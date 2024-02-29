Андрей уже в шаге от решающего матча на «пятисотнике» в ОАЭ, где год назад проиграл Даниилу Медведеву.

Рублёв на отказе прошёл американца в Дубае. В полуфинале он попал на скандалиста Бублика

В четверг, 29 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ) проходят четвертьфинальные матчи. Во второй встрече дня сошлись российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире под вторым номером, и 23-летний американец чешского происхождения Себастьян Корда. Рублёв непросто начал путь по сетке. В первом круге россиянин, прошлогодний финалист турнира (а победителем, напомним, является Даниил Медведев), одержал волевую победу над китайцем Чжан Чжичжэнем — 6:7, 6:2, 6:4. А вот во втором раунде Андрей на классе прошёл французского квалифаера Артура Казо.

Корда, как ни странно, куда увереннее шёл по сетке. В играх с россиянином Павлом Котовым и представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом американец не отдал ни партии, проиграв всего три гейма и повесив по «баранке» каждому из соперников! В то же время нельзя не отметить, что и Котов, и ван де Зандсхулп жаловались на самочувствие.

Фаворитом отчётного противостояния считался Рублёв. Счёт личных встреч был 3-0 в пользу Андрея. Он выигрывал у Себастьяна в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021, в финале турнира ATP-250 в Хихоне-2022, а также совсем недавно, в 1/16 финала Australian Open — 2024. Да и вообще, разве может стоять вопрос о фаворите, когда пятая ракетка мира играет с 33-й?

Оба теннисиста быстро нашли подачу, в связи с чем поначалу у них не возникало особых проблем в своих геймах. В пятом гейме Рублёв нарушил традицию и сделал брейк — частично благодаря своим удачным действиям, частично вследствие ошибок Корды. В шестом гейме россиянин подтвердил брейк, пусть и не без сложностей.

После одного из розыгрышей Андрей попал в сетку и что-то недовольно прокричал после этого — Себастьян заработал двойной брейк-пойнт. Несмотря на это, следующие четыре очка остались за Рублёвым — 4:2.

После этого Андрей довёл дело до победы в партии. В девятом гейме, когда было 5:3 в его пользу, он на приёме дошёл до «ровно», но не более. А подавая в 10-м гейме, с третьей попытки реализовал тройной сетбол, дождавшись ошибки соперника, — 6:4 за 40 минут.

Во втором сете Рублёв уже в третьем гейме взял подачу оппонента: Корда провально проводил розыгрыши — настолько, что россиянину удалось сделать брейк под ноль. Но в следующем гейме Андрей не смог подтвердить брейк, взяв лишь очко, — 2:2. Сорвав один из ударов, Рублёв недовольно закричал.

Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

После пятого гейма Корда вызвал врача. Тот проверил пресс спортсмена, но медицинского перерыва не было — они успели уложиться в полторы минуты. Что касается самой игры, то решающим стал седьмой гейм, в котором Рублёв оформил второй брейк. Более того, после этого Корда вообще снялся — видимо, теннисист всё же получил повреждение. Окончательный результат — 6:4, 4:3 (отказ) в пользу Рублёва за 1 час 10 минут.

Этой победой Рублёв обеспечил себе пятое место в рейтинге ATP по итогам этой недели. Если бы Андрей проиграл, то опустился бы на шестую строчку, отдав пятую Александру Звереву, несмотря на то что тот сенсационно проиграл в первом круге Акапулько.

В полуфинале Рублёв сыграет с бывшим российским, а ныне казахстанским теннисистом Александром Бубликом (7). Тот выбил из сетки Иржи Легечку, обидчика Карена Хачанова, — 6:4, 4:1 (отказ). Напомним, Бублик известен тем, что нередко становится участником скандальных инцидентов.

Также сегодня свою четвертьфинальную встречу проведёт действующий чемпион Дубая Даниил Медведев (1). Его соперником станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (8). Матч начнётся не ранее 18:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».