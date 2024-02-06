Джокович нашёл работу после тенниса? Новак получил крутое предложение из футбола

Серб в будущем может занять важный пост в «Милане», а пока восстанавливается в своём «месте силы» с целью взять три оставшихся ТБШ в сезоне.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович проиграл в полуфинале Australian Open – 2024 Яннику Синнеру. Новак показал не лучшую игру в Мельбурне, после чего некоторые эксперты поспешили списать его со счетов.

Тем не менее Джокович ещё однозначно не сказал своего последнего слова в теннисе. Сейчас Новак набирается сил в Италии перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе и последующими весенними турнирами, главным из которых станет «Ролан Гаррос». Во время грунтового мэйджора в Париже легендарный серб отпразднует 37-й день рождения, но это не значит, что он не сможет взять на нём титул.

Конечно, в какой-то момент Джоковичу придётся завершить карьеру. Новак ранее выражал желание играть в возрасте 40+ лет по примеру своего друга, легенды американского футбола Тома Брэди. Возможно, придётся уйти несколько раньше. В любом случае Джокович не пропадёт на пенсии. Выбор рода деятельности у него будет обширным.

Не исключено, что Новак попробует себя в другом виде спорта. На днях появилась информация, что владелец футбольного «Милана» Джерри Кардинале пару месяцев назад всерьёз рассматривал возможность приглашения Новака Джоковича для работы в клубе на должности психологического тренера.

Новак Джокович на полуфинальном матче Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» в 2023 году Фото: Clive Rose/Getty Images

По данным La Repubblica, Кардинале впечатлён ментальной стойкостью Джоковича. Его очень манила идея тесного общения Новака с игроками «Милана» в кризисные моменты. Владелец хотел, чтобы Джокович поддерживал команду мотивационными речами. Теннисисту передали предложение по неофициальным каналам, но каких-то серьёзных переговоров с Кардинале он не вёл.

Джерри в итоге посчитал, что сейчас не самое подходящее время для подобного сотрудничества, поскольку Новак ещё не завершил игровую карьеру. Однако его восхищение сербским теннисистом никуда не делось, а предложение поработать вместе просто отложено на будущее, когда Джокович зачехлит ракетку. Тем более что у Новака есть связь с «Миланом».

Джокович является давним болельщиком «россонери», регулярно посещает матчи команды на «Сан-Сиро».

«Я большой поклонник «Милана» и всегда им буду. Для меня футбол стоит на втором месте после тенниса. Мой отец был профессиональным футболистом. Дома мы смотрим игры «Милана» и активно поддерживаем команду. Всегда желаю им выиграть титул в Серии А», — заявлял ранее Джокович.

Кроме того, Новак дружит с бывшим нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который недавно стал старшим советником Кардинале в итальянском клубе. Они давно знакомы, вместе участвовали в выставочных теннисных матчах. Ибрагимовича также часто можно заметить на решающих играх ТБШ, участником которых является Новак.

«Я дружу со Златаном. Мы часто говорили о моей ситуации с депортацией на Australian Open — 2022. Он поддерживал меня публично, что я очень ценю», — рассказывал Новак.

Новак Джокович и Златан Ибрагимович Фото: Claudio Villa/Getty Images

В полномочия Златана входят развитие футболистов, продвижение бренда «Милана» и поддержка проектов стратегической важности. Приглашение Джоковича на работу в клуб позволяет продвинуться по всем параметрам. Новак явно поспособствует продвижению бренда организации. Это вполне себе проект стратегической важности, да и в развитии игроков он может помочь своими советами по поводу ментальной стойкости. Ранее Джокович брал их у легенды НБА Коби Брайанта. Если бы Коби был жив, то наверняка сказал бы, что Новак превзошёл его в плане знаменитого «менталитета Мамбы» после завоевания сербом последних «Шлемов» и ухода в отрыв от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Новак является настоящим ментальным монстром на корте. Даже когда у него не особо идёт игра, он способен «залезть под кожу» и морально подавить соперника.

Перспектива работы Джоковича в «Милане» не ближайшая, но после ухода серба из тенниса почему бы и нет? Новак сможет совместить приятное с полезным. Будет приносить пользу любимой команде, находясь в непосредственной близости с футболистами. Да и должность ментального наставника не потребует от него слишком большой загруженности, так что он много времени сможет проводить с семьей.

Джоковичу также очень нравится Италия. Он выучил язык этой страны, не раз уважительно высказывался о местной культуре. Именно в Италию Джокович отправился после поражения от Янника Синнера в полуфинале Australian Open. Конкретно в Южный Тироль, откуда родом Синнер. Никакой связи с соперником здесь нет. Для самого Новака это уже давно своего рода «место силы».

Джокович посетит горное плато Альпе-ди-Сьюзи и долину Валь-Гардена в самом сердце Доломитовых Альп. Во время выступления на турнирах Джокович использует барокамеры для лучшего восстановления, но ничто не заменит настоящий чистый горный воздух.

Пару дней назад частный самолёт Джоковича приземлился в аэропорту Больцано, одном из главных городов Южного Тироля. Приезд Новака вызвал большой ажиотаж. С ним фотографировались сотрудники аэропорта и местные жители, обрадовавшиеся появлению знаменитости.

Новак Джокович и сотрудник аэропорта в Больцано Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Но Джокович приехал в Южный Тироль не для развлечений. Прямо сейчас Новак совершает прогулки в горах, дышит чистым воздухом. Серб неоднократно приезжал сюда на раннем этапе карьеры для восстановления сил. В последний раз он был в Доломитовых Альпах в феврале 2020 года, когда пандемия коронавируса в полной мере ещё не давала о себе знать.

В том сезоне Новак дошёл до финала «Ролан Гаррос», где всё-таки не устоял под давлением Короля грунта Рафаэля Надаля. Тем не менее попадание в решающий матч «РГ» тоже можно было занести в актив сербу. Он сделал это на тот момент всего лишь в четвёртый раз в карьере, «Шлем» в Париже является для него самым неудобным. Уимблдон не проводился из-за коронавируса, а выиграть US Open – 2020 помешала нелепая дисквалификация в четвёртом круге за случайное попадание мячом в женщину-лайнсмена. В следующем сезоне Новак доказал всем свою силу. Он выиграл три из четырёх ТБШ. Почти собрал календарный «Шлем», но всё-таки уступил Даниилу Медведеву в финале US Open – 2021.

В любом случае отдых в Южном Тироле тогда помог Новаку «перезарядиться». Сейчас он делает то же самое. Неделю или две подышит горным воздухом, затем проведёт какое-то время с семьёй и отправится в Индиан-Уэллс, который станет стартовой площадкой для насыщенной оставшейся части сезона, в течение которой серб явно рассчитывает выиграть как минимум «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.

Поспешили те, кто разуверился в Джоковиче после вылета в полуфинале AO-2024. Много кто в том или ином ключе высказывался о Новаке в течение прошлой недели, но весьма уместным выглядит заявление легендарного Рода Лэйвера – последнего теннисиста, который собрал тот самый календарный «Шлем» в 1969 году. Лэйвер считает, что Джокович после поражения от Синнера вернётся ещё сильнее, чем раньше.

«Джокович продолжит доминировать на турнирах «Большого шлема» и будет готов побеждать игроков молодого поколения. Новак — невероятный чемпион. Он постоянно питает свою ментальную силу и мотивацию. Именно поэтому и благодаря всему, что он достиг в своей карьере, ожидается, что он всегда сможет выигрывать каждый матч. По моему мнению, Новак извлечёт урок из этого поражения. Он восстановится и вернётся более сильным и мотивированным», — убеждён Лэйвер.