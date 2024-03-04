Поможет ли Солнечный дубль Медведеву стать 2-й ракеткой мира? Рейтинговые расклады на март

Февральская серия турниров между Australian Open и Солнечным дублем не привела к существенным перестановкам в топе рейтинга ATP. Лишь Янник Синнер ожидаемо обошёл Даниила Медведева и стал третьей ракеткой мира после победы в Роттердаме. Но в марте изменения могут стать более заметными, ведь разыгрываются сразу 2000 очков на двух американских «Мастерсах» – в Индиан-Уэллсе и Майами. Подробности – в наших рейтинговых раскладах.

На стыке февраля и марта завершились «пятисотники» в Акапулько. Александр Зверев, имевший отличные шансы вернуться в топ-5, проиграл уже на старте, а преследуемый им Андрей Рублёв добрался ровно до той стадии (полуфинала в Дубае), которая была необходима для сохранения пятого места в рейтинге. Правда, с этого матча россиянин был дисквалифицирован, но решением ATP у него не стали отбирать рейтинговые очки за победы в трёх предыдущих раундах, и Андрей остался пока в пятёрке. Выступавший там же в Дубае Даниил Медведев тоже не добрался до финала и не смог защитить прошлогодний титул. Теперь его отставание от Синнера увеличилось до 555 очков и в ближайший месяц, скорее всего, не сократится.

С этой недели наконец-то все лидеры выйдут на корт. В Индиан-Уэллсе пройдёт двухнедельный «Мастерс», на котором будет разыграно 1000 очков, а следом состоится точно такое соревнование на востоке США – в Майами. Связку этих двух крупных состязаний принято называть Солнечным дублем. Среди участников значатся не только игравшие на прошлой неделе Медведев, Рублёв и Зверев, а также чемпион Australian Open и Роттердама Янник Синнер, пока не знающий поражений в 2024 году, не выступавший с Мельбурна лидер мирового рейтинга Новак Джокович и получивший травму на старте «пятисотника» в Рио-де-Жанейро Карлос Алькарас, только что сыгравший в Лас-Вегасе выставочный матч с Рафаэлем Надалем.

Особое внимание уделяется возвращению на Солнечный дубль Новака Джоковича, не игравшего тут с 2019 года. А раз серб не выступал тут в том числе и в прошлом году, значит, никакие очки у него сгорать не будут, а все набранные в этом сезоне пойдут ему в плюс. Более того, у лидера, имеющего сейчас 870 баллов преимущества над ближайшим преследователем, нет даже теоретических шансов потерять к апрелю свою первую строчку в рейтинге ATP. Скорее всего, он этот отрыв даже увеличит. Но надолго ли?

А вот преследователи серба могут произвести существенные перестановки в своих микрогруппах. В самой невыгодной позиции находится Медведев, у которого сгорят очки за титул в Майами и финал Индиан-Уэллса – в сумме 1600 (подробности – в таблице). Но и располагающиеся недалеко Алькарас и Синнер тоже лишатся немалой суммы (1360 и 960). При изрядной доле везения у Даниила остаются даже шансы обогнать их обоих и стать второй ракеткой мира уже к апрелю. Но, во-первых, ему самому необходимо удачно выступить на этих турнирах (минимум титул и полуфинал), а, во-вторых, его конкуренты при этом должны «провалиться». Кроме того, Янник Синнер, пару недель назад впервые ставший третьей ракеткой мира, настолько приблизился к прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллса Алькарасу, что может стать вторым уже по итогам ближайшего «Мастерса». Ему достаточно показать в Калифорнии результат не хуже, чем у испанца.

Очки, которые сгорят у представителей топ-6 до апреля-2024:

Джокович Алькарас Синнер Медведев Рублёв Зверев рейтинг на 4.3 9675 8805 8270 7715 5010 4950 Индиан-Уэллс (18.3) -1000 -360 -600 -90 -90 остаток 9675 7805 7910 7115 4920 4860 Майами (1.4) -360 -600 -1000 -90 остаток 9675 7445 7310 6115 4830 4860

Не стоит терять из вида и идущих на пятом-шестом местах Андрея Рублёва и Александра Зверева, которые не только могут попеременно обгонять друг друга по ходу этих недель, но и при стечении обстоятельств попытаться вытолкнуть из топ-4 Медведева. Так что ждём с нетерпением новых сражений на американских кортах.