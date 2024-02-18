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Даниил Медведев: на каком месте в рейтинге ATP, обошёл ли его Янник Синнер, сколько очков

Медведев потерял третье место в рейтинге ATP. Синнер выиграл финал Роттердама
Александр Насонов
Синнер выиграл финал Роттердама
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Даниил и Янник поменяются местами в мировой классификации. Разрыв между ними — минимальный!

В воскресенье, 18 февраля, на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финальный матч. В нём действующий чемпион Australian Open Янник Синнер, посеянный под первым номером, сражался с представителем Австралии Алексом де Минором (5), своим «клиентом» (в личных встречах было 6-0 в пользу итальянца). В полуфинале Синнер прошёл любимца местной публики Таллона Грикспора (6:2, 6:4), а де Минор оказался сильнее переживающего вторую молодость Григора Димитрова (6) — 6:4, 6:3.

ATP-500. Роттердам-2024. Турнирная сетка

У финала Синнер — де Минор имелся любопытный подтекст, напрямую касающийся Даниила Медведева. Победой в полуфинале итальянский теннисист обеспечил себе выход на третью строчку рейтинга ATP — впервые в карьере, — которую как раз и занимает Медведев на протяжении долгого времени. Однако результат финала напрямую влиял на то, когда именно Даниил и Янник поменяются местами. Синнер выигрывает Роттердам — и уже 19 февраля становится третьим. Проигрывает в финале — и его подъём переносится на неделю позже, 26 февраля.

Почему так? Потому что на следующей неделе Синнеру не нужно защищать никаких очков, а у Медведева, напротив, сгорают 250 баллов за титул в Дохе-2023. В этот раз Даниил, напомним, снялся с соответствующего турнира. И перестановка совершается, что называется, автоматически, только в отложенном режиме. Конечно, всего этого могло и не случиться. Но Медведев перед этим снялся с Роттердама, который выиграл год назад, а это всё-таки ещё 500 очков.

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Что же касается самого финала, то титул достался Синнеру. В первом сете, казалось, всё было под его контролем. В пятом гейме он с первого же брейк-пойнта взял подачу соперника, после чего спокойно забирал свои геймы. Но при 5:4 неожиданно не смог подать на сет. В затяжном гейме де Минор отыграл четыре сетбола, а потом реализовал второй брейк-пойнт — 5:5. Проиграв решающее очко, итальянец свалился на корт.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Кадр трансляции

Несмотря на неудачу, Янник довёл дело до победы в этой партии. В 11-м гейме он использовал второй брейк-пойнт, после чего более чем уверенно подал на сет — 7:5 за 1 час 4 минуты.

Во втором сете важным стал долгий четвёртый гейм, в котором Синнер ушёл с двух брейк-пойнтов — 2:2. В не менее длинном пятом гейме итальянец, в свою очередь, сам дожал соперника с третьего брейк-пойнта, но тут же быстро отдал свою подачу — 3:3. Всё решил седьмой гейм, в котором Янник сделал второй брейк подряд. Это позволило ему подавать на титул при 5:4. В этом гейме Синнер отдал лишь очко — 7:5, 6:4 за 2 часа 6 минут. Для Янника этот титул стал вторым в сезоне и 12-м в карьере.

Роттердам. Финал
18 февраля 2024, воскресенье. 17:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Таким образом, Медведев уже завтра, 19 февраля, опустится на четвёртое место в рейтинге ATP, а третьим станет Синнер, опережающий его на пять очков (8270 против 8265).

Россияне в Роттердаме, напомним, выступили не так чтобы здорово. Роман Сафиуллин ещё в первом круге проиграл Хольгеру Руне (3) — 4:6, 6:2, 1:6, — а Андрей Рублёв (2) в четвертьфинале не справился с де Минором — 6:7, 6:4, 3:6.

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Кроме того, пока теннисисты играли в Роттердаме, на другом конце планеты, в столице Аргентины Буэнос-Айресе, состоялась громкая сенсация на «250-нике». Вторая ракетка мира Карлос Алькарас, посеянный под первым номером, в полуфинале внезапно проиграл чилийцу Николасу Харри (3) — 6:7, 3:6.

Буэнос-Айрес. 1/2 финала
18 февраля 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Николас Харри
21
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Таким образом, Алькарас не смог защитить прошлогодний титул. Однако для него очковые потери не столь велики, как в случае с Медведевым. И до окончания «Мастерса» в Индиан-Уэллсе его второму месту ничто не угрожает — даже с учётом того, что Карлосу предстоит защищать выход в финал Рио-де-Жанейро. И да, на всё это с высокой колокольни взирает Новак Джокович, которого год назад не пустили в США, так что в ближайшее время серб будет лишь набирать очки на американских «Мастерсах».

Положение лидеров в лайв-рейтинге ATP

Поз.ТеннисистСтранаОчки
1Новак ДжоковичСербия9855
2Карлос АлькарасИспания9105
3Янник СиннерИталия8270
4Даниил МедведевРоссия8265
5Андрей РублёвРоссия5105
6Александр ЗверевГермания5030
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