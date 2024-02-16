Конфеты Шараповой с оборотом в 20 млн, отели Надаля, очки Федерера. Какие ещё бизнес-идеи?

Новак Джокович объявил о продвижении в 2024 году нового бизнеса – выпуска спортивного питательного напитка. В будущем это будет бренд, который включит в себя множество оздоровительных продуктов. Вполне логично для человека, который помешан на правильном питании. С той же целью Ноле в 2016 году в Монте-Карло открыл веганский ресторан Eqvita. В родном Белграде вот уже 15 лет функционирует сеть Novak Cafe & Restaurant с дизайном в азиатском стиле. Неудивительно, что у входа в заведение гостей встречает статуя теннисиста в образе терракотового воина с ракеткой в качестве оружия. Но даже воинственная статуя в 2011 году не отпугнула грабителей – они проникли в ресторан через вентиляционную систему и украли из кассы € 7 тыс.

Как это часто бывает со знаменитостями, журналисты порой приписывают им то, что сами придумали или накрутили. Одна их таких историй произошла и с Новаком. «В 2015 году к моему отцу обратились люди с фермы в Сербии, которые производят сыр из ослиного молока. Это очень дорогой сыр – стоит около € 1 тыс. за 1 кг. Они даже не дождались ответа и заявили, что мы достигли соглашения. В результате вскоре все газеты трубили, что Джокович скупил весь мировой запас этого сыра. Вот только я даже никогда его не пробовал», – смеётся чемпион. А вот увлечение Джоковича виноделием – абсолютная правда. В 2020-м он запустил в продажу 8,5 тысячи бутылок шардоне и сира со своих виноградников.

Статуя Джоковича в его ресторане Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Роджер Федерер

Первый и пока единственный теннисный миллиардер солидно зарабатывает даже после выхода на пенсию в прошлом году. По оценкам Forbes, состояние Роджера равняется $ 1,2 млрд (у ближайших преследователей Джоковича и Надаля – $ 520 млн и $ 515 млн соответственно), из которых он только за прошлый сезон благодаря рекламным контрактам и бизнес-проектам заработал $ 90,6 млн. Большинство своих стартапов и сделок 20-кратный победитель «Шлемов» осуществляет посредством агентства Team8, основанного 10 лет назад совместно с агентом теннисиста Тони Годсиком. В частности, Team8 проводит коммерческий турнир Кубок Лэйвера.

Беговые кроссовки Федерера Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Из последних проектов Роджера стоит отметить выпуск линии солнцезащитных очков, а также масок для лыжников с логотипом RF – его недавнее посещение этапа Кубка мира по биатлону в Швейцарии может иметь неслучайный характер. Работа ведётся в коллаборации с известной торговой маркой очков Oliver Peoples (презентация ожидается в марте 2024 года). А вот беговые кроссовки The Roger уже пользуются огромной популярностью – их Роджер смоделировал совместно с брендом обуви On Holding. В 2019 году теннисист приобрёл долю в этой компании за $ 54 млн, после чего её акции подорожали на 50%.

Серена Уильямс

Главная мечта американки — получить признание в кино (эпизод в «Скорой помощи», ещё ряд пустышек) — завершилась провалом, впрочем, как и бренд одежды и украшений Aneres. Но 23-кратная победительница «Шлемов» не отчаялась и реализовалась во множестве других проектов. Последние 10 лет она выступает как венчурный инвестор собственного фонда Serena Ventures, в котором более 30 стартапов. Уильямс вкладывается преимущественно в товары и услуги, ориентированные на малообеспеченные слои населения. В частности, она вложилась в торговую марку Billie, производящую бритвы для женщин и средства для ухода за телом, а также цифровые тренажёры Tonal.

Серена купила акции женского футбольного клуба в том числе и для дочери Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Не забывает Серена и про спорт. В её инвестиционном портфеле есть акции команды НФЛ «Майами Долфинс», а также бойцовского промоушена UFC. В 2022 году она стала совладельцем (часть акций купила для юной дочери Олимпии) команды Национальной женской футбольной лиги (NWSL) Angel City в Лос-Анджелесе. Это уникальный проект, который уже называют торжеством феминизма: у него 33 владельца – и почти все они женщины. Например, актрисы Натали Портман, Джессика Честейн и Ева Лонгория.

Рафаэль Надаль

Главный актив испанского таланта – его академия. Она функционирует с 2016 года, а директором является дядя и многолетний тренер теннисиста Тони Надаль. Пять лет назад 22-кратный обладатель «Шлемов» открыл филиал академии в мексиканском городе Коста-Мухерес на побережье Карибского моря. Также Рафа продвигает гостиничный бизнес – ему принадлежит сеть элитных отелей Melia Hotels, расположенных в Мексике (остров Косумель в Карибском море) и на Мальорке. «Помимо высоких стандартов обслуживания, мы предлагаем те моменты жизни, которые лично мне так нравятся: парусный спорт, особенно по Средиземному морю, еда на пляже, досуг с друзьями и семьёй», – подчеркнул Надаль.

Рафа во время открытия одного из отелей на Мальорке Фото: Zel Hotels

В Мадриде теннисисту принадлежит несколько жилых домов – в последние годы он особенно активно скупает недвижимость в столице Испании. В данный момент Надаль ведёт переговоры о покупке здания напротив Верховного суда. Также Рафе интересен ресторанный бизнес – у спортсмена есть доли в сети питания Mabel Hospitality Group. В Мадриде Надаль является совладельцем ресторана Zela, который он раскручивает совместно с Криштиану Роналду.

Мария Шарапова

Теннисистка стала задумываться об инвестициях ещё в 20 лет, когда перенесла операцию на плече и едва не завершила карьеру. В 2012-м она основала премиальный бренд конфет Sugarpova, вложив в проект $ 500 тыс. К 2020-му амбициозный стартап превратился в компанию с оборотом в $ 20 млн в год, а продуктовую линейку мармелада дополнили шоколад и трюфельные конфеты. Однако неожиданно в последние годы производство сладостей свернулось – продукцию купить невозможно, сайт компании не работает, а сама Мария не комментирует ситуацию. Одна из версий ухода Sugarpova с рынка – многомиллионный иск слепой женщины Кармен Таварес-Варгас. В декабре 2021 года она не смогла воспользоваться сайтом sugarpova.com, потому что он не был адаптирован для использования специальных устройств для считывания экрана.

Мария, что с вкусняшками? Фото: Cedric Ribeiro/Getty Images

Возможно, бренд когда-то возродится, а пока Шарапова увлечена другими проектами. В прошлом году она стала членом совета директоров итальянского модного бренда Moncler. Также теннисистка инвестирует в оздоровительные и косметические бренды, включая Bala Bangles, Therabody и Supergoop. Летом 2023 года Мария стала инвестором и консультантом обувного бренда Wolf & Shepherd по вопросам дизайна и создания продукции, вошла в совет директоров и работает над женской коллекцией. Forbes оценивает состояние Шараповой в $ 220 млн.

Энди Маррей

Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде владеет впечатляющим портфелем инвестиций. Шотландцу принадлежит специализированное маркетинговое агентство 77 Sports Management, оказывающее услуги по маркетингу и бизнесу, а также по продвижению спортсменов. Также Маррей вложился в бренд одежды Castore, пудру Haylo Hydration, ему принадлежит отель Cromlix в Шотландии. В 2019-м Энди купил долю в компании Game4Padel. Эта фирма из Эдинбурга строит площадки для падела и планирует к 2024 году увеличить оборот средств до £ 10 млн.

В 2015 году Энди женился на Ким Сирс в Cromlix Фото: cromlix.com

«Когда я начинал карьеру в теннисе, то не думал про бизнес. Но по мере того, как стал старше и работал со многими брендами, стал лучше понимать маркетинг и его важность в спортивном бизнесе. Это особенно актуально сейчас, когда у меня есть собственный бренд одежды AMC. Я регулярно получаю обновлённые данные о продажах, поэтому чётко видно, когда маркетинговая деятельность оказала влияние, и я нахожу это весьма мотивирующим», – признался сэр Энди.