Медведев — лидер по виннерам на AO-2024
Australian Open — 2024 уже завершился, а Opta продолжает подводить итоги турнира. В этот раз компания назвала топ-5 лучших теннисистов по виннерам, и в списке оказались два россиянина!
5-е место — Андрей Рублёв
На счету россиянина 231 виннер.
4-е место — Янник Синнер
В активе чемпиона AO-2024 247 виннеров.
3-е место — Хуберт Хуркач
Поляк за турнир сделал 253 виннера.
2-е место — Александр Зверев
На счету немца 274 виннера.
1-е место — Даниил Медведев
За турнир россиянин сделал 289 виннеров.
Медведев — лидер по виннерам на Australian Open — 2024. Кого он обошёл?
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