«Худший корт, на котором я играл». Состояние грунта на турнире в Чили вызвало скандал

На этой неделе в Чили, столице Сантьяго, проходит грунтовый турнир категории ATP-250. В прежние годы это соревнование уже не раз подвергалось критике за то, что организаторы не в состоянии как следует подготовить корты. Не стал исключением и нынешний сезон.

Один из самых свежих примеров — четвертьфинал с участием француза Артюра Фиса и испанца Педро Мартинеса-Портеро. Фис проиграл испанцу, однако его ярость вызвал даже не результат поединка, а состояние корта. Спортсмен настолько потерял контроль над собой, что даже накричал на супервайзера.

«Ты *** спортсмен? Я задал вопрос, ответь, пожалуйста: ты чёртов спортсмен? Тогда откуда ты знаешь, можно играть на этом корте или нет? Откуда ты знаешь? Я же говорил тебе перед турниром? Я говорил тебе перед турниром. Что произошло сейчас? Да, что случилось сейчас? Я не могу играть. Что произошло? Что? Ответь на мой чёртов вопрос, что случилось сейчас?» — сказал Фис.

Позднее Артюр прояснил ситуацию. Его разозлил не столько плохой отскок, на что до этого жаловались многие игроки, сколько само состояние корта. «Хотел извиниться за то, что так разозлился. Это было неправильно.

Хочу прояснить: меня раздражал не плохой отскок, такое везде может случиться. Я переживал, что могу получить травму из-за состояния корта. Никто на высоком уровне не хочет рисковать сезоном из-за опасного корта. Надеюсь, вы меня поймёте», — написал спортсмен в соцсетях.

Другой скандальный эпизод приключился в матче первого раунда с участием испанца Роберто Карбальес-Баэны и француза Корентена Муте. Мяч после резаного удара одного из теннисистов буквально затонул в пыли, отскочив едва ли на несколько миллиметров. Разумеется, отразить такой удар не было возможности. Видео с этим моментом стало вирусным и вызвало критику со стороны игроков, а также споры среди болельщиков.

Карбальес-Баэна, к примеру, дал понять, что не считает произошедшее в его встрече с Муте хоть сколько-нибудь забавным. «Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Что турнир — отстой? Что нельзя играть на этом корте? Считаю, это позор, что турнир ATP проводится на таком корте. Это опасно для игроков. Я надеюсь, что этот турнир больше не будут проводить. Это не теннис. В итоге всё это превращается в лотерею», — приводит его слова Archysport.

Также испанский теннисист заверил, что игроки «всё время боятся» получить травму и к тому же «имеют дело с отскоками, после которых мяч не отскакивает прямо». «Я чувствовал, что могу получить травму. Я боялся поджать ногу всякий раз, как мне это было надо делать. Я ведь мог упасть», — приводит его слова аргентинское издание La Nacion.

Муте, выигравший тот матч у испанца, признал, что корт «не лучший в мире», но при этом философски порассуждал о корнях тенниса. «Я родом из фьючерсов. Помню, когда я начинал заниматься теннисом, корты были гораздо хуже, не было даже новых мячей. Здесь же условия хорошие. Скажу честно: это не лучший корт. Но он одинаков для обоих игроков. И мы должны делать всё возможное», — приводит его слова то же издание.

Несколько игроков пострадали от неприятных падений на грунте, в том числе восходящая звезда бразильского тенниса Жоао Фонсека, упавший во время обмена на задней линии в игре с аргентинцем Тьяго Тиранте. Фонсека перецепился правой ногой за липкий участок грунта, из-за чего не удержал равновесие и потерял очко.

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Не выдержали нервы даже у одного из любимцев местной публики Кристьяна Гарина, который проиграл в первом круге. Бывшая 17-я ракетка мира жёстко раскритиковал корты. «Не люблю критиковать турниры. Но это худший корт на уровне ATP, на котором я играл», — сказал чилиец в послематчевом интервью.

А вот бывший австралийский теннисист Джон Миллман высказался более обтекаемо. «Я бы с удовольствием поиграл ещё в Южной Америке. Я не был достаточно силён в игре на грунте! Но, когда я был в совете игроков, мы затрагивали тему минимального соответствия стандартам, включая покрытие корта. Оно должно быть лучше на всех уровнях, нельзя выделять Сантьяго. Такое происходит на многих кортах», — написал он в соцсетях.