18 эйсов помогли Рублёву одержать волевую победу. Андрей — во втором круге Дубая

В понедельник, 26 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартовал турнир категории ATP-500. «Пятисотником» это мероприятие стало в 2001 году, а до этого, с 1993 по 2000 год, имело статус ATP-250. По общему числу титулов здесь нет равных легендарному Роджеру Федереру — восемь.

Долгое время российским теннисистам не удавалось завоевать главный трофей. В 2001 году Марат Сафин дошёл до финала, а в 2007 и 2010 годах аналогичного достижения добивался Михаил Южный. Однако в последнее время Дубай стал по-настоящему «российским»: в 2021-м титул завоевал Аслан Карацев, в 2022-м — Андрей Рублёв, а год назад лучшим стал Даниил Медведев, который как раз и победил Рублёва в финале.

В этот раз, помимо Медведева и Рублёва, получивших первый и второй номера посева соответственно, в основную сетку попали ещё два россиянина: Карен Хачанов (4) и Павел Котов. Медведев и Хачанов свои матчи проведут завтра, 27 февраля, а вот Рублёв и Котов играли в первый соревновательный день.

Матч Котова, занимающего 63-е место в рейтинге ATP, поставили первым запуском. В соперниках у него оказался американский теннисист чешского происхождения Себастьян Корда, 33-я ракетка мира, — это сын чемпиона Australian Open — 1998 Петра Корды. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом. На минувшей неделе Павел выступил в Дохе, где дошёл до второго круга, а Себастьян отдыхал, после того как две недели назад проиграл в первом круге Роттердама.

Первый сет Котов провалил. На подаче Корды он ни разу не выходил на брейк-пойнты, взяв в общей сложности четыре очка в этих трёх геймах. На своей подаче россиянин упирался, доходил до геймболов, но американец впоследствии реализовывал свои брейк-пойнты. А шестой гейм Павел, пребывая на подаче, и вовсе отдал под ноль — 6:0 в пользу Себастьяна всего за 23 минуты.

Во второй партии Котова хватило ненадолго. Он начал сет с брейка, но соперник ответил ему тем же — 1:1. Из следующих шести геймов Павел выиграл всего один, на своей подаче. Корда же, сделав ещё два брейка, в восьмом гейме реализовал второй матчбол, оформив разгромную победу — 6:0, 6:2 всего за 55 минут.

А одним из вечерних матчей оказалась встреча Рублёва и Чжан Чжичжэня, 46-й ракетки мира. Это лучший результат в карьере китайца — можно сказать, он на пике формы. На минувшей неделе оба теннисиста выступали в Дохе, где китаец выбыл во втором круге, а россиянин сенсационно проиграл 116-й ракетке мира в четвертьфинале.

Счёт личных встреч был 1-0 в пользу Рублёва. Андрей выиграл во втором круге Астаны-2022, когда был пятым сеяным, а Чжан Чжичжэнь пробился через квалификацию. Сегодня россиянин одержал вторую победу.

У обоих теннисистов сразу же полетела подача — соответственно, и Рублёв, и Чжан Чжичжэнь ничего не могли сделать на приёме в первых геймах. Долгих обменов почти не было, а если и случались, то всё равно оставались за подающим. В седьмом гейме россиянин допустил первую двойную ошибку в матче, но не дрогнул и в итоге закончил гейм эйсом, уже пятым к тому времени. В начале восьмого гейма Андрей дважды подряд принял навылет, но китаец спасся с 0:30 — 4:4.

Так игроки и дотянули до тай-брейка, даже без брейк-пойнтов. В 11-м гейме Чжан Чжичжэнь добрался до «ровно» на подаче Рублёва, но не более того; при этом Андрей в одном только этом гейме четыре раза подал навылет. На тай-брейке россиянин первым добился мини-брейка, вёл 4:1, но… проиграл шесть очков подряд, и китаец забрал партию — 7:6 (7:4) за 44 минуты. Ключевой момент был при 4:4: после приёма Чжан Чжичжэня линейный судья крикнул «аут», судья на вышке поправил, Андрей взял челлендж — и выяснилось, что мяч всё-таки лёг в заднюю линию. Поскольку Рублёв с этим ударом не справился, очко отдали китайцу. Даже 12 эйсов не помогли Андрею в этом сете (у его соперника было семь подач навылет).

Вторую партию Чжан Чжичжэнь начал с 0:30, но исправился — благодаря подаче, разумеется. Следом Рублёв ещё более убедительно, под ноль, взял свой гейм — 1:1. А в третьем гейме, который китаец начал с двойной ошибки, россиянин впервые в этой встрече заработал брейк-пойнт и сразу же реализовал его за счёт ещё одной двойной от соперника — 2:1 с брейком. В седьмом гейме Андрей ещё раз взял чужую подачу, отлично сыграв на приёме на брейк-пойнте, и при 5:2 вышел подавать на сет. В восьмом гейме Рублёв проиграл лишь очко — 6:2 за 27 минут. У Чжан Чжичжэня в этой партии было целых 13 невынужденных ошибок, а у Андрея — всего четыре.

В решающем сете у Чжан Чжичжэня поначалу возникли проблемы на подаче (0:30), но он всё-таки взял свой гейм. Определяющим, как и во второй партии, стал третий гейм, в котором Рублёв сделал брейк. Китаец уже не так мощно подавал, а в розыгрышах россиянин смотрелся лучше. В четвёртом гейме, правда, Андрей позволил оппоненту заработать двойной брейк-пойнт, но собрался и подтвердил брейк — 3:1. А подавая на матч при 5:4, Рублёв реализовал первый же матчбол — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 за 1 час 52 минуты. По эйсам россиянин также превзошёл соперника: 18 против 17.

Во втором раунде Рублёв сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Казо (Франция, Q).

«Пятисотник» в Дубае закончится 2 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».