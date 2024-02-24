Калинская проиграла дебютный финал. Но взлетит на 16 мест в рейтинге с личным рекордом

В субботу, 24 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоялся финальный матч. Его участницами стали российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 40-е место в рейтинге, и итальянка Ясмине Паолини, 26-я ракетка мира. В полуфинале Калинская сотворила настоящую сенсацию, в двух сетах обыграв первую ракетку мира Игу Свёнтек. Паолини же прошла румынку Сорану Кырстю, также в двух партиях.

Выйдя в свой первый финал на уровне WTA (и сразу на «тысячнике»!), Калинская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, установила сразу несколько любопытных достижений. Россиянка, будучи в статусе квалифаера, выбила из турнира двух представительниц топ-3 мировой классификации (помимо Свёнтек, пострадала ещё и Кори Гауфф), и это первый подобный случай за 26 лет — тогда соответствующего достижения в статусе квалифаера добилась Амели Моресмо, переигравшая в Берлине-1998 Линдсей Дэвенпорт и Яну Новотну.

Кроме того, впервые с января 2020 года квалифаер обыграл лидера рейтинга WTA — тогда Дженнифер Брэйди в Брисбене победила Эшли Барти. И впервые в истории турнира в Дубае, проводящегося с 2001 года, квалифаер дошёл до финала.

Анна Калинская после победы над Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Что касается Паолини, до для неё этот финал стал пятым на уровне WTA. До этого итальянка добиралась до решающих матчей лишь на «250-никах», завоевав всего один титул — в Портороже-2021.

Что соперницы говорили друг о друге в преддверии финала

Калинская и Паолини совсем недавно играли друг с другом. 22 января Анна обыграла Ясмине в 1/8 финала Australian Open, сравняв таким образом счёт в личных встречах: 1-1.

«Думаю, победа на Australian Open придаёт мне уверенности, потому что я уже знаю, как она играет, и имею представление о том, что мне нужно делать, к чему быть готовой. Но теперь будет совсем другой матч. Мне просто нужно сделать всё, что в моих силах.

Она очень здорово бегает. Она борется за каждый мяч. Она очень хитрая. У неё хорошие руки. Конечно, она очень уверена в себе. В этом году у неё всё получается. Она может удивить», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Итальянка также вспомнила тот матч на AO-2024. «Калинская очень хорошо двигается и играет очень глубоко. Когда я играла с ней на Australian Open, она тоже очень глубоко принимала, и я не могла хорошо начать розыгрыш. Она была очень стабильна, не допускала много ошибок.

Если хочешь обыграть её, то, наверное, нужно играть глубоко и стараться не допускать слишком много ошибок, но при этом стараться делать виннерсы, бить по мячу, выжимать её из корта. Потому что в противном случае это будет делать она», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Ясмине Паолини на турнире WTA-1000 в Дубае в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

«Может стать игроком топ-10»

А президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы Калинской над Свёнтек предположил, что Анна в состоянии пробиться в топ-10 мирового рейтинга.

«Калинскую можно поздравить. Анна всю жизнь была интересным игроком. Как Аня играла вчера со Свёнтек, она могла так играть, когда ей было 20 лет. Но череда травм не давала этой возможности. Природа её одарила хорошим теннисным умом. Она хорошо чувствует мяч, очень интеллектуально и тактически играет — это большой плюс.

Может быть, раньше не хватало чуть-чуть качества, когда надо играть через не могу, как должно быть изначально: надо, должен, обязан. Из-за травм она очень многое потеряла. Я считаю, что она точно находится в десятке по интеллекту и игровым качествам. Избавившись от травм, она нашла себя и играет в один из лучших своих теннисов. Думаю, что она в конце года вполне может быть в десятке», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Калинская вошла в игру быстрее соперницы. Воспользовавшись ошибками Паолини, россиянка уже в первом гейме сделала брейк, а потом, атакуя в своём гейме, подтвердила добытое преимущество — 2:0. Но развить успех Анне не удалось. Итальянка уверенно взяла свою подачу, а в четвёртом гейме Калинская допустила двойную ошибку и в следующем розыгрыше, уже на брейк-пойнте, сорвала удар — 2:2. В каждом из этих геймов проигравшая брала строго по очку.

Далее состоялся обмен брейками. Как ни странно, на приёме теннисистки действовали смелее и чуть успешнее, чем на подаче, вынуждая соперницу ошибаться, — отсюда и результат, 3:3. Калинская при этом, ведя 3:2 с брейком, отдала свой гейм с 30:0, допустив несколько неточностей подряд. А следующий брейк состоялся уже при 4:4. У Анны опять стали проходить атаки на приёме, вследствие которых Ясмине ошибалась. Брейк-пойнт россиянка реализовала обводящим виннерсом — 5:4 — и вышла подавать на партию. В этом режиме Калинской удалось включить подачу как следует, и она не испытала особых проблем, проиграв только одно очко, — 6:4 за 36 минут. То есть довольно быстро, учитывая, что было сыграно 10 геймов.

Ясмине Паолини в финале с Анной Калинской на турнире WTA-1000 в Абу-Даби в 2024 году Фото: Francois Nel/Getty Images

Второй сет, как и первый, Калинская также начала с брейка. У неё проходили прекрасные удары, пытаясь отразить которые, Паолини либо ошибалась, либо вообще не успевала за ними. Во втором гейме россиянка легко подтвердила преимущество, а в четвёртом ей пришлось постараться, чтобы не дать итальянке сделать ответный брейк. Анна начала с 0:30, но в следующих розыгрышах собралась и не позволила сопернице, рисковавшей и потому допускавшей неточности, сравнять счёт — 3:1. А вот в шестом гейме Калинская дала слабину, взяв лишь один розыгрыш. В ходе гейма она к тому же допустила двойную ошибку, на брейк-пойнте не подала с первой попытки, и Паолини закончила гейм приёмом навылет — 3:3.

В эти минуты сложилось впечатление, что Анна немного подустала. Во всяком случае, следующие свои геймы итальянка, бегавшая так, как будто только вышла на корт, брала легче, чем россиянка свои — 5:5. При этом Калинская ещё и с 0:30 ушла в 10-м гейме — иными словами, Паолини была в двух очках от победы в сете, пусть и на приёме. Увы, большего Анна в этой партии не добилась. В следующих двух геймах Ясмине отдала ей лишь по очку и забрала сет — 7:5 за 49 минут.

Анна Калинская на турнире WTA-1000 в Дубае в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Решающую партию, как и первые две, Калинская начала с брейка. У Паолини был геймбол, но в следующих розыгрышах итальянка била в сетку, а на брейк-пойнте занервничала и допустила двойную ошибку — первую в матче. Однако удержать преимущество россиянка не смогла. Анна своими неточностями подарила сопернице двойной брейк-пойнт, и та вскорости реализовала его — 1:1. Тем не менее в третьем гейме Калинская, прибавившая в активности, ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала под ноль (впервые в матче!) — 3:1.

Но Паолини отыграла и этот брейк, причём не сразу, а тогда, когда ей уже некуда было отступать. В восьмом гейме россиянка вела 30:0, однако стала ошибаться, ещё и двойную допустила, а на брейк-пойнте нервы в обмене не выдержали уже у соперницы, и Анна дожала этот гейм — 5:3. Следующий гейм Ясмине взяла уверенно, ну а после этого Калинская вышла подавать на титул. Тогда-то итальянка и сделала брейк, воспользовавшись серией ошибок от Анны, — 5:5.

Концовка этой драматичной битвы за титул осталась за Паолини. В 11-м гейме итальянка, как и в нескольких предыдущих геймах, уверенно отподавала, а в 12-м Калинская не взяла ни одного розыгрыша на подаче, допустив ещё и двойную ошибку, и Ясмине победила — 4:6, 7:5, 7:5 за 2 часа 16 минут.

Так Паолини завоевала второй титул в карьере, причём первый — на «тысячнике». Она стала второй итальянкой, выигравшей Дубай, — после Сары Эррани в 2016-м. И третьей итальянкой, выигравшей «тысячник», — после Флавии Пеннетты (Индиан-Уэллс-2014) и Камилы Джорджи (Монреаль-2021).

В понедельник Калинская взлетит на 16 мест в рейтинге WTA и станет 24-й ракеткой мира. Паолини поднимется на 12 строчек и станет 14-й. Обе спортсменки побьют личные рекорды. За победу на турнире Паолини заработала $ 523 485 призовых. Калинская получит $ 317 120 призовых, $ 8800 из которых — за победу в квалификации.

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На следующей неделе пройдут два турнира WTA: «пятисотник» в Сан-Диего и соревнование рангом ниже в Остине (оба — США). В основной сетке Сан-Диего присутствуют Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова; кроме того, через квалификацию имеют шанс пробиться Мария Тимофеева, Екатерина Макарова и Марина Мельникова. А в основной сетке Остина присутствует Элина Аванесян.