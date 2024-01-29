Статная бразильянка стала лицом бренда стоимостью $ 5,8 млрд и играет в вызывающих нарядах

13-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя осталась недовольна своим выступлением на Australian Open – 2024. Бразильская теннисистка вылетела в третьем раунде, проиграв на тот момент №170 россиянке Марии Тимофеевой (6:7, 3:6). Беатрис вела 3:0 в первом сете и 4:1 на тай-брейке, но упускала преимущество из-за серии грубых ошибок. Хаддад-Майя покидала корт в слезах, ведь до четвертьфинала её сетка выглядела достаточно простой и она могла подняться в топ-10 по итогам турнира.

Тем не менее Беатрис может искать оптимизм даже в неудаче. В Мельбурне она выступила лучше представительниц топ-10 рейтинга WTA Елены Рыбакиной, Джессики Пегулы, Онс Жабер, Марии Саккари, Маркеты Вондроушевой и на одном уровне с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Предложи бразильянке кто-то такой расклад перед стартом AO без уточнения стадии вылета, она бы наверняка согласилась. Попадание в третий раунд – разочарование, но это всё равно лучший результат Хаддад-Майи в Мельбурне. Ранее она доходила максимум до второго круга, а год назад вообще вылетела в первом матче. Стоит отметить, что Australian Open – своего рода «проклятый» турнир для бразильских теннисистов. Даже экс первая ракетка мира и трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» Густаво Куэртен никогда не преодолевал на нём стадию третьего раунда.

Кроме того, Хаддад-Майя неплохо выступила в парном разряде. Она в дуэте с американкой Тэйлор Таунсенд выиграла «пятисотник» в Аделаиде, а на последующем турнире «Большого шлема» в Мельбурне дошла до 1/8 финала. Конечно, в приоритете у Беатрис «одиночка», но успешностью в обоих разрядах тоже можно гордиться. Хаддад-Майя вместе с Джессикой Пегулой, Кори Гауфф и Еленой Остапенко являются единственными теннисистками, которые входят в топ-20 одиночного и парного рейтинга WTA одновременно.

Беатрис Хаддад-Майя на Australian Open — 2024 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В ближайшее время 27-летняя Хаддад-Майя может существенно добрать очков. В феврале она сыграет на «тысячнике» в Дубае, где ей ничего не нужно защищать после прошлогоднего вылета в первом раунде. Далее последуют «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, где тоже можно улучшить позиции, учитывая отсутствие большого успеха в сезоне-2023 (вылет в третьем раунде). Затем начинается грунтовая часть сезона. С одной стороны, Хаддад-Майя рискует потерять много очков, если провалится на «Ролан Гаррос», где год назад дошла до полуфинала. С другой — Беатрис должна качественнее выступить на грунте и потом на травяном Уимблдоне, чем на австралийском харде. Какого-то глобального проседания в рейтинге у действующей чемпионки малого Итогового турнира не предвидится, за исключением только какого-то катастрофического сценария.

В любом случае Хаддад-Майя стала настоящей спортивной героиней у себя на родине. В женском теннисе она является лучшей представительницей Бразилии со времён легенды 1960-х Марии Эстер Буэно. Беатрис признали «Женщиной года» в стране по версии журнала GQ и наградили множеством спонсорских контрактов, которые она продолжает беспрерывно заключать. В декабре заслуживала внимания её сделка с ювелирным брендом Tiffany. Январь получился ещё более продуктивным.

В начале месяца Беатрис объявила о начале сотрудничества с производителем спортивной одежды ASICS, который будет её экипировать с «ног до головы» — начиная от обуви и заканчивая формой на корте. Хаддад-Майя будет лицом бренда среди теннисисток и его глобальным послом. У мужчин таковым является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович. Японская компания не является самой раскрученной в мире, но стремительно набирает обороты. Сотрудничество с Джоковичем стало большим шагом в развитии. В данный момент бренд имеет оценочную стоимость $ 5,8 млрд.

Японцы платят Новаку $ 4 млн в год. Условия сделки с Хаддад-Майей пока не разглашаются. Известно, что контракт заключён на несколько лет. Вероятно, Беатрис будет получать поменьше Джоковича, но вряд ли разница существенная. Хаддад-Майя становится самой популярной спортсменкой в Бразилии и существенно увеличит рост продаж продукции бренда на этом рынке.

Беатрис Хаддад-Майя на турнире в Аделаиде Фото: Sarah Reed/Getty Images

Раньше многолетним партнёром Беатрис был испанский бренд Joma. Теннисистка поблагодарила эту компанию, но рассчитывает на более продуктивное сотрудничество с японцами. Стоит отметить, что предыдущие наряды Хаддад-Майи выглядели довольно безвкусными и однотипными. Теперь статная бразильянка ростом 185 см (больше в WTA туре только у чешки Каролины Плишковой – 186 см) предстаёт перед публикой в более вызывающих и разноплановых образах. Это можно было заметить в Аделаиде и на Australian Open. В частности, в первом случае Беатрис играла в красной короткой юбке и майке с оголением живота и нижней части тела, во втором – в ярко-розовом платье.

К списку спонсоров Хаддад-Майи за последний месяц также добавились банк Itau и производитель выпечки Bauducco. Это бразильские компании, хотя последняя бурно развивается и выходит на мировой рынок. В целом в своей стране у Беатрис уже набралось более десятка крупных партнёров, список постоянно пополняется.

Беатрис Хаддад-Майя заключила контракт с Chevrolet Фото: из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

Без нового глобального спонсора тоже не обошлось. За пару дней до старта Australian Open о сотрудничестве с Хаддад-Майей объявил американский автомобильный гигант Chevrolet. Опять же, как и в случае с производителями спортивной одежды из Японии, расчёт делается на популярность Беатрис в Бразилии с потенциалом роста продаж на этом довольно крупном рынке.

Как видно, Хаддад-Майя обеспечила себе множество сделок с брендами за счёт успеха в прошлом сезоне. Спонсоры никуда не денутся, даже если Беатрис вдруг сдаст на корте. Хотя весомых предпосылок к этому нет. Ближайшей целью 27-летней теннисистки является подъём в топ-10, что реально сделать уже в феврале в Дубае.

Кроме того, Беатрис рассчитывает как минимум один раз победить на турнире «Большого шлема». Задача сложная, но выполнимая. На последнем Australian Open до финала неожиданно дошла китаянка Чжэн Циньвэнь, которую Хаддад-Майя в конце прошлого года в двух сетах обыграла в решающем матче малого Итогового в Чжухае. Циньвэнь без шансов проиграла Арине Соболенко, но шанс на титул у далеко не самой именитой теннисистки WTA-тура был.

Успех Беатрис более вероятен на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, хотя и на харде при сопутствии удачи бразильянка вполне может взять крупный титул. Нынешний WTA-тур не имеет доминирующей силы вроде Серены Уильямс или Штеффи Граф, так что «Шлемы» порой выигрывают те, от кого этого практически никто не ожидает.