«Да ё-ё-ё!» Рублёв орал, опять бил себя ракеткой и проиграл австралийцу в Роттердаме

В пятницу, 16 февраля, на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) проходят четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших вышел лишь один российский теннисист, и это пятая ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под вторым номером. В соперниках у него оказался стремительно прогрессирующий в последнее время 24-летний австралиец Алекс де Минор (5). Он уже успел побывать в топ-10 мирового рейтинга, а сейчас идёт 11-м.

Вообще, нынешний турнир мог оказаться значительно более «российским», нежели вышел на самом деле. И исторические предпосылки к тому были. Во-первых, Даниил Медведев, победивший здесь в 2023 году, отказался защищать титул. А уже потом подоспела ещё одна неприятная новость: Медведев снялся и с Дохи, где он также стал лучшим в прошлом сезоне.

Во-вторых, три года назад в Роттердаме первенствовал Рублёв. В том финале он победил венгра Мартона Фучовича — 7:6 (7:4), 6:4. Наконец, на текущем турнире из наших, помимо Андрея, присутствовал Роман Сафиуллин. Но ему немного не повезло с жеребьёвкой. В первом круге Сафиуллину достался Хольгер Руне (3), одержавший победу — 6:4, 2:6, 6:1.

Ну и нельзя не вспомнить об Александре Шевченко. Ещё в прошлом месяце 23-летний теннисист представлял Россию, а теперь выступает под флагом Казахстана. Во втором круге Шевченко сенсационно победил Руне (6:4, 1:6, 6:3), а в четвертьфинале уступил Григору Димитрову.

Что же касается личных встреч Рублёва и де Минора, то тут уже собралась целая история. Так-то у них паритет: 3-3. Но россиянин лишь в последние месяцы догнал австралийца. К слову, год назад Алекс неожиданно остановил Андрея в первом круге Роттердама — 6:4, 6:4. Но после этого два матча выиграл Рублёв. В четвертьфинале «Мастерса» в Париже он одержал волевую победу (4:6, 6:3, 6:1), а на Australian Open уже в этом году вытянул сложнейшую игру, проиграв два тай-брейка, но повесив «баранку» в пятом сете — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

В начале матча соперники не давали друг другу шансов в своих геймах, отдавая лишь по очку. Но в пятом гейме Рублёв при 2:2, 40:15 неожиданно допустил две двойные ошибки подряд. До брейк-пойнта де Минор в этом гейме так и не добрался, несмотря на несколько «ровно».

А в седьмом гейме у россиянина возникли уже более серьёзные проблемы. Пробив в сетку при 15:30 на подаче, Андрей с досады стукнул себя ракеткой по колену — нечто подобное было с ним на «Мастерсе» в прошлом году — и тут же скривился от боли. Тем не менее он спас двойной брейк-пойнт и не позволил сопернику получить преимущество.

В 10-м гейме, когда счёт был 5:4 в пользу Рублёва, Андрей попытался что-то придумать на приёме. Было и 0:30, и «ровно» (дважды), но на сетбол россиянин не вышел — 5:5. В 11-м гейме Рублёв, сорвав один из розыгрышей ударом в коридор, вновь не сдержал эмоций, заорав: «Да ё-ё-ё!» Но гейм этот он взял, а следующий не сумел — 6:6.

Так никто и не смог взять свою подачу (у Андрея даже брейк-пойнтов не было) — как следствие, пришлось играть тай-брейк. В нём россиянин вёл 4:2, но растерял преимущество (4:6), и австралиец реализовал второй сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час. На решающем розыгрыше Рублёв пробил в коридор и несколько раз прокричал «Аут! Аут! Аут!» — видимо, обращаясь таким образом к линейному судье, который, по мнению теннисиста, слишком часто фиксировал соответствующий момент. В целом же, несмотря на почти полное равенство по счёту, де Минор превзошёл Рублёва: по виннерсам — 14 против 7, по невынужденным — 9 против 17.

Во второй партии решающим, как оказалось, стал третий гейм. Рублёв здорово отработал на приёме, не отдав ошибавшемуся оппоненту (тот ещё и двойную на брейк-пойнте допустил) ни одного розыгрыша, и повёл 2:1 с брейком. После этого Андрею ещё и палец на левой руке забинтовали. Но это не помешало ему выиграть сет. В шестом гейме у Рублёва, правда, возникли сложности, но он спасся с 0:30 — 4:2. В девятом гейме россиянин упустил два сетбола на приёме, но в 10-м вновь ушёл с 0:30 и с пятого (!) сетбола подал-таки на партию — 6:4 за 49 минут.

В решающем сете первым на брейк-пойнт вышел Рублёв. Де Минор в пятом гейме вёл 40:15, стал ошибаться, но исправился и не дал россиянину сделать брейк. А в шестом гейме, наоборот, Андрей на брейк-пойнте у соперника пробил в сетку, и счёт стал 4:2 в пользу Алекса. В седьмом гейме Рублёв упустил ещё один брейк-пойнт, снова пробив в сетку в важный момент. И при 5:3 де Минор подавал на матч. В этом гейме он отыграл брейк-пойнт, а потом реализовал первый же матчбол — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 за 2 часа 34 минуты.

Вот так де Минор вышел в полуфинал Роттердама. Его следующим соперником станет Димитров. Остальные четвертьфиналы также пройдут сегодня, 16 февраля. Рублёв же в следующий понедельник останется пятой ракеткой мира. Но его отрыв от Александра Зверева будет составлять всего 75 очков.

Полуфиналы турнира в Роттердаме состоятся в субботу, 17 февраля. Финал намечен на воскресенье, 18 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».