Надаль снялся с Индиан-Уэллса до первого матча. А Рублёву в соперники достался Маррей

В ночь с 6 на 7 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) стартовал супертурнир, первый из двух, входящих в так называемый Солнечный дубль. В первый игровой день на корт выходили лишь две представительницы России, а именно сёстры Андреевы: 16-летняя Мирра и 19-летняя Эрика. Обе спортсменки дебютировали в основной сетке «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Андреева-младшая, ныне 38-я ракетка мира, попала в основную сетку напрямую. После Australian Open, где Мирра дошла до четвёртого круга, проиграв Барборе Крейчиковой, 16-летняя теннисистка провела всего один матч. Она в первом же раунде «тысячника» в Дубае уступила американке Питон Стирнс.

В силу возраста Андреева ещё не может проводить столько турниров, сколько ей вздумается, — в WTA существуют соответствующие ограничения. «Постараюсь играть на всех основных турнирах. Мне нельзя играть на всех, но я выбрала те, куда очень хочу поехать», — говорила Мирра на одной из пресс-конференций на Australian Open.

В соперницах у Андреевой по первому кругу Индиан-Уэллса оказалась 22-летняя американка Кэти Волынец, получившая уайлд-кард на турнир. В настоящий момент Волынец не входит в топ-100 мирового рейтинга. Несмотря на это, сегодня Кэти оказалась сильнее.

В первом сете Андреева уже в третьем гейме получила преимущество, сделав брейк под ноль — в основном на ошибках Волынец. Но американке удался обратный брейк — 2:2. Картина повторилась в девятом гейме. Россиянка вновь под ноль взяла чужую подачу и при 5:4 вышла подавать на сет. К сожалению, Мирра и тут не смогла добиться цели — 5:5. После этого Кэти дожала её, реализовав первый же сетбол на приёме в 12-м гейме, — 7:5 за 56 минут. В целом стоит отметить, что Волынец смотрелась лучше Андреевой в долгих обменах.

Во второй партии Мирра потерпела ещё более обидное поражение. Она первой взяла подачу соперницы, но в шестом гейме Волынец отыгралась — 3:3. Россиянка сразу же сделала ещё один брейк, потом забрала свой гейм, вышла на тройной сетбол при 5:3, 40:0 на приёме… И не смогла его реализовать, допустив три неточности подряд в розыгрышах. После этого у Мирры, упустившей в этом гейме ещё один сетбол, уже почти ничего не получалось. В итоге она проиграла четыре гейма подряд, а вместе с ними и всю встречу — 5:7, 5:7 за 2 часа 7 минут.

После матча Андреева выглядела крайне разочарованной. Она села на скамейку и закрыла лицо руками.

Эмоции Мирры Андреевой Фото: Кадр из трансляции

Волынец, по её словам, даже не сознавала, что у её соперницы был тройной сетбол. «Честно говоря, я была настолько сосредоточена, что не понимала, что у неё были сетболы. Я обнаружила, что, даже когда я уступала с брейком, у меня были хорошие идеи. Я просто не могла реализовать их», — сказала она в эфире Tennis Channel.

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А глубокой ночью по московскому времени свой матч первого раунда начала и Эрика Андреева, сражавшаяся с бывшей седьмой, а ныне 56-й ракеткой мира Даниэль Коллинз. Ранее в этом году 30-летняя Коллинз, финалистка Australian Open — 2022 объявила, что нынешний сезон станет для неё последним в карьере.

Что касается Андреевой-старшей, то она закончила февраль двумя поражениями на «тысячниках» в Дохе и в Дубае (во втором круге и в квалификации соответственно). Но к встрече с Коллинз подходила на серии из двух побед. В отборе Эрика, занимающая 98-е место в рейтинге WTA, прошла Эмилиану Аранго и Кейлу Дей, причём обеих — в трёх сетах.

В первом сете Андреева в восьмом гейме реализовала свой первый же брейк-пойнт, но при 5:3 не подала на партию. Больше брейк-пойнтов ни у кого из теннисисток не было, а на тай-брейке Коллинз играла точнее — 7:6 (7:3) за 1 час 2 минуты.

Вторая партия выдалась «качельной». Эрика повела 2:0, но проиграла следующие четыре гейма. Но американка при 4:2 упустила инициативу, проиграв три гейма подряд, два из которых — на своей подаче. В 10-м гейме Андреева не подала на партию, упустив сетбол, а в 12-м гейме игру пришлось отложить из-за дождя при счёте 6:5 в пользу Даниэль (но без брейка) и «больше» на подаче Эрики. Кортов с крышей в Индиан-Уэллсе нет — всё-таки это место славится солнечной погодой. В то же время нельзя не отметить, что даже на «Ролан Гаррос» она появилась совсем недавно, в 2020 году.

Во втором раунде победительница этого противостояния выйдет на первую ракетку мира Игу Свёнтек.

А в мужской сетке произошла большая потеря. О снятии с турнира объявил 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль. «С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть. Это также одна из причин, по которой я очень рано приехал в пустыню, чтобы потренироваться и постараться подготовиться.

Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошёл тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелёгкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом», — написал он в соцсетях.

Напомним, Рафаэль не играл с начала января. Он проиграл в четвертьфинале турнира в Брисбене, после чего снялся с Australian Open. Зато в начале марта провёл выставочный поединок с Карлосом Алькарасом в Лас-Вегасе.

Тем не менее многие матчи всё же успели завершиться до дождя. Так, соперника узнал пятый сеяный Андрей Рублёв. Во втором раунде он сыграет с трёхкратным чемпионом ТБШ Энди Марреем. Тот оказался сильнее Давида Гоффена — 6:3, 6:2.

Также соперниц по второму кругу узнали Анастасия Потапова (28) и Екатерина Александрова (15). Потапова сыграет с чешкой Мари Боузковой, а Александрова — с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

А уже сегодня, 7 марта, в борьбу вступят и наши мужчины. Свои поединки проведут Роман Сафиуллин и Павел Котов. А у женщин сыграют Анна Блинкова, Элина Аванесян и Диана Шнайдер.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».