Шарапова произвела фурор на Неделе моды в Париже. Образ Марии признали самым шикарным

Легендарная теннисистка в очередной раз доказала, что обладает отличным вкусом и умеет стильно одеваться.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова посетила неделю моды в Париже, которая проходит с 28 февраля по 5 марта в Токийском дворце.

Первым делом Шарапова сходила на показ коллекции Виктории Бекхэм и пообщалась с дизайнером.

«Ничто не остановит Викторию, даже сломанная нога! Рада этим вечером увидеть твои прекрасные творения», – подписала фото Мария.

Виктория Бекхэм и Мария Шарапова на Неделе моды в Париже Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма действительно недавно получила серьёзную травму, сломав ногу на тренировке во время занятий спортом.

Виктория передвигается на костылях. На фото с Марией этого незаметно, виден только гипс на ноге. Но для ходьбы эти приспособления ей пока ещё нужны.

«Виктория прошла весь путь на подиуме во время показа на костылях», — подчеркнула Мария в дополнительном комментарии к видео с мероприятия.

Шарапова дельно отметила, что Виктория Бекхэм не могла пропустить модный показ, пусть даже её состояние здоровья далеко от идеального. Преданность делу заслуживает похвалы. Виктории было очень важно, что Шарапова посетила её показ.

Мария Шарапова и Алессандра Амбросио на показе Виктории Бекхэм Фото: Lodovico Colli di Felizzano/Getty Images

Мария получила место в первом ряду рядом с легендарным футболистом из Бразилии Роналдо и его соотечественницей-моделью Алессандрой Амбросио. Также поблизости сидели американская актриса Эбигейл Спенсер, топ-модели Камилль Раза, Шанина Шейк, Кристина Романова из Франции, Австралии и России соответственно.

Мария на показе Виктории сменила свой серый будничный наряд с фото выше на джинсовый от дизайнера.

Джинсы на джинсах, стиль Виктории Бекхэм», — подписала фото Мария.

Мария Шарапова в джинсовом костюме от Виктории Бекхэм Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Чуть позже Шарапова также посетила показ французского дизайнерского дома Hermes. На этот раз Мария предстала перед публикой в шикарном образе разных цветов. На ней были чёрные брюки и туфли, а также красное пальто без рукавов, доходящее до колен.

«Всегда блестящая» — написал аккаунт The Tennis Letter.

Мария Шарапова в красном пальто без рукавов на показе Hermes Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Интересно, что в Париже появилась ещё одна знаменитая теннисистка — 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Американка посетила показ модного бренда Off White.

Серена надела чёрное пальто и длинное платье с огромной белой розой на фоне. Стильный образ 42-летней легенды тенниса, которая недавно второй раз стала матерью.

Серена Уильямс на Неделе моды в Париже Фото: Pierre Mouton/Getty Images

На Неделю моды приехало множество мировых знаменитостей, но именно наряд Шараповой стал по-настоящему запоминающимся.

Издание Daily Mail признало образ Марии в длинном красном пальто самым шикарным наряду с 44-летней американской актрисой Айдой Филд, которая поразила публику костюмом с высоким воротником в абстракционистском стиле.

Айда Филд на Неделе моды в Париже Фото: Из личного архива Айды Филд

Неделя моды в Париже продлится ещё три дня. Неизвестно, собирается ли Шарапова посещать ещё какие-либо показы в столице Франции. В любом случае Мария уже успела произвести там фурор.

После завершения карьеры у Шараповой появилось достаточно много свободного времени. Значительную его часть она посвящает семье и развитию бизнес-проектов, но модная индустрия тоже очень важна для Марии. В этой среде она чувствует себя чрезвычайно комфортно, что в очередной раз доказала в Париже.