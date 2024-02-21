Медведев возвращается! Даниил готовится к камбэку в топ-3 рейтинга и защите 2100 очков

Россиянин выйдет на корт уже на следующей неделе – ему предстоит отстоять титул на «пятисотнике» в Дубае.

Даниил Медведев возвращается – уже на следующей неделе он сыграет на турнире ATP-500 в Дубае! Россиянин почти месяц не выходил на корт, и за это время у него случилось немало нового.

О своём возвращении в строй Медведев сообщил в социальных сетях, написав: «Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться». А 21-летний бельгийский теннисист Торбен Саннен, периодически спаррингующийся с игроками из топ-100, сегодня опубликовал фото с Даниилом после совместной тренировки в ОАЭ.

Даниил Медведев на тренировке в Дубае Фото: из личного архива Торбена Саннена

В последний раз Медведев играл 28 января в финале Australian Open с Янником Синнером. Россиянин потерпел неприятное поражение в пятисетовом матче со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6, после чего взял длительную паузу и пропустил пару турниров.

Даниилу после Мельбурна предстояло защитить почти 3000 очков, так как в прошлом году он с начала февраля по конец марта выиграл сразу четыре турнира (Роттердам, Доху, Дубай, Майами), и ещё на одном – «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе – дошёл до финала. Однако уже два соревнования россиянин пропустил, отказавшись от выступлений в Роттердаме и Дохе.

«К сожалению, мне пришлось сняться с Роттердама. После невероятно трудного и долгого забега в Австралии моё тело (и особенно правая нога) ещё недостаточно восстановилось для защиты титула. Мне нравится играть в Роттердаме, у меня длинная история с этим турниром, и я очень жду возвращения в 2025 году», – цитирует Медведева пресс-служба турнира в Нидерландах.

Как итог: Даниил не защитил два титула и уступил своё третье место в рейтинге чемпиону Роттердама Яннику Синнеру. Россиянин теперь отстаёт от итальянца всего на пять очков, которые он сможет наверстать на ближайших турнирах.

Во время слегка затянувшейся паузы Медведев мало чем делился в социальных сетях. При этом стало известно, что Даниил принял решение сыграть на Laver Cup – 2024 в сентябре, а в октябре – на новом турнире в Саудовской Аравии под названием 6 Kings Slam.

11 февраля Медведев отпраздновал день рождения. Свои 28 лет россиянин встретил в Монте-Карло в компании близких. Одним из гостей стал гонщик Даниил Квят, он пришёл в футболке, на которой напечатано его совместное фото с именинником. Теннисист не смог не поделиться этим жестом приятеля в социальных сетях.

Теперь же Медведев готовится вернуться в тур – и его уже вряд ли что-то остановит. Турнир в Дубае станет отличной возможностью протестировать свою форму, плавно влиться в игровой режим и поработать перед предстоящей серией американских «Мастерсов». Ведь в Индиан-Уэллсе россиянин гарантированно примет участие, а ему там нужно будет защищать очки за прошлогодний финал.

Вот, как выглядит расклад для Медведева по очкам, которые ему предстоит защищать в ближайшие полтора месяца:

Очки Прошлогодний результат Дубай (ATP-500) 500 Финал, победа над Андреем Рублёвым (6:2, 6:2) Индиан-Уэллс («Мастерс») 600 Финал, поражение от Карлоса Алькараса (3:6, 2:6) Майами («Мастерс») 1000 Финал, победа над Янником Синнером (7:5, 6:3).

В случае победы на всех трёх турнирах Медведев сможет вернуть себе третью строчку рейтинга – для этого необходимо, чтобы Синнер выступил на тех же соревнованиях крайне скромно. Если же и Карлос Алькарас сыграет в эти полтора месяца неудачно и наберёт совсем немного очков, то Даниил сможет стать второй ракеткой мира. Только ему самому к этому придётся приложить много усилий.

«Пятисотник» в Дубае пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а первый американский «Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует уже 6 марта.