Медведев поборется за $ 6 млн в Эр-Рияде! С кем он сразится на новом выставочном турнире?

Теннисный мир ошарашен очередной новостью. Ежегодный фестиваль Riyadh Season, проходящий в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), анонсировал проведение под своей эгидой нового выставочного турнира, который соберёт звёзд мировой величины. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе фестиваля. Кто же примет участие в новом состязании, какой будет призовой фонд соревнований и в какие сроки они пройдут? Расскажем обо всём более подробно.

Список участников

Турнир, получивший название 6 Kings Slam, состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в октябре 2024 года. По информации организаторов развлекательного фестиваля, участие в соревнованиях примут 36-летний сербский теннисист Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и 20-летний датчанин Хольгер Руне. Список атлетов, которые намереваются выступить в этом состязании, действительно впечатляет. К слову, лишь фамилия представителя скандинавской страны вызывает у экспертов некоторые вопросы. Датчанин не имеет на данный момент столь же весомых достижений, как его оппоненты (все вышеперечисленные игроки имеют в своём активе хотя бы по одному ТБШ, а у представителей Big-3 их количество давно перевалило за 20), хоть и является одним из самых перспективных представителей Next Gen.

Призовой фонд и особенности сроков состязаний

Призовой фонд турнира 6 Kings Slam составит более $ 13 млн. Победитель соревнований получит $ 6 млн, сообщает The Telegraph. За участие каждому теннисисту заплатят $ 1,5 млн. За эти состязания не будут засчитываться очки в рейтинг АТР.

Изначально особый показательный турнир должен был состояться уже в феврале 2024 года. Однако после того, как в минувшем январе, в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии, Рафаэль Надаль получил травму, по результатам экстренного заседания организаторов 6 Kings Slam с представителями игроков состязание решили перенести на осень.

В итоге 6 Kings Slam должен пройти с 14 по 20 октября. В этот период в календаре уже находятся три маленьких турнира категории АТР-250: в Алма-Ате (Казахстан), Стокгольме (Швеция) и Антверпене (Бельгия). Однако стоит отметить, что в соответствии с правилами Ассоциации теннисистов-профессионалов выступления игроков на показательных состязаниях по ходу сезона фактически не разрешены. Оно регламентируется специальным пунктом правил: атлет не должен участвовать в любых турнирах, которые не попадают в календарь АТР-тура, если их продолжительность составляет «три дня подряд или более». Иначе игрока попросту лишают так называемого «платинового статуса», и он не допускается к бонусному призовому фонду, который делится между спортсменами по окончании сезона. Так, в 2023 году фонд составлял около $ 10 млн. «Платиновый статус» является частью многоуровневого членского соглашения. Примечательно, что данный пункт был введен АТР относительно недавно. Его цель заключается в ограничении возможности участия топ-теннисистов в соревнованиях, аналогичных 6 Kings Slam в Эр-Рияде.

Календарь турниров ATP.

Таким образом, состязания пройдут по системе «два игровых дня, один выходной». Это необходимо для обхода вышеупомянутых новых ограничений от ATP.

Что сказали сами теннисисты?

«Я рад вернуться в Эр-Рияд и сыграть перед всеми моими саудовскими болельщиками», – сказал 24-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович в специальном заявлении.

Рафаэль Надаль, который в прошлом месяце стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии, также отметил, что с нетерпением ждёт предстоящих состязаний на Ближнем Востоке.

«После того как это сделали некоторые другие теннисисты, я очень рад впервые сыграть в Эр-Рияде», – заявил 22-кратный победитель ТБШ.

Рафаэль Надаль Фото: Chris Hyde/Getty Images

Новый центр спортивной индустрии

Новость о том, что в Саудовской Аравии пройдёт особый показательный турнир с участием мировых звёзд является одним из шагов к началу экспансии этой страны в теннисном мире. Государство активно продвигается в этом виде спорта. Ещё в прошлом году стало известно, что Джидда будет принимать Next Gen ATP Finals до сезона-2027. В женском туре активно ведутся переговоры о проведении WTA Finals в Саудовской Аравии, и высока вероятность, что начиная с 2024-го она получит Итоговый чемпионат по длительному соглашению. При этом великие теннисистки Крис Эверт и Мартина Навратилова выступают против такого развития событий. Это вызвало резкую критику со стороны посла Саудовской Аравии в США на прошлой неделе.

Саудовская Аравия уже смогла принять у себя популярные спортивные мероприятия, такие как этап Формулы-1, а футбольные команды этой страны подписали контракты с несколькими мировыми звёздами. Эр-Рияд и Джидда остаются важнейшими и богатейшими местами проведения топовых боксёрских матчей. Страна станет хозяйкой чемпионата мира по футболу 2034 года, а это, естественно, говорит о её серьёзных намерениях в вопросе поглощения спортивного мира. Всё это следствие реализации программы «Видение 2030», которая, как уверен саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман, должна трансформировать экономику страны. Спорту в этой программе уделено очень много внимания.

«Если вы хотите диверсифицировать экономику, то важно работать во всех направлениях: добыче ископаемых, развитии инфраструктуры, производстве, транспорте. Частью плана трансформации является туризм. А спорт тут важен. Он создаёт календарь, поводы для посещений,— отметил принц в интервью Fox News. Сможет ли приезд топ-теннисистов на 6 Kings Slam, как на очередное событие мирового масштаба, позитивно повлиять на имидж страны? Определённо, да. Дело за малым: осталось дождаться октября.