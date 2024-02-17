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Что сказал чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев о Карлосе Алькарасе, Олимпиаде, Тейлоре Фритце

«Миг победы остаётся самым важным». Признания Медведева, пропускающего турниры после АО
Кирилл Плышевский
Даниил Медведев
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А ещё первая ракетка России поделился мыслями о будущем Карлоса Алькараса и порассуждал о Кубке Лэйвера — 2024.

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года ещё не выходил на корт. 28-летний спортсмен снялся с турниров в Роттердаме и Дохе, хоть и является действующим чемпионом этих соревнований. Отечественный спортсмен во время перерыва успел ответить на вопросы журналистов и в интервью Eurosport рассказал, что думает о двукратном победителе мэйджоров Карлосе Алькарасе, признался, какие турниры считает главными в теннисе, высказался о Тейлоре Фритце, а также поделился воспоминаниями о Кубке Лэйвера — 2021.

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— Что вы думаете о Карлосе Алькарасе?
— Он безумно мощно начал – особенно для своего возраста. Самый молодой лидер рейтинга ATP в истории, и этим всё сказано.

Сейчас, когда он проигрывает, может быть, чуть больше матчей, чем раньше, люди начинают говорить: «Ой, возможно, он немного потерял уверенность в себе». Но ему ещё 20 лет. Он очень молод, так что иногда в его карьере будут случаться и взлёты, и падения, это нормально.

Но его талант – что-то невероятное. Мы поняли это сразу, как только он попал в тур.

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— Что можете сказать о будущем испанца?
— Помню, когда он был где-то рядом с топ-100, он тренировался с Андреем Рублёвым. А Андрей – один из самых сильно бьющих по мячу игроков в теннисе, Карлосу в тот момент было, по-моему, 17 лет. Я наблюдал за их тренировкой и думал: «Вау, он бьёт сильнее Андрея, у этого парня большой потенциал.

Будет интересно посмотреть, как он справится со всем тем, что сопутствует хорошему теннису: куча спонсоров, большой интерес и всё такое прочее. Некоторые парни легко справляются с этим, другие – испытывают давление и справляются с ним по-разному. Я думаю, что он ещё молод, чтобы делать какие-то выводы, так что посмотрим, как у него пойдёт дальше.

— Как вы отреагируете на недавние слова Алькараса о том, что в этом сезоне он ставит в приоритет победы на Олимпиаде, нежели ещё один титул на ТБШ?
— Я в некоторой степени удивлён его словам. Интересно, почему он так сказал. Возможно, он смотрел Олимпийские игры, когда был маленьким, или по другим причинам, потому что это на самом деле необычно.

Когда я выступал на Олимпиаде в Токио, то очень хотел сыграть хорошо, и (после проигрыша Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале) я был очень, очень раздосадован и в течение недели чувствовал себя очень плохо, что не всегда случается со мной после проигранных матчей. Так что, да, это очень важный турнир, который, я думаю, каждый игрок мечтает выиграть, но я считаю, что турниры «Большого шлема», на мой взгляд, имеют превосходство и являются более важными в теннисе.

«Шлемы» важны, Олимпиады важны, Итоговые турниры важны. Думаю, что все эти турниры одинаковы: когда ты находишься там, ты чувствуешь этот эффект «вау», и, чтобы выигрывать их, я должен быть на своём лучшем уровне, и это будет огромная победа, если я это сделаю. И в этом разница с другими турнирами.

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— Давайте поговорим о предстоящем Кубке Лэйвера. В этом году турнир пройдёт в Берлине. У сборной Европы есть шансы на победу в предстоящем розыгрыше соревнований из-за домашней локации?
— Я думаю, что это хорошо, что мы играем в Берлине. Если бы мы играли в Вашингтоне, Нью-Йорке или ещё где-нибудь в другом месте, я бы сказал, что такие ребята, как Фрэнсис [Тиафо], Томми [Пол], Бен Шелтон, были бы чрезвычайно опасны перед домашней публикой, особенно когда они играют в США. Мы уже видели в прошлом году в Канаде [когда команда мира выиграла турнир со счётом 13:2].

— Вы считаете, что Тейлор Фритц является самым опасным соперником из сборной мира, с которым вам предстоит сразиться?
— Я тот человек, который в некотором смысле опирается на рейтинг ATP. По моему мнению, у Тейлора отличная всесторонняя игра, с ним тяжело играть. Это я отмечал всегда. У него отличная подача, отличные удары, он играет в защите лучше, чем думают люди. На данный момент иногда на более поздних стадиях ТБШ он может отдать соперникам несколько очков в конце сета. Это мы видели в матче с Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Но, на мой взгляд, Фритц был бы самым трудным игроком на данный момент из сборной мира, с которым мне предстоит сразиться.

— Последний раз вы выступали за сборную Европы на Кубке Лэйвера в 2021 году. В это время представители Next Gen Карлос Алькарас и Янник Синнер ещё только набирали свои обороты. Расскажите о тех изменениях на корте и за его пределами, которые произошли с вами за прошедший период.
— Если говорить об игроках, то пришло так много молодых парней, особенно Карлос, Янник и Хольгер [Руне]. В то время Карлос только добился большого успеха на Открытом чемпионате США, Янник уже играл хорошо, но они ещё были не на том уровне, на котором находятся сейчас. Конечно, всё изменилось, изменился и я. С тех пор у меня было так много взлётов и падений. Но я помню свой первый Кубок Лэйвера. Это был отличный турнир, на котором царила великолепная командная атмосфера, что редко встречается в теннисе. Обычно в теннисе мы все являемся отдельными игроками, которые беспокоятся только о себе, а не о команде. Это было очень весело, так что я с нетерпением жду возможности снова повеселиться и попытаться победить, так как именно миг победы остаётся самым важным.

— Что вы думали в преддверии дебюта на Кубке Лэйвера 2021 года в Бостоне?
— Я видел, как ребята, мои коллеги-теннисисты, по-настоящему увлекались игрой на этом турнире, радовались каждому очку, старались помочь друг другу. Я смотрел на всё это и, честно говоря, думал: «Кажется, это немного преувеличено» Я не знал ответа на этот вопрос, поэтому подумал, что мне стоит самому приехать на Кубок Лэйвера и всё увидеть своими глазами.

Когда я приехал туда, я сразу же оказался на первой тренировке. Я оказался в командной среде и сказал себе: «Вау, я действительно хочу победить». Так бывает в каждом матче, так что это было незабываемое воспоминание. Вот почему мы обыграли команду мира со счётом 14:1. Каждый теннисист в одиночном или парном разряде, который находился там, на корте в Бостоне, просто хотел победить.

Даниил Медведев на Кубке Лэйвера

Даниил Медведев на Кубке Лэйвера

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

— Вы помните свой первый матч в одиночном разряде на Кубке Лэйвера — 2021?
— Свой первый матч в одиночном разряде я проводил против Дениса Шаповалова. Тогда я был в ударе. Мне удалось принести очко команде, это было отличное чувство. На меня смотрели пять топовых ребят, и я думал: «Вау, я действительно не хочу всё испортить у них на глазах». Это было особое чувство, поэтому самым запоминающимся моментом на тех соревнованиях стала командная атмосфера, где соперники становятся друзьям. На самом деле это довольно весело.

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— Одной из особенностей Кубка Лэйвера является то, что игроки находятся в непосредственной близости друг с другом в течение нескольких дней. Может быть, вы пытались разузнать кого-то из теннисистов поближе?
— На самом деле это забавный вопрос. Честно говоря, я не [пытался добиться какого-либо преимущества], когда был в Бостоне. Я не наблюдал за кем-то за ужином и [не думал]: «У него завтра матч, он нервничает?». Во-первых, мы все действительно довольно хорошо знаем друг друга. С некоторыми ребятами я играл ещё по юниорам, с некоторыми я нахожусь в туре уже около семи лет. Я не думаю, что когда-либо буду пытаться критиковать кого-то, когда кто-либо играет за сборную Европы и думать: «Ну ладно, он промахнулся с форхенда при счёте 30-30, вот как мне нужно поступить». Но я не знаю, делают ли это другие парни.

Теннис — это игра, в которой каждый день всё разное, каждое покрытие разное, балласт, условия. Я не думаю, что можно многого добиться. Всё, что я делал, — это наслаждался окружающей средой и веселился с командой. И я думаю, что я буду делать это и в Берлине. Когда я не на корте, я не занимаюсь своей работой.

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