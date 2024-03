«Ты самый продажный судья!» Пощёчина, рекордный штраф — вот это был скандал в теннисе

В конце решающей партии против Александра Бублика в полуфинале турнира в Дубае-2024 российский теннисист Андрей Рублёв подвергся дисквалификации. Причиной стало излишне эмоциональное обращение к лайнсмену – другой помощник арбитра, который говорит по-русски, рассказал об использовании Рублёвым ненормативной лексики. На корт прибыл супервайзер и после некоторых совещаний с судьёй решил снять Андрея с матча.

Подобный случай – третий в истории турнира в Дубае. В 1997-м за несколько предупреждений дисквалифицировали пару Карима Алами и Хишама Арази. А 13 лет спустя Штефана Кубека сняли после того, как он случайно ударил ракеткой лайнсмена.

В истории тенниса немало случаев, когда теннисистов выводили из себя действия судей или болельщиков, но один случай стоит вспомнить отдельно. Перформанс американца Джеффа Таранго на Уимблдоне-1995 оказался настолько безумным, что в нём поучаствовала даже жена теннисиста, а наложенный на игрока штраф 15 лет оставался самым большим в теннисе.

В поединке против Чанга в Токио спустил шорты

«Эта женщина приблизилась ко мне сзади, ущипнула и толкнула. Затем она вывернула мне руку, дважды ударила по лицу и сказала: «Мы с тобой ещё увидимся!» – описал в протоколе выходку Бенедикт Таранго, жены американского теннисиста Джеффа Таранго, французский судья Брюно Ребё. События произошли на Уимблдоне в 1995 году, а матч стал первым в истории турнира, в котором игрок отказался от продолжения борьбы и покинул корт в знак протеста против предвзятого, по его мнению, судейства.

Таранго спорит с супервайзером Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Американский левша Таранго всегда обладал репутацией скандалиста – неудивительно, что в теннисном туре у него практически не было друзей. В своей автобиографии «Откровенно» Андре Агасси рассказал, как Джефф жульничал против него на юношеском турнире и отрицал даже очевидные факты. Вспыльчивость и неуравновешенность калифорнийца подтверждает также случай на турнире в Токио в 1994 году в поединке против Майкла Чанга. В решающей третьей партии Таранго проигрывал с брейком, не сдержался, спустил шорты и в таком виде побрёл к своей скамейке. Чопорная японская публика была в шоке, а теннисист заявил, что снимается из-за травмы руки.

Супервайзер ATP Гейл Брэдшоу оштрафовал игрока за неспортивное поведение на $ 3 тыс., а сам Таранго объяснил своё поведение так: «Во время матча с Чангом моя ракетка зацепилась за шнурок шорт, я сильно дёрнул, шнурок полностью вылетел, а шорты упали до лодыжек. Получилось смешно – в Токио точно не были к готовы к такому. Даже степенный Майкл рассмеялся, что уже само по себе большое достижение», – так в интервью Los Angeles Times описал те события американец.

Над входом на Центральный корт Уимблдона выгравирована цитата из бессмертного «Если» Редьярда Киплинга: «И будешь твёрд в удаче и несчастье, которым, в сущности, цена одна». Джефф, похоже, недостаточно проникся смыслом фразы – его перформанс на королевском «Шлеме» в 1995 году запомнился как один из самых скандальных и вопиющих эпизодов в истории мэйджоров.

Велел зрителям заткнуться, а судью назвал продажным

Большие амбиции и крутой нрав Таранго никогда не соответствовали его результатам. Он ни разу не проходил дальше третьего раунда турниров «Большого шлема» и выиграл всего два одиночных титула – в Веллингтоне в 1991 году и в Тель-Авиве в 1992-м, когда вознёсся на высшую строчку рейтинга в своей карьере (42). В 1995 году Джефф приехал на Уимблдон в статусе 80-й ракетки мира и впервые за семь попыток вышел в третий раунд этого турнира, где встретился с занимавшим 117-е место в мировой классификации Александром Мронцем из Германии. Обслуживал встречу опытный арбитр Ребё – за пару недель до этого он работал на финале «Ролан Гаррос».

Джефф и судья Брюно Ребё Фото: PA Images/Getty Images

В первом сете на быстром лондонском покрытии обладавшие плотными подачами игроки быстро долетели до тай-брейка, который остался за Мронцем. Проигранная партия разозлила Таранго, и в самом начале второго сета он наехал на судью, после того как тот вместо эйса зафиксировал аут. «Ну-у-у-у не-е-е-т! – завопил американец в духе Джона Макинроя, устроившего, возможно, самое знаменитое шоу на Уимблдоне в 1981 году. – Я вам говорю, это точно был эйс».

Английская публика не привыкла, что игроки спорят с судьями, и гневно загудела в адрес Таранго. В свою очередь, Джефф, всегда остро воспринимавший критику в свой адрес, повернулся к трибунам и крикнул: «Эй, заткнитесь!» Ребё не мог пропустить такой реакции игрока и вынес американцу предупреждение за «откровенную непристойность». Таранго не смог принять замечание и снова пошёл в атаку: «Что за дела?! Значит, они могут говорить обо мне всё, что захотят, а я – нет? Вызовите супервайзера, у меня к нему есть разговор».

Судья проигнорировал просьбу игрока, посоветовал не накалять атмосферу и продолжить матч, но Джефф и не собирался понижать градус противостояния с арбитром. «Ты самый продажный и коррумпированный судья из всех, с кем я встречался в жизни. Я сказал позвать супервайзера, с тобой мне определённо не о чем разговаривать», – кипятился теннисист. В ответ французский арбитр лишил американца очка, но о продолжении поединка уже не могло идти речи. «Ни за что я не буду играть при таком судействе! С меня хватит!» – крикнул Таранго, вернулся к своей скамейке, за полминуты собрал сумку и покинул корт.

Штраф в $ 64 тыс. не остепенил Таранго

Скандал с участием Таранго быстро стал новостью дня на Уимблдоне, хотя в тот день там играли такие личности, как Андре Агасси и Борис Беккер. На следующий день издание People вышло с громким заголовком «Пара головорезов», имея в виду также поведение жены игрока. The Sunday Mirror назвала это «величайшим теннисным скандалом на Земле», а News of the World – «выходкой сумасшедшего янки».

В день матча Джефф провёл шесть часов в кабинете супервайзера Алана Миллса, где безрезультатно пытался оспорить предвзятое, с его точки зрения, отношение арбитра. Когда Таранго вышел из офиса Миллса, к нему подбежала Бенедикт и рассказала о своей мести в виде пощёчин судье. «Этот человек заслуживал, чтобы ему преподали урок!» – гордилась супруга.

Американец со своей задиристой женой Бенедикт Фото: Fiona Hanson/Getty Images

После этого Таранго отправился на пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам, что два года назад он просил руководство ATP не назначать Ребё на его поединки – американец обосновал это дружбой арбитра с многими теннисистами, в частности, с Марком Россе. Все доводы Джеффа чиновники посчитали надуманными и необоснованными, поэтому выходка на Уимблдоне дорого обошлась Таранго – игрока оштрафовали почти на $ 64 тыс., включавшие штраф от Уимблдона в $ 15,5 тыс., санкции от Международной федерации тенниса (ITF) в $ 28 256, ещё $ 20 тыс. у американца «отжала» АТР.

Также ITF лишила его права участвовать в двух следующих турнирах «Большого шлема» и на Уимблдоне 1996 года. Наложенный на Таранго штраф почти 15 лет оставался рекордным для «Шлемов» – до 2009-го, когда Серену Уильямс оштрафовали на $ 80 тыс. за угрозу лайнсвумен на US Open «запихнуть мяч в чёртову глотку».

Остепенился ли Таранго после этого? Совсем нет! В 1998 году его оштрафовали на $ 3 тыс. за неадекватное поведение в проигранном матче первого круга Открытого чемпионата Австралии с Патриком Рафтером. Что касается перепалки с Ребё, то даже спустя годы теннисист считает действия арбитра предвзятыми. «Цепочка подозрительных решений, которая, если посмотреть весь матч, может привести только к одному выводу: меня просто сливали. Я почувствовал себя загнанным в угол и лишь пытался защититься», – признался Джефф в интервью Welovetennis.fr.