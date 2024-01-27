Более $ 3 млн на двоих! Сколько заработали Соболенко и Чжэн, чемпионка и финалистка AO

Женский финал Australian Open — 2024 завершён. Белоруска Арина Соболенко не оставила шансов китаянке Чжэн Циньвэнь, обыграв её двух сетах (6:3, 6:2), и защитила титул. Теперь Соболенко — двукратная чемпионка AO. Ну а Чжэн Циньвэнь проиграла свой первый финал турнира «Большого шлема». Самое время подсчитать, сколько заработали теннисистки за первый мэйджор сезона.

Арина Соболенко

Соболенко как победительница турнира заработала 3,15 млн австралийских долларов. По текущему курсу это составляет $ 2 071 125. По официальным данным WTA, до победного AO-2024 на счету белорусской теннисистки было $ 20 512 563 заработанных призовых. И в общеисторической таблице она занимала 23-е место. Новая прибавка обеспечит ей продвижение сразу на пять строчек вверх! Позади останутся такие чемпионки, как Линдсей Дэвенпорт, Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Наоми Осака и Жюстин Энен.

У Арины, конечно, и близко нет такого количества титулов, как у тех же Граф и Навратиловой. Но во времена, когда выступали Штеффи и Мартина, призовые были куда меньше.

Арина Соболенко с трофеем Australian Open 2024 года Фото: Getty Images

Безоговорочным лидером в истории по призовым у женщин является 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс. На её счету $ 94 816 730 призовых. Следом идут Винус Уильямс ($ 42 595 397), Симона Халеп ($ 40 203 437) и Мария Шарапова ($ 38 777 962).

Хороший доход Соболенко имеет и от спонсоров. По данным Forbes, за 2023 год белоруска заработала от них $ 6,5 млн. Среди компаний, поддерживающих её, значатся такие бренды, как Nike, Whoop, Wilson Sporting Goods.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь, проигравшая Соболенко в финале AO, заработала за выход в решающую стадию 1 млн 725 тыс. австралийских долларов. В пересчёте на доллары США это составляет $ 1 134 187,50. Таким образом, на двоих они заработали за финал чуть более $ 3,2 млн — весьма внушительная сумма.

При этом в процентном соотношении прибавка в призовых для китаянки выглядит гораздо существеннее. До нынешнего Australian Open Чжэн Циньвэнь, победительница двух турниров WTA в одиночном разряде (для сравнения, титул AO-2024 для Соболенко стал 14-м в карьере), имела на своём счету чуть менее $ 3 млн призовых — $ 2 935 768, если быть точным. Таким образом, одним этим выходом в финал турнира в Мельбурне китайская теннисистка увеличила свою общую сумму призовых более чем на треть!

А вот по спонсорским заработкам Чжэн Циньвэнь не так и сильно отстаёт от Соболенко. По данным всё того же издания Forbes, за 2023-й китайская спортсменка получила от спонсоров $ 5,5 млн, то есть всего на $ 1 млн меньше белоруски. Чжэн выступает при поддержке таких компаний, как Alibaba Group, Gatorade, McDonald's, Nike, Rolex, Wilson Sporting Goods.