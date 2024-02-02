«Ему пора закругляться». Джоковича зря провожают на пенсию после неудачи в полуфинале AO?

Две недели назад Джокович был величайшим игроком в истории, а теперь он слишком стар? Этот вопрос, которым задалась французская теннисистка Каролин Гарсия после минувшего Australian Open, серьёзно поставил теннисных экспертов и болельщиков в тупик.

Поражение Новака в полуфинале AO от будущего чемпиона Янника Синнера действительно с первого взгляда смотрелось не слишком уж обнадёживающим – серб отвоевал у молодого итальянца лишь один сет и проиграл со счётом 1:6, 2:6, 7:6 (6), 3:6.

Традиционно лавры и слова восхищения ушли победителю. В целом было бы странно, если бы теннисный мир стал игнорировать успехи Синнера. Только в этой ситуации больше всего вопросов вызывает реакция экспертов на неудачу Джоковича. Одно поражение – и 36-летнего серба стали провожать на пенсию. Но справедливо ли?

«В этом году увидим закат эпохи Джоковича?»

Вот пара высказываний из теннисного мира о том, что к Новаку приближается спортивная старость:

«Сегодня Джокович был явно не в своей тарелке на протяжении всего матча. Он не показал игры, достойной его уровня. Новак испытывал сомнения и неуверенность, действуя с какой-то оглядкой. Даже любимый приём серба, коронный удар справа, подводил его, попадая в сетку. Думаю, сейчас был подан сигнал о том, что началась смена поколений и власти.

Можно ли сказать, что в этом году мы увидим закат эпохи Джоковича? В общем, да! Это был признак, что ему пора закругляться или как минимум сойти с первых ролей в теннисе», – поделился заслуженный тренер России Виктор Янчук с «RT на русском».

Новак Джокович Фото: Daniel Pockett/Getty Images

«Новак выбыл с Australian Open не совсем по своей вине. Он лучший теннисист в истории, но такое происходит. И всё же я немного обеспокоен. Новак не молодеет, и на горизонте появляются игроки, способные его одолеть. Как только новое поколение теннисистов поймёт, что они могут его обыгрывать, они не отступят. Они этого не забудут.

Посмотрим, думаю, всё решит психологический аспект. На протяжении 10 лет я не беспокоился о том, как Джокович сыграет в Индиан-Уэллсе или Майами, или на любом другом хардовом корте. Всё это не так важно, как «Шлемы», на которых он всегда играл и добивался отличных результатов. Теперь мне очень интересно посмотреть на Новака в Индиан-Уэллсе или Майами. Сможет ли он справиться с давлением и не допустить поражения», – сказал чемпион US Open – 2003 Энди Роддик в подкасте Served With Andy Roddick.

«Нас всегда интересовало, кто сможет обыгрывать Джоковича на харде и траве. Недавно появился теннисист, который трижды обыграл его на харде. Теперь наши представления о Джоковиче как бы подвергаются сомнениям. Впервые в Мельбурне мы отметили для себя, что он стал выглядеть немного старше своего возраста», – прокомментировал финалист AO-2021 Арно Клеман в разговоре с L'Equipe.

«Чемпион понимает, что сегодня не его день»

Были и те, кто совсем критично о поражении Новака высказываться не стал. Например, бывший тренер серба Борис Беккер.

«С точки зрения формы для него это был не лучший Australian Open. Почти во всех матчах у него были проблемы с формой. Он не мог найти ритм и подачу. А сегодня он просто столкнулся с более сильным соперником.

Это удивительно. Обычно я не вижу его таким расслабленным после поражений. Возможно, он понял, что сейчас находится не в форме и что он проиграл не из-за невезения, а потому, что другой игрок был сегодня лучше. Именно это и отличает чемпиона — он понимает, что сегодня был не его день», — цитирует Беккера портал Tennis365.

Спустя пару дней после окончания турнира в Мельбурне сербский журналист Лука Николич сообщил, что накануне полуфинала с Синнером у Джоковича поднялась температура, и по этой причине в противостоянии с итальянцем серб был слаб. Но сам Новак это подтверждать пока не стал.

«Он слишком стар… это очень смешно»

Каролин Гарсия же в социальных сетях разрешила все споры о значении австралийского полуфинала для Джоковича.

«Я тут немного полистала ленту. Значит, ещё две недели назад Джокович был величайшим игроком в истории, проживал вторую молодость, так хорошо двигался для своего возраста, шёл за очередным «Шлемом», был истинным вдохновением. А теперь он слишком стар, его карьера подходит к завершению, наступила новая эра… это очень смешно», — написала Гарсия на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

И Каролин ведь во многом права. Несправедливо из-за одного поражения, пускай и весьма болезненного, вешать на легендарного теннисиста ярлык «пенсионер».

Да, Новак не молодеет, а новое поколение поджимает. Да, когда-то успехи станут навещать его всё реже, а достижения станут скромнее. Но маловероятно, что явный спад застанет серба уже в этом сезоне. Пока у Джоковича есть мотивация и стимул, он будет продолжать сопротивляться молодёжи и бороться за самые крупные трофеи.