Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Беатрис Хаддад-Майя подписала контракт с брендом Asics стоимостью $ 5,8 млрд, для теннисистки делают вызывающие наряды

Статная бразильянка стала лицом бренда стоимостью $ 5,8 млрд и играет в вызывающих нарядах
Михаил Георгиев
Беатрис Хаддад-Майя
Аудио-версия:
Комментарии
Беатрис Хаддад-Майя теперь предстаёт перед публикой в более смелых образах, чем раньше.

13-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя осталась недовольна своим выступлением на Australian Open – 2024. Бразильская теннисистка вылетела в третьем раунде, проиграв на тот момент №170 россиянке Марии Тимофеевой (6:7, 3:6). Беатрис вела 3:0 в первом сете и 4:1 на тай-брейке, но упускала преимущество из-за серии грубых ошибок. Хаддад-Майя покидала корт в слезах, ведь до четвертьфинала её сетка выглядела достаточно простой и она могла подняться в топ-10 по итогам турнира.

Тем не менее Беатрис может искать оптимизм даже в неудаче. В Мельбурне она выступила лучше представительниц топ-10 рейтинга WTA Елены Рыбакиной, Джессики Пегулы, Онс Жабер, Марии Саккари, Маркеты Вондроушевой и на одном уровне с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Предложи бразильянке кто-то такой расклад перед стартом AO без уточнения стадии вылета, она бы наверняка согласилась. Попадание в третий раунд – разочарование, но это всё равно лучший результат Хаддад-Майи в Мельбурне. Ранее она доходила максимум до второго круга, а год назад вообще вылетела в первом матче. Стоит отметить, что Australian Open – своего рода «проклятый» турнир для бразильских теннисистов. Даже экс первая ракетка мира и трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» Густаво Куэртен никогда не преодолевал на нём стадию третьего раунда.

Материалы по теме
Теннисная красотка из Бразилии просто нарасхват. Её делают настоящей иконой мировой моды
Теннисная красотка из Бразилии просто нарасхват. Её делают настоящей иконой мировой моды

Кроме того, Хаддад-Майя неплохо выступила в парном разряде. Она в дуэте с американкой Тэйлор Таунсенд выиграла «пятисотник» в Аделаиде, а на последующем турнире «Большого шлема» в Мельбурне дошла до 1/8 финала. Конечно, в приоритете у Беатрис «одиночка», но успешностью в обоих разрядах тоже можно гордиться. Хаддад-Майя вместе с Джессикой Пегулой, Кори Гауфф и Еленой Остапенко являются единственными теннисистками, которые входят в топ-20 одиночного и парного рейтинга WTA одновременно.

Беатрис Хаддад-Майя на Australian Open — 2024

Беатрис Хаддад-Майя на Australian Open — 2024

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В ближайшее время 27-летняя Хаддад-Майя может существенно добрать очков. В феврале она сыграет на «тысячнике» в Дубае, где ей ничего не нужно защищать после прошлогоднего вылета в первом раунде. Далее последуют «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, где тоже можно улучшить позиции, учитывая отсутствие большого успеха в сезоне-2023 (вылет в третьем раунде). Затем начинается грунтовая часть сезона. С одной стороны, Хаддад-Майя рискует потерять много очков, если провалится на «Ролан Гаррос», где год назад дошла до полуфинала. С другой — Беатрис должна качественнее выступить на грунте и потом на травяном Уимблдоне, чем на австралийском харде. Какого-то глобального проседания в рейтинге у действующей чемпионки малого Итогового турнира не предвидится, за исключением только какого-то катастрофического сценария.

В любом случае Хаддад-Майя стала настоящей спортивной героиней у себя на родине. В женском теннисе она является лучшей представительницей Бразилии со времён легенды 1960-х Марии Эстер Буэно. Беатрис признали «Женщиной года» в стране по версии журнала GQ и наградили множеством спонсорских контрактов, которые она продолжает беспрерывно заключать. В декабре заслуживала внимания её сделка с ювелирным брендом Tiffany. Январь получился ещё более продуктивным.

Материалы по теме
Теннисная красотка снялась в смелой фотосессии. Она стала «Женщиной года» в Бразилии
Теннисная красотка снялась в смелой фотосессии. Она стала «Женщиной года» в Бразилии

В начале месяца Беатрис объявила о начале сотрудничества с производителем спортивной одежды ASICS, который будет её экипировать с «ног до головы» — начиная от обуви и заканчивая формой на корте. Хаддад-Майя будет лицом бренда среди теннисисток и его глобальным послом. У мужчин таковым является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович. Японская компания не является самой раскрученной в мире, но стремительно набирает обороты. Сотрудничество с Джоковичем стало большим шагом в развитии. В данный момент бренд имеет оценочную стоимость $ 5,8 млрд.

Японцы платят Новаку $ 4 млн в год. Условия сделки с Хаддад-Майей пока не разглашаются. Известно, что контракт заключён на несколько лет. Вероятно, Беатрис будет получать поменьше Джоковича, но вряд ли разница существенная. Хаддад-Майя становится самой популярной спортсменкой в Бразилии и существенно увеличит рост продаж продукции бренда на этом рынке.

Беатрис Хаддад-Майя на турнире в Аделаиде

Беатрис Хаддад-Майя на турнире в Аделаиде

Фото: Sarah Reed/Getty Images

Раньше многолетним партнёром Беатрис был испанский бренд Joma. Теннисистка поблагодарила эту компанию, но рассчитывает на более продуктивное сотрудничество с японцами. Стоит отметить, что предыдущие наряды Хаддад-Майи выглядели довольно безвкусными и однотипными. Теперь статная бразильянка ростом 185 см (больше в WTA туре только у чешки Каролины Плишковой – 186 см) предстаёт перед публикой в более вызывающих и разноплановых образах. Это можно было заметить в Аделаиде и на Australian Open. В частности, в первом случае Беатрис играла в красной короткой юбке и майке с оголением живота и нижней части тела, во втором – в ярко-розовом платье.

К списку спонсоров Хаддад-Майи за последний месяц также добавились банк Itau и производитель выпечки Bauducco. Это бразильские компании, хотя последняя бурно развивается и выходит на мировой рынок. В целом в своей стране у Беатрис уже набралось более десятка крупных партнёров, список постоянно пополняется.

Беатрис Хаддад-Майя заключила контракт с Chevrolet

Беатрис Хаддад-Майя заключила контракт с Chevrolet

Фото: из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

Без нового глобального спонсора тоже не обошлось. За пару дней до старта Australian Open о сотрудничестве с Хаддад-Майей объявил американский автомобильный гигант Chevrolet. Опять же, как и в случае с производителями спортивной одежды из Японии, расчёт делается на популярность Беатрис в Бразилии с потенциалом роста продаж на этом довольно крупном рынке.

Как видно, Хаддад-Майя обеспечила себе множество сделок с брендами за счёт успеха в прошлом сезоне. Спонсоры никуда не денутся, даже если Беатрис вдруг сдаст на корте. Хотя весомых предпосылок к этому нет. Ближайшей целью 27-летней теннисистки является подъём в топ-10, что реально сделать уже в феврале в Дубае.

Материалы по теме
Одна из самых красивых теннисисток мира публикует смелые фото, но несчастна в личной жизни
Одна из самых красивых теннисисток мира публикует смелые фото, но несчастна в личной жизни

Кроме того, Беатрис рассчитывает как минимум один раз победить на турнире «Большого шлема». Задача сложная, но выполнимая. На последнем Australian Open до финала неожиданно дошла китаянка Чжэн Циньвэнь, которую Хаддад-Майя в конце прошлого года в двух сетах обыграла в решающем матче малого Итогового в Чжухае. Циньвэнь без шансов проиграла Арине Соболенко, но шанс на титул у далеко не самой именитой теннисистки WTA-тура был.

Успех Беатрис более вероятен на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, хотя и на харде при сопутствии удачи бразильянка вполне может взять крупный титул. Нынешний WTA-тур не имеет доминирующей силы вроде Серены Уильямс или Штеффи Граф, так что «Шлемы» порой выигрывают те, от кого этого практически никто не ожидает.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android