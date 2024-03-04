ATP обязана объяснить дисквалификацию Рублёва. С ним поступили мягче, чем с Джоковичем

На минувшей неделе на турнире ATP-500 в Дубае громыхнул скандал, непосредственным участником которого стал российский теннисист Андрей Рублёв. Вкратце напомним, что случилось. Россиянин в самой концовке напряжённого полуфинала с Александром Бубликом матом выругался в адрес линейного судьи. За это Рублёв заработал дисквалификацию от супервайзера. Интересный момент: на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском.

После дисквалификации теннисное сообщество предположило, что спортсмен лишится всех очков и призовых за турнир в Дубае — мол, словно Андрея и не было там. То есть предполагалось, что с Рублёвым поступят так же, как с Новаком Джоковичем на US Open — 2020.

Тогда, напомним, Джокович играл с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в четвёртом круге. Проиграв подачу при счёте 5:5 в первом сете, серб хотел ударить мячом в стенку, но попал в шею линейной судье Лоре Кларк. Она упала на корт и начала кашлять, будто задыхается. После её увели с корта. По итогам разбирательства Новака дисквалифицировали, лишили всех рейтинговых очков, заработанных на турнире, а также оштрафовали на все выигранные призовые ($ 250 тыс.) и ещё на $ 10 тыс. за сам факт попадания в судью.

Если бы так поступили с Рублёвым, он бы уже сегодня, 4 марта, опустился на шестое место в рейтинге ATP, пропустив на пятое Александра Зверева. Но, посмотрев на обновлённую классификацию на официальном сайте организации, можно сделать вывод, что дисквалификация российского теннисиста распространяется не на весь турнир, а только лишь непосредственно на полуфинал. Андрей, оставшийся на пятой строчке, сохранил за собой 200 очков за выход в четвертьфинальную стадию и $ 157 755 призовых.

Возникает вопрос: почему с Рублёвым поступили не так жёстко, как с Джоковичем? То есть мы-то можем лишь поприветствовать более мягкое наказание, нежели ожидалось, в отношении нашего парня. Однако хотелось бы какого-то официального комментария/заявления/пояснения от ATP. Возможно, в организации тем самым косвенно признали, что действительно перегнули палку, дисквалифицировав Андрея в полуфинале.

Андрей Рублёв в полуфинале с Александром Бубликом на турнире ATP-500 в Дубае в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Тем временем споры в теннисном сообществе вокруг дисквалификации Рублёва продолжаются. Впрочем, слово «споры» здесь не подходит — просто по той причине, что подавляющее большинство теннисистов и экспертов встало на сторону Андрея. Так, заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что в теннисе для рассмотрения подобных эпизодов тоже нужно ввести систему видеопросмотров.

«Неслучайно появилось решение начислить Рублёву очки. Значит, опыт подсказывает, что оно целесообразно. Но насколько оно полезно и эффективно? Время покажет.

Досадно, что Рублёв немножко погорячился, однако, с другой стороны, есть правила, которые надо соблюдать. И они обязательны для всех. Не так часто возникают конфликты из-за линейных. На крупных турнирах есть система электронной проверки. Она безупречна. Здесь проблемы не вижу.

Я думаю, что видеопросмотры себя оправдывают. Нужно ввести такую автоматическую систему, чтобы оперативно решался вопрос», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

В числе сторонников Рублёва оказался и финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос. «Достойный поступок Бублика, который сказал, что хочет продолжить. Уважение. Сочувствую Рублёву. Он не заслужил дисквалификацию», — написал австралиец в своих социальных сетях.

Бывшая 17-я ракетка мира американец Райлли Опелка высмеял линейного судью. «Низшая лига… Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — написал он в соцсетях.

Бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко назвала дисквалификацию Рублёва «перебором». «На самом деле, я не слышала те слова от Андрея, за которые он понёс такое наказание, что он якобы так грубо высказался в адрес судьи. Да, это очень некрасиво. Сам факт того, что Рублёв кричал в лицо арбитру, можно расценивать даже как некую потенциальную опасность. Однако я всё равно считаю, что те штрафные санкции, которые были применены к Андрею, являются перебором. Игрока не нужно было снимать с матча. Всё-таки Рублёв не прикоснулся к судье, он не угрожал ему расправой, как это делала в своё время Серена Уильямс.

Серена Уильямс кричит на судью в финале US Open — 2018 Фото: Jaime Lawson/Getty Images

Андрей переборщил в этой ситуации, да, это стоит признать. Он громко кричал в лицо судье. Мне кажется, в данной ситуации можно было ограничиться предупреждением или снятием очка. Можно было впоследствии оштрафовать Рублёва, как это делают на ТБШ за разбитые на корте ракетки. Я считаю, что Андрея не нужно было дисквалифицировать», — цитирует Лапко Metaratings.by.

В схожем духе высказалась двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова. «Не люблю (и не хотела бы) оценивать происходящее, ведь разное в жизни бывает. Но если пойти исключительно по вопросам, наверное, отвечу так. Хорошо ли кричать линейному в лицо? Нет. Может человек допустить ошибку? Да. Нужно Андрею контролировать лучше свои эмоции? Да.

Все мы люди, и все имеем право на ошибку. На мой взгляд, зачастую другие ребята гораздо хуже себя ведут. В отношении зрителей, например. Но чем судья отличается от зрителя? Неужели зрители тоже не достойны уважения?

И завершающий вопрос. Заслуживает ли слово «дебил» дисквалификации? Я считаю, что, конечно же, нет. Не бросайтесь никого осуждать, Андрей всё сам понимает. И я уверена, он сам сделает выводы», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

«Те, кто хорошо его знает, утверждают, что он чувствительный и благородный человек — по крайней мере, вне корта. Проблема Андрея Рублёва — в управлении нервным напряжением во время матча. Неумение контролировать свой гнев дорого обходилось ему в плане результатов», — отметил журналист Tuttosport Джанлука Строкки.

Чемпион US Open 2003 года, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик согласен, что ATP поступила правильно, не став наказывать Рублёва по полной программе. «Заслужил он это или нет, однако он сам поставил себя в такое положение, чтобы кто-то мог вынести решение. На нём лежит часть вины, потому что он зашёл слишком далеко. Но отнимать призовые за неделю, лишать очков из-за решения какого-то парня в кресле — это, на мой взгляд, бессмысленно», — приводит слова Роддика Tennis.com.

А журналист Джон Вертхайм и вовсе подверг сомнению справедливость дисквалификации Андрея. «Если теннисист в третьем сете расстроен и выплёскивает агрессию, говорит то, что не должен говорить, на языке, отличном от языка адресата — это что, уже достойно дисквалификации?» — приводит его слова Tennis.com. Также Вертхайм защищает Рублёва, поскольку тот выругался на родном языке: «Для меня это означает, что он просто пытается выпустить пар. Но при этом он достаточно уважителен, чтобы не унизить того парня и сказать это ему по-английски».