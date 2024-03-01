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Дубай-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, матч Андрей Рублёв — Александр Бублик, скандал, дисквалификация

Скандалище! Рублёва дисквалифицировали в полуфинале Дубая за оскорбление судьи
Александр Насонов
Рублёва дисквалифицировали в полуфинале Дубая
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Александр Бублик вышел в финал. А Андрей сам себе всё испортил.

В пятницу, 1 марта, на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) проходят полуфинальные матчи. Год назад участниками решающего противостояния стали Даниил Медведев и Андрей Рублёв, и чемпион US Open 2021 года оказался сильнее — 6:2, 6:2. В этот раз Медведев и Рублёв, посеянные первым и вторым соответственно, вновь вышли в полуфиналы. Так что российские болельщики не без оснований надеялись и рассчитывали на повторение русского финала.

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Первым свой полуфинал проводил Рублёв. В соперниках у него оказался бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Бублик, седьмой номер посева. В личных встречах счёт был 4-1 в пользу Андрея, если учитывать только игры в рамках основных сеток турниров ATP. При этом в 2023 году теннисисты подарили два потрясающих поединка с кучей эйсов — и оба на траве. Бублик обыграл Рублёва в финале Галле, а Андрей взял реванш в напряжённом пятисетовике в 1/8 финала Уимблдона.

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Перед нынешним полуфиналом Андрей говорил, что корт в Дубае подходит Александру. «На мой взгляд, покрытие в Дубае ему подходит, потому что оно довольно быстрое. Здесь очень хорошо работают плоские удары, дропшоты. Ему всё это нравится, он очень комфортно себя чувствует в подобных условиях. Так что да, мне кажется, это покрытие ему подходит.

Надеюсь, я прав, что тоже хорошо играю на этом покрытии, если вспоминать мои прошлые результаты. Так что посмотрим», — сказал Рублёв в интервью на корте после выхода в 1/2 финала.

АЛЕКСАНДР БУБЛИК И АНДРЕЙ РУБЛЁВ В ДЕТСТВЕ

АЛЕКСАНДР БУБЛИК И АНДРЕЙ РУБЛЁВ В ДЕТСТВЕ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ РУБЛЁВА

Бублик не сразу нашёл свою подачу, и у Рублёва уже в первом гейме был двойной брейк-пойнт. Но Александр вовремя для себя собрался и не позволил Андрею сделать брейк. Во втором гейме Рублёв, который в начале матча изрядно нервничал и высказывал недовольство некоторыми судейскими решениями, не лучшим образом действовал в обменах, а на брейк-пойнте у соперника допустил двойную — 2:0 в пользу Бублика. Что касается Андрея, то он после этого показал большой палец кому-то на трибунах, иронично сказав «спасибо» — видимо, за то, что ему крикнули под руку перед подачей.

В пятом гейме у Бублика сломалась подача. Представитель Казахстана допустил две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Рублёв отыграл брейк, после чего, подавая, сравнял счёт, несмотря на некоторые проблемы в обменах, — 3:3. В седьмом гейме Александр ушёл с 0:30, и после этого у обоих игроков уже не возникало слишком уж серьёзных проблем в своих геймах. На старте тай-брейка соперники обменялись мини-брейками, а второй и ключевой мини-брейк совершил Андрей (Бублик пробил в сетку в своём розыгрыше), выигравший партию — 7:6 (7:4) за 51 минуту.

Второй сет Бублик начал с брейка. Александр рисковал в розыгрышах, и это принесло свои плоды. В четвёртом гейме Рублёв намекнул на желание отыграться, несмотря на то что началось всё с 40:0 на подаче соперника. Андрей вышел на «ровно», но большего не добился — 3:1 в пользу Бублика. Затем на протяжении какого-то времени у подающих не было особых проблем, а в восьмом гейме ошибки Александра позволили Рублёву сделать ответный брейк — 4:4.

В оставшихся геймах ни у кого не было не то что брейков, но даже брейк-пойнтов. В то же время нельзя не отметить, что Рублёв на приёме был в двух очках от победы при 6:5, 30:30, но подача Бублика вновь помогла ему. А чуть ранее один из розыгрышей Александр выиграл таким вот ударом.

Трюк Александра Бублика.

Трюк Александра Бублика.

Фото: Кадр из трансляции

Как бы то ни было, пришлось играть второй в матче тай-брейк. В нём первый мини-брейк сделал Рублёв, после того как Бублик допустил двойную ошибку, — 4:2 в пользу Андрея. Но после этого Александр забрал пять розыгрышей из шести и использовал первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 49 минут.

Решающая партия началась не по сценарию Бублика. Он отдал свой гейм, в ярости расколотил ракетку о корт, после чего долго спорил с судьёй на вышке из-за решения о переподаче после выпавшего мяча из кармана болбоя.

Александр Бублик расколотил ракетку

Александр Бублик расколотил ракетку

Фото: Кадр из трансляции

В третьем гейме Рублёв был близок ко второму брейку подряд, но Александр не сломался и спас все три брейк-пойнта. Ещё больший характер представитель Казахстана проявил в седьмом гейме, отыграв ещё четыре брейк-пойнта, в том числе тройной. И был за это вознаграждён: в восьмом гейме Андрей наошибался на своей подаче и потерял преимущество — 4:4.

После 11-го гейма, когда счёт стал 6:5 в пользу Бублика (но без брейка), Рублёв оскорбительно высказался в адрес одного из линейных судей, за что удостоился свиста со стороны зрителей. Супервайзер подошёл к Рублёву и сказал, что линейный понимает русский язык — мол, вы ему сказали: «Ты дебил!» Андрей на русском обратился к линейному: «Ты серьёзно сейчас, ***? Клянусь, я ничего такого не говорил». Рублёв безуспешно пытался доказать, что не обзывал линейного, однако после разбирательства Андрея дисквалифицировали.

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление судьи

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление судьи

Фото: Кадр из трансляции

Дубай (м). 1/2 финала
01 марта 2024, пятница. 16:10 МСК
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 4 		7 7 6
7 7 		6 5 5
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Для Бублика это будет второй финал в сезоне и 11-й в карьере. Его статистика в решающих матчах — 4-6. В феврале он завоевал титул в Монпелье, обыграв в финале Борну Чорича.

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