Поможет ли Солнечный дубль Медведеву стать 2-й ракеткой мира? Рейтинговые расклады на март

Февральская серия турниров между Australian Open и Солнечным дублем не привела к существенным перестановкам в топе рейтинга ATP. Лишь Янник Синнер ожидаемо обошёл Даниила Медведева и стал третьей ракеткой мира после победы в Роттердаме. Но в марте изменения могут стать более заметными, ведь разыгрываются сразу 2000 очков на двух американских «Мастерсах» – в Индиан-Уэллсе и Майами. Подробности – в наших рейтинговых раскладах.
На стыке февраля и марта завершились «пятисотники» в Акапулько. Александр Зверев, имевший отличные шансы вернуться в топ-5, проиграл уже на старте, а преследуемый им Андрей Рублёв добрался ровно до той стадии (полуфинала в Дубае), которая была необходима для сохранения пятого места в рейтинге. Правда, с этого матча россиянин был дисквалифицирован, но решением ATP у него не стали отбирать рейтинговые очки за победы в трёх предыдущих раундах, и Андрей остался пока в пятёрке. Выступавший там же в Дубае Даниил Медведев тоже не добрался до финала и не смог защитить прошлогодний титул. Теперь его отставание от Синнера увеличилось до 555 очков и в ближайший месяц, скорее всего, не сократится.
1. Новак Джокович (Сербия) – 9675 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8805
3. Янник Синнер (Италия) – 8270
4. Даниил Медведев (Россия) – 7715
5. Андрей Рублёв (Россия) – 5010
6. Александр Зверев (Германия) – 4950
7. Хольгер Руне (Дания) – 3720
8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3405
9 (+2). Каспер Рууд (Норвегия) – 3405
10 (-1). Алекс де Минор (Австралия) – 3210
...15. Карен Хачанов (Россия) – 2300.
С этой недели наконец-то все лидеры выйдут на корт. В Индиан-Уэллсе пройдёт двухнедельный «Мастерс», на котором будет разыграно 1000 очков, а следом состоится точно такое соревнование на востоке США – в Майами. Связку этих двух крупных состязаний принято называть Солнечным дублем. Среди участников значатся не только игравшие на прошлой неделе Медведев, Рублёв и Зверев, а также чемпион Australian Open и Роттердама Янник Синнер, пока не знающий поражений в 2024 году, не выступавший с Мельбурна лидер мирового рейтинга Новак Джокович и получивший травму на старте «пятисотника» в Рио-де-Жанейро Карлос Алькарас, только что сыгравший в Лас-Вегасе выставочный матч с Рафаэлем Надалем.
Особое внимание уделяется возвращению на Солнечный дубль Новака Джоковича, не игравшего тут с 2019 года. А раз серб не выступал тут в том числе и в прошлом году, значит, никакие очки у него сгорать не будут, а все набранные в этом сезоне пойдут ему в плюс. Более того, у лидера, имеющего сейчас 870 баллов преимущества над ближайшим преследователем, нет даже теоретических шансов потерять к апрелю свою первую строчку в рейтинге ATP. Скорее всего, он этот отрыв даже увеличит. Но надолго ли?
А вот преследователи серба могут произвести существенные перестановки в своих микрогруппах. В самой невыгодной позиции находится Медведев, у которого сгорят очки за титул в Майами и финал Индиан-Уэллса – в сумме 1600 (подробности – в таблице). Но и располагающиеся недалеко Алькарас и Синнер тоже лишатся немалой суммы (1360 и 960). При изрядной доле везения у Даниила остаются даже шансы обогнать их обоих и стать второй ракеткой мира уже к апрелю. Но, во-первых, ему самому необходимо удачно выступить на этих турнирах (минимум титул и полуфинал), а, во-вторых, его конкуренты при этом должны «провалиться». Кроме того, Янник Синнер, пару недель назад впервые ставший третьей ракеткой мира, настолько приблизился к прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллса Алькарасу, что может стать вторым уже по итогам ближайшего «Мастерса». Ему достаточно показать в Калифорнии результат не хуже, чем у испанца.
Очки, которые сгорят у представителей топ-6 до апреля-2024:
|Джокович
|Алькарас
|Синнер
|Медведев
|Рублёв
|Зверев
|рейтинг на 4.3
|9675
|8805
|8270
|7715
|5010
|4950
|Индиан-Уэллс (18.3)
|-1000
|-360
|-600
|-90
|-90
|остаток
|9675
|7805
|7910
|7115
|4920
|4860
|Майами (1.4)
|-360
|-600
|-1000
|-90
|остаток
|9675
|7445
|7310
|6115
|4830
|4860
Не стоит терять из вида и идущих на пятом-шестом местах Андрея Рублёва и Александра Зверева, которые не только могут попеременно обгонять друг друга по ходу этих недель, но и при стечении обстоятельств попытаться вытолкнуть из топ-4 Медведева. Так что ждём с нетерпением новых сражений на американских кортах.