», — вспоминал Кэхилл в интервью теннисному журналу Racquet в 2020 году.

После Australian Open – 2002 Даррен принял предложение Андре Агасси, который искал нового тренера после расставания с Брэдом Гилбертом. Хотя его жена Виктория очень хотела, чтобы он работал именно с Маратом, поскольку являлась фанаткой российского теннисиста.

«Помню, как Виктория говорила мне: «Боже мой, это невероятно! Этот парень такой горячий! Мои друзья покупают билеты на все его матчи. Ты должен принять предложение Марата». Я посмотрел на неё и спросил: «Ты это серьёзно?». Она действительно говорила на полном серьёзе. Я согласился стать его консультантом на AO-2002. Это был довольно интересный опыт. В ложе Марата сидели три симпатичные дамы. Виктория тоже видела игру, и я сказал ей: «Детка, ты действительно хочешь быть частью этого? Все трое выглядят так, будто они не из совсем пристойной профессии». Она ответила: «Милый, называй меня «девушкой номер четыре». Агасси старый, у него нет волос. И вообще он ходит как утка. Не хочу, чтобы ты с ним работал», — вспоминал Кэхилл.

Даррен Кэхилл и Андре Агасси Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В конечном счёте Кэхилл пошёл против воли жены и стал работать с Агасси, которому помог выиграть ещё один «Шлем» на Australian Open – 2003 на позднем этапе карьеры и стать на тот момент самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса (в возрасте 33 года и 13 дней). Позже Даррен сотрудничал со звёздами мужского и женского тенниса Энди Марреем, Фернандо Вердаско, Даниэлой Гантуховой, Сораной Кырстей, Симоной Халеп. Прямо сейчас он является тренером итальянца Янника Синнера, который обыграл Новака Джоковича в полуфинале Australian Open – 2024 и сразится с Даниилом Медведевым за титул. Похоже, Кэхилл выводит на абсолютно новый уровень очередного топ-игрока.

Кто знает, чем закончилось бы потенциальное долгосрочное сотрудничество Даррена с Маратом Сафиным, но вряд ли стороны сожалеют о его срыве. Кэхилл любит дисциплину. Стиль жизни и ментальность Марата не совсем ему подходили. Сафин вскоре нанял шведа Петера Лундгрена, которого считает своим лучшим тренером за карьеру. Именно под его руководством Марат выиграл Australian Open – 2005.

Что касается случая с блондинками в 2002-м, то этот момент стал легендарным. На Australian Open – 2003 Сафина вновь спрашивали о девушках, которых на этот раз в Мельбурне не наблюдалось. Марат заявил, что они являлись подругами его друзей и вообще не в его вкусе. Россиянин хотел отмежеваться от репутации ловеласа и «плейбоя», хотя это была задача не из простых на фоне публикаций СМИ.

«У Марата никогда не было проблем с поиском женщин. Его «чёрная книжка» произвела бы на вас большое впечатление», — рассказывал Herald Sun источник из ATP-тура, знакомый с ситуацией.

Марат Сафин Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

Момент с «сафинетками» вспоминается в медиа практически каждый год во время Australian Open. Опять же, он стал без преувеличения культовым для турнира. Во время AO-2023 на публикацию о «гареме» Сафина отреагировал австралийский теннисист Танаси Коккинакис, который славится своим разгульным образом жизни.

«Марат Сафин – величайший», — написал Коккинакис в социальной сети X (ранее Twitter), репостнув фото с блондинками.

Дмитрий Турсунов называл Марата «двухметровым воплощением женских грёз». Это действительно так. Сафин – один из самых ярких и харизматичных теннисистов своего поколения. Он придавал ATP-туру особый шарм, которого в нынешнее время очень не хватает. Болгарин Григор Димитров разбил много сердец знаменитостей, но всё-таки он не является столь весёлым и обаятельным, как Марат. Коккинакис неспроста назвал Сафина «величайшим».