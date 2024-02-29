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Дубай-2024, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев одолел Алехандро Давидович-Фокину в 1/4 финала

Медведев и Рублёв в шаге от русского финала. Даниил разгромил своего «клиента» в Дубае
Кирилл Плышевский
Даниил разгромил своего «клиента» в Дубае
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Россиянин в очередной раз расправился с Давидович-Фокиной и не проигрывает в ОАЭ уже на протяжении восьми матчей.

В четверг, 29 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае проходят четвертьфинальные поединки. Свой матч сегодня проводил и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у действующего чемпиона «пятисотника» в ОАЭ был представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина.

ATP-500. Дубай-2024. Турнирная сетка

В первом круге 28-летний уроженец Москвы справился с Александром Шевченко из Казахстана со счётом 6:3, 7:5. А вот во втором раунде чемпион US Open 2021 года одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 6:3. После поединка с Сонего россиянин описал свои ощущения от нахождения на турнире категории ATP-500 в Дубае.

«Честно говоря, здесь я чувствую себя хорошо. Здесь довольно быстрый корт, хорошие условия, а вечером хорошая погода: не холодно, не жарко, не слишком влажно, хотя сегодня в Дубае было влажнее, чем обычно! Даже если первый сет будет не очень удачным, я знаю, что могу добиться успеха, так что это приятное чувство: когда знаешь, что можешь выступать хорошо», — приводит слова Медведева Tennis.com.

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Давидович-Фокина, в свою очередь, одолел на старте соревнований венгра Фабиана Марожана (6:3, 4:6, 6:1). Затем Алехандро на отказе прошёл финалиста Дохи-2024 талантливого чеха Якуба Меншика — 7:6 (7), 1:0.

Фаворитом отчётного противостояния считался Медведев. Счёт личных встреч был 3-0 в пользу Даниила. В 2021 году он выиграл у испанца на грунте «Мастерса» в Мадриде, а в прошлом году победил сначала в Роттердаме (именно с той волевой победы — 4:6, 6:2, 6:2 — началось возвращение россиянина из второй десятки рейтинга в элиту), а затем в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:3, 7:5).

Алехандро Давидович-Фокина

Алехандро Давидович-Фокина

Фото: Christopher Pike/Getty Images

В стартовой партии очередной очной битвы на удивление первым к брейку ближе был именно Давидович-Фокина. Алехандро мог взять чужую подачу в пятом гейме сета, однако не воспользовался сразу тремя подряд шансами при счёте 0:40 и проиграл этот гейм. Не брейкуешь ты – брейкуют тебя: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. Уже в седьмом гейме сета Медведев наглядно показал, как нужно реализовывать свои шансы, с первой попытки забрав подачу испанца. После этого четвёртая ракетка мира выиграл ещё два гейма подряд и взял стартовую партию со счётом 6:2 за 37 минут. Статистика сета: 8 — 7 по ударам навылет и ошибкам у Даниила, 10 — 15 — у Алехандро соответственно. 24-летний уроженец Ринкон-де-ла-Виктории старался играть активно, много укорачивал, забегал под правую руку, даже один раз попытался подать снизу, но допускал очень много ошибок. Отечественный спортсмен, в свою очередь, неплохо подавал, надёжнее и стабильнее действовал на задней линии и в нужные моменты переходил в атаку.

Не сбавил оборотов Медведев и в первой половине следующего сета. Четвёртая ракетка мира с ходу сделал два брейка и повёл со счётом 4:0. Затем Даниил позволил оппоненту вернуться в игру, отдав свою подачу и не сделав очередной брейк на чужой — 4:2. Больше таких вольностей экс-лидер рейтинга ATP не позволял. Теннисисты стали поочерёдно забирать геймы на своей подаче, и в итоге действующий чемпион Дубая добился итоговой победы над 24-й ракеткой мира со счётом 6:2, 6:3, шагнув тем самым в свой 52-й полуфинал в карьере. Медведев не проигрывает в ОАЭ уже на протяжении восьми поединков. Далее отечественный спортсмен сразится с лучшим из пары Уго Умбер (Франция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша, 3).

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 18:15 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Полуфинальные матчи в Дубае пройдут в пятницу, 1 марта. За всеми событиями турнира в ОАЭ можно следить на «Чемпионате».

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