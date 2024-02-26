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Теннис, Мария Шарапова: сколько выиграла Шлемов, какое состояние, статуя в музее мадам Тюссо, бизнес, творчество

4 года назад Шарапова ушла из тенниса. Почему Мария до сих пор так популярна во всём мире?
Михаил Георгиев
4 года назад Мария Шарапова ушла из тенниса
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Истории успеха россиянки посвящён курс в гарвардской школе бизнеса в Бостоне.

Ровно четыре года назад Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет. Россиянка опубликовала прощальное письмо в журнале Vanity Fair, посвящённом моде и культуре. «Теннис, я говорю тебе «прощай». Ты был вершиной. Мой путь проходил по долинам и обходным тропам, но вид с вершины был невероятным. Теперь я готова взобраться на другую гору, соревноваться в другом типе местности», – философствовала Мария.

Часто бывает, что после ухода из спорта о великих игроках быстро забывают из-за выхода на орбиту новых звёзд, но с Шараповой совершенно другой случай. Она похожа на дорогие духи – статная леди может скрыться за поворотом, а неповторимый шлейф будет преследовать и пьянить ещё очень долго.

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Мария после ухода из тенниса: вечеринки «Оскара», модные показы, «Формула-1»

Вершин, о которых говорила Шарапова в прощальном письме, она после ухода из тенниса уже покорила немало, а главной из них стало материнство. Летом 2022 года Мария родила сына Теодора – отцом малыша стал гражданский муж теннисистки, аукционист и основатель платформы Paddle8 Александр Гилкс. «Что я считаю более сложным, материнство или выступление на корте? Сложно сказать… Думаю, что всё зависит от того, какой период в жизни у человека. Я не могу сравнить. Но я действительно была готова к материнству, мечтала об этом всю жизнь», – цитирует Шарапову NewBeauty.

Мария и Александр Гилкс

Мария и Александр Гилкс

Фото: Qian Jun/MB Media/Getty Images

Несмотря на рождение ребёнка, Мария продолжает вести активную светскую жизнь, привлекая к себе внимание в том числе благодаря общественно значимым явлениям. В 2021 году она пришла на British Fashion Awards в платье из переработанных пластиковых бутылок. Платье пошил нидерландский модельер Ирис ван Херпен. «Создание платья заняло больше 800 часов, автор назвал его Memesis. 28% материала – шёлк, а остальные 72% получены из переработанных пластиковых бутылок, которые не соответствовали стандартам переработки. Это означает, что в итоге они превратились бы в мусор», – подчеркнула Шарапова. Для платья использовались бутылки Evian – россиянка больше 10 лет является амбассадором этого бренда.

И всё же больше всего Шарапову тянет к теннису. Проживающая в Лос-Анджелесе Мария ещё ни разу после завершения карьеры не пропустила «домашний» US Open, который в 2006 году выиграла в знаменитом чёрном платье, украшенном кристаллами Swarovski. Дизайн модели был навеян фильмом «Завтрак у Тиффани». В 2022-м в Нью-Йорке организаторы турнира подарили ей именное поло для сына, а сама молодая мама использует мэйджор как повод встретиться с болельщиками и другими селебрити. Обычно компанию ей составляет подруга и дизайнер Габриэла Хёрст, автор знаменитого красного костюма Шараповой.

Мария любит и ценит не только теннисные баталии. В прошлом году сменившая имидж россиянка (Мария покрасила волосы в тёмный цвет и подчеркнула новый образ жёлтым костюмом) стала приглашённым гостем на Гран-при Монако в «Формуле-1». Экс-первая ракетка мира приняла участие в церемонии после квалификации – вручила её победителю Максу Ферстаппену специальный приз от шинного спонсора автогонок – покрышку Pirelli.

Мария Шарапова и Макс Ферстаппен

Мария Шарапова и Макс Ферстаппен

Фото: Mark Thompson/Getty Images

А ещё россиянка обожает кино и вечеринки «Оскара», которую почти 30 лет проводит журнал Vanity Fair. На это мероприятие приглашают только звёзд мировой величины – Шарапова посещает её с 2007 года. В прошлом году Мария сверкнула в киноакадемии в зелёном платье британского бренда Emilia Wickstead из коллекции, вдохновлённой культовым сериалом «Твин Пикс». Платье она дополнила тремя колье Cartier, напоминающими теннисные браслеты.

Восковая фигура в музее мадам Тюссо, сотрудничество с ООН

Последнее появление Марии на публике произошло в начале февраля. Шарапова в паре с Джоном Макинроем сыграла против Штеффи Граф и Андре Агасси на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2, который прошел в Голливуде. В пиклбол играют на уменьшенном корте и пластиковым мячиком, поэтому скорости там намного ниже, так что ветераны могут продемонстрировать хорошую технику.

В узнаваемости и востребованности Марии даже спустя 10 лет после выигрыша последнего мэйджора (в 2014-м она во второй раз покорила «Ролан Гаррос») нет ничего удивительного. До неё ярко сверкали и другие россиянки, но лишь Шараповой удалось не только заслужить внимание брендов, но и влюбить в себя болельщиков благодаря крутым результатам. История успеха Марии, в том числе финансового, стала предметом научного исследования гарвардской школы бизнеса в Бостоне. Студентам читают курс лекций о культурном и финансовом феномене Шараповой, который удалось раскрутить её агенту Максу Айзенбаду. Курс подаётся как иллюстрация лучших практик и ключевых решений в спортивных и развлекательных мероприятиях, а также маркетинговых инициативах.

Восковая фигура Марии Шараповой в Чунцине

Восковая фигура Марии Шараповой в Чунцине

Фото: Getty Images

Уровень признания Марии подтверждает и установленная в 2014 году в музее мадам Тюссо в Гонконге восковая фигура Шараповой. Позже такие же статуи спортсменки появились в Токио, Стамбуле и Чунцине. «Шарапова – первая звезда тенниса, чья восковая фигура попала в музей мадам Тюссо. Фигура будет находиться в секции «Чемпионы», а её соседями станут другие, не менее знаменитые, спортсмены: футболисты Дэвид Бекхэм и Роналдо, боксёр Мохаммед Али и гольфист Тайгер Вудс», – рассказала директор музея Келли Мак. Скульпторы изобразили российскую теннисистку с ракеткой в руках и в чёрном платье, в котором она выиграла в 2012-м «Ролан Гаррос».

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Марию ценят в мире не только за выдающиеся спортивные результаты и привлекательную внешность, но и за доброе сердце. Ещё в 2007 году Шарапова стала послом доброй воли ООН, организовав фонд помощи детям из регионов, которые больше всего пострадали от радиации после аварии в Чернобыле. Также чемпионка в разное время помогала фонду детей Беслана и российским детским домам. В 2015-м Мария стала лицом благотворительной кампании организации CFDA (Американский совет дизайнеров моды), направленной на борьбу с раком груди. Два года назад россиянка сделала пожертвование фонду Save the Children, который помогает украинским детям.

Мария после игры в пиклбол

Мария после игры в пиклбол

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Иногда бывает так, что популярность Шараповой идёт ей во вред. В 2022 году в Индии полиция начала расследование по делу о мошеннической схеме, участниками которой называют Шарапову и автогонщика Михаэля Шумахера. Местная жительница Шафали Агарвал обвинила в мошенничестве застройщиков, которые обещали построить элитный жилой комплекс, но не сделали этого. Агарвал и её муж оплатили часть будущей квартиры, поверив рекламе, на которой красовались Мария и Михаэль.

Образ Марии в мультфильме и книге Дэна Брауна

В разгар карьеры Шараповой ею занялось ЦРУ. Правда, не на самом деле, а в популярном американском комедийном мультсериале «Американский папаша!» – его придумал и разработал создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн. В одной из серий глава ЦРУ попросил Марию научить играть в теннис своего сына, но уроки чемпионки ему не помогли.

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Особенно потешило самолюбие чемпионки упоминание её имени в романе американского писателя и большого ценителя тенниса Дэна Брауна «Утраченный символ», опубликованном в 2009 году тиражом в 6,5 млн экземпляров. Он занял в том году первое место в списке бестселлеров по версии Publishers Weekly, а в 2021-м состоялась экранизация романа. «После одного из матчей я лежала на массажном столе и читала книгу. И тут вдруг увидела на одной из страниц своё имя. Мария. Мария Шарапова! Я чуть не свалилась со стола!» – призналась россиянка, которую в книге сравнили с одной из героинь.

Мария Шарапова рядом со штаб-квартирой Moncler Group в Венеции

Мария Шарапова рядом со штаб-квартирой Moncler Group в Венеции

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

А вот появление Шараповой на обложке DVD-диска фильма американской продюсерской компании Byzantium Productions «Женский теннис по-русски» Марии совсем не понравилось. Теннисистка подала в суд на компанию за нарушение прав, касающихся принадлежащего ей товарного знака, но иск был отклонён.

Однако жаловаться Шараповой в отношении того, как у неё идут дела, не на что. Уроженка Нягани после окончания карьеры продолжает развивать своё портфолио, заключая сделки со стартапами Therabody и Tonal. Недавно она приобрела акции Public.com и криптофирмы MoonPay, а также получила место в совете директоров модной компании Moncler Group. Forbes оценивает состояние чемпионки в $ 220 млн.

«В 17 лет я играла в финале «Уимблдона» – самом важном матче моей карьеры против Серены Уильямс. На кону было очень многое. Но в подростковом возрасте ты не до конца осознаёшь, что поставлено на карту. Что речь не только о матче и возможности надеть красивое платье на бал. Это был урок партнёрских отношений и победы. По возвращении в Нью-Йорк я увидела, что пишет пресса, и поняла, что спорт – это больше, чем просто победы и поражения. Что спорт – это бизнес, платформа, благодаря которой у тебя есть голос», – гордится Мария. Этот голос по-прежнему очень силён.

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