«Сделала меня несчастной». Топ-теннисистку возмутила великая победа Шараповой на Уимблдоне

Мария завершила карьеру четыре года назад, но споры по поводу её триумфа в давнем противостоянии с Сереной не утихают по сей день.

Немецкая теннисистка Андреа Петкович завершила карьеру в конце сезона-2022 из-за постоянных травм. Петкович выиграла семь титулов WTA (среди них Итоговый-2014), была девятой ракеткой мира, доходила до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2014, заработала $ 8,8 млн призовых за карьеру.

Сейчас 36-летняя Петкович работает комментатором на Tennis Channel, освещает турниры «Большого шлема» и другие крупные соревнования. Ещё во время игровой карьеры Петкович отличалась весёлым характером, но при этом обладала высоким интеллектом, в связи с чем пользовалась уважением в теннисном сообществе. Ранее она вела авторские колонки в различных спортивных СМИ, в 2020 году выпустила автобиографическую книгу «Между славой и честью лежит ночь», которая получила положительные отзывы критиков. Андреа уверенно чувствует себя на телевидении, разбавляя коллектив, который состоит преимущественно из мужчин.

Петкович часто берёт интервью у знаменитых теннисистов на корте и за его пределами. Однако иногда ей самой приходится отвечать на вопросы. Так случилось во время визита немки на подкаст бывшей первой ракетки мира в парном разряде Рене Стаббс.

Андреа Петкович и Арина Соболенко во время Australian Open — 2024 Фото: Andy Cheung/Getty Images

Андреа много говорила о своей карьере. При этом в высказываниях часто фигурировала пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова, которая является её одногодкой.

«Мне следовало гораздо раньше понять, что я не добьюсь огромного успеха. На самом деле, я должна была знать это ещё в 2004 году. Мария Шарапова выиграла Уимблдон в 2004 году. Она обыграла Серену Уильямс в финале и мгновенно стала новой звездой в стремительно меняющемся туре, взлетела на теннисный небосклон. Я смотрела матч по крошечному телевизору в детской комнате на чердаке родительского дома. Я чувствовала противоречие. Эта победа Марии сделала меня несчастной. Тогда я думала, что из-за сильной симпатии к Серене. Но теперь знаю, что это неполная картина.

Настоящая причина, по которой мне было неловко наблюдать, как Мария выиграла Уимблдон в 17 лет, заключалась в том, что мне тоже было 17. Мария одержала победу перед тысячами людей на самом известном центральном корте в мире, а я даже не имела достаточно рейтинговых очков, чтобы претендовать на участие в квалификации Уимблдона. У каждого человека бывает свой звёздный час. То, что она добилась успеха прямо тогда, не означало, что я не могу этого сделать когда-то позже. Но этот момент заставил меня задуматься и впервые усомниться в себе.

Я очень хорошо концентрировалась на длительных отрезках игры. Думаю, в этом был мой талант. Так что в том редком случае, когда великие теннисистки допускали оплошности, я была готова ими воспользоваться. Этого недостаточно для лучшей карьеры всех времён. Конечно, моя карьера не идёт ни в какое сравнение с карьерами Серены и Марии. Но моих навыков было достаточно, чтобы провести хорошую карьеру. А в приятные дни я даже говорю, что отличную», — сказала Петкович.

Высказывание Петкович выглядит неоднозначно. С одной стороны, она не лучшим образом отозвалась о Шараповой. Андреа заявила, что ей было неприятно наблюдать за победой юной россиянки над Сереной на Уимблдоне-2004. С другой – обвинять её в злобной зависти к Марии – преувеличение. Петкович во время этого легендарного матча больше симпатизировала Серене Уильямс, что является её личным выбором. Шарапова – сверстница немки. В каком-то смысле всегда непросто смотреть, когда твоя соперница в аналогичном возрасте добивается феноменального успеха, до которого тебе очень далеко.

Тем не менее Петкович резонно отметила, что провела достаточно хорошую карьеру. Она добыла много побед над топ-теннисистками. Например, у немки есть преимущество по личным встречам над Гарбинье Мугурусой (4-1), Еленой Янкович (5-2), Светланой Кузнецовой (4-3), Петрой Квитовой (6-5) и многими другими именитыми спортсменками, которые когда-то были в топ-10. Андреа уступает упомянутой ею Марии Шараповой (1-3). Немка проигрывала россиянке на «Мастерсах» в Майами и Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос». Свою единственную победу над Марией при этом добыла на ТБШ – в 1/8 финала Australian Open – 2011.

Андреа Петкович и Мария Шарапова в 2011 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

У Петкович и Шараповой были хорошие отношения во время выступления в туре. Андре не раз делала комплименты Марии.

«Я очень её уважаю. Я восхищаюсь не только тем, как Мария играет, но и тем, как она всегда борется, и тем, как она держит себя. Она проделывает великолепную работу, и я всегда считала, что в её лице женский теннис нашёл прекрасного представителя», — сказала Петкович в 2011 году.

В 2014 году Андреа заявила, что среди коллег её больше всего восхищает чемпионский характер Марии и Серены Уильямс. В 2017-м она вступилась за Шарапову, когда та возвращалась после дисквалификации за допинг. В частности, немка прокомментировала информацию о том, что WTA инструктировала игроков «не высказываться негативно» о Марии в свете скандала с применением мельдония. Андреа заявила, что не получала никаких приказов, но способна думать самостоятельно, и, даже если бы что-то подобное было, она бы этому не следовала. Остальные коллеги в лучшем случае предпочитали отмалчиваться во время подобных вопросов, а некоторые открыто критиковали Шарапову и разрешение ей вернуться после 15-месячной дисквалификации.

Сказала Петкович тёплые слова в адрес Шараповой, и когда та завершила карьеру в феврале 2020 года.

«Мария построила теннисную карьеру, личный бренд и всю свою жизнь на железной воле. Она олицетворяла то, что, по мнению общества, женщине не присуще — она была великолепным бойцом, прекрасной соперницей. За почти 15 лет карьеры и публичности Шарапова даже не была замечена плачущей. Она считалась «снежной королевой» — профессиональной, но холодной. Теперь она объявила, что в 32 года завершает карьеру. В эссе она написала: «Я отдала жизнь теннису, но он дал жизнь мне», — сказала Петкович.

Не испортились отношения у Шараповой и Петкович, когда они обе завершили карьеры. После US Open – 2023 Мария и Андреа встретились на спонсорском мероприятии Evian в Нью-Йорке.

Андреа Петкович и Мария Шарапова на спонсорском мероприятии после US Open — 2023 Фото: из личного архива Марии Шараповой

Они прокатились на корабле с плавучим кортом по Гудзону. Шарапова дала Петкович интервью, где рассказала о своём видении современного тенниса и оценила перспективы юной чемпионки турнира Кори Гауфф.

«Пятидюймовые каблуки на лодке? Нет проблем», — написала Шарапова в соцсетях под серией снимков, среди которых было и радостное фото с Петкович.

Возможно, Петкович не лучшим образом сформулировала свои мысли, когда делала заявление о Шараповой. Это нехарактерно для немки, но всякое бывает. Во время подкаста Андреа отметилась ещё одним странным высказыванием. Она сравнила четвёртую ракетку миру Елену Рыбакину с нападающим «Баварии» Гарри Кейном, который впечатляет качеством игры, но при этом не взял ни одного трофея за 12 лет в «Тоттенхэме», а сейчас рискует пролететь мимо Лиги чемпионов и Бундеслиги в своём новом клубе.

«Я боюсь, что у Рыбакиной будет такая же ситуация, как у Гарри Кейна. Я уже говорила раньше, что Гарри — потрясающий футболист, я его обожаю. Он забивает множество голов, сейчас играет в Германии, и я слежу за ним. То же самое он делал в Англии. Он отличный бомбардир, но, когда дело доходит до важных игр, он просто не может забить, он упускает отличные моменты. Из-за этого у него такая репутация. Надеюсь, что с Рыбакиной такого не произойдёт», — сказала Петкович.

У Рыбакиной в коллекции уже есть победа на ТБШ (Уимблдон-2022), что при всей условности сравнений сопоставимо с титулом футбольной Лиги чемпионов. В 2023 году Елена выиграла «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Риме. Первый особенно престижен и считается своего рода негласным пятым «Шлемом». Этот триумф вполне можно сравнить с победой в АПЛ, которую Кейн не брал в «Тоттенхэме». Уже на старте сезона-2024 Рыбакина взяла «пятисотники» в Брисбене и Абу-Даби. Это по престижности более-менее похоже на условные Кубок Англии и Германии или Бундеслигу в футболе. Кейн ни один из этих трофеев не брал. Даже в Германии, где годами тотально доминировала «Бавария», Гарри вполне может остаться ни с чем как минимум до 2025 года. Елена к тому времени если и не возьмёт второй «Шлем», то победу на каком-нибудь «тысячнике» почти наверняка зацепит.

Андреа Петкович не так уж часто становится гостьей подкастов, поэтому определённый новый опыт она получила. Одно дело самой брать интервью на корте или за его пределами, совсем другое – лично отвечать на вопросы. Вряд ли у Петкович возникнет конфликт с Шараповой. Просто в следующий раз Андреа наверняка более чётко постарается донести свою мысль до слушателей. Это касается и других моментов, вроде того же упомянутого сравнения Рыбакиной с Кейном.