Блинкова и Сафиуллин — во втором круге Индиан-Уэллса! Анна прошла экс первую ракетку мира

Утром 8 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе (США) завершаются матчи первого круга в мужском и в женском одиночном разрядах. Сегодня в борьбу вступили наши мужчины, и первым из них на корт вышел 42-я ракетка мира Роман Сафиуллин. Он играл с британцем Даниэлем Эвансом, располагающимся тремя строчками ниже в рейтинге ATP.

В личных встречах на уровне основных сеток турниров ATP у соперников был паритет: 1-1. При этом Эванс обыграл Сафиуллина совсем недавно, на турнире в Лос-Кабосе — 6:2, 6:4. Сегодня россиянину удалось выйти вперёд.

В первом сете Роман не оставил шансов сопернику. Он вёл 5:0 с двумя брейками и мог повесить сопернику «баранку», но в шестом гейме упустил двойной сетбол на приёме. Тем не менее уже в следующем гейме Сафиуллин без проблем подал на партию — 6:1 за 28 минут.

Во второй партии победа осталась за Эвансом. В середине сета соперники обменялись брейками, в 10-м гейме британец не реализовал сетбол на приёме, но взял следующие два гейма — 7:5 за 55 минут.

А вот в решающем сете явный перевес был уже на стороне Сафиуллина, исполнившего 11 эйсов за весь матч. В четвёртом гейме россиянин отыграл единственный брейк-пойнт, а сам, дважды взяв подачу оппонента, оформил победу — 6:1, 5:7, 6:2 за 1 час 58 минут.

Во втором раунде Сафиуллин сыграет с американцем Себастьяном Кордой (29).

Теперь переходим к женщинам. Вначале свой матч доиграла Эрика Андреева, чей поединок с Даниэль Коллинз начался ещё в первый игровой день, но был остановлен из-за дождя. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.

Доигровка началась при счёте 6:7 (3:7), 5:6, «больше» на подаче Андреевой. В этом 12-м гейме россиянка ушла с матчбола и перевела второй сет в тай-брейк. В нём у Эрики при счёте 6:5 был сетбол, но она его не использовала. А вот Коллинз реализовала матчбол при 7:6 и вышла в следующий круг — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6) за 2 часа 32 минуты игрового времени. Американке не помешали даже восемь двойных ошибок, которые она допустила за всю встречу.

45-й номер рейтинга WTA Анна Блинкова встречалась с бывшей первой, а ныне 39-й ракеткой мира Каролиной Плишковой, получившей уайлд-кард на турнир. В личных встречах перевес был на стороне Плишковой (2-0); правда, они не играли друг с другом с 2020 года. Сегодня Блинкова одержала первую победу над чешкой.

В первом сете Анна уверенно расправилась с Каролиной. Отыграв брейк-пойнт в первом гейме, россиянка в дальнейшем доминировала и, проиграв только один гейм, выиграла партию с двумя брейками — 6:1 за 25 минут.

Во втором сете Плишкова взяла реванш. У неё регулярно возникали проблемы на подаче, но чешка отыграла все четыре брейк-пойнта. А вот Блинкова дважды позволила сопернице сделать брейк — 6:2 за 40 минут.

В решающей партии у Плишковой окончательно сломалась её знаменитая подача: 0 эйсов и целых восемь двойных ошибок (а всего за матч — 14!). В начале сета теннисистки обменялись брейками, в пятом гейме Блинкова вновь взяла чужую подачу, а в 10-м, подавая на матч, ушла с двойного брейк-пойнта и реализовала первый же матчбол — 6:1, 2:6, 6:4 за 1 час 48 минут.

Во втором круге Блинкова сыграет с американкой Джессикой Пегулой (5). Россиянка проиграла Пегуле совсем недавно, в четвертьфинале Сан-Диего. В личных встречах счёт 3-0 в пользу американки.

21-летняя Элина Аванесян, занимающая 63-е место в мировой классификации, вышла на корт с француженкой Осеан Доден (85-я строчка рейтинга WTA). В первом сете Аванесян одержала уверенную победу — 6:1. Соперница россиянки ни разу не смогла взять свою подачу, а сама лишь раз сделала брейк. Но Доден прибавила и перевернула ход неудачно складывавшегося поединка.

Во втором сете француженка быстро повела 3:0 с брейком, затем 5:2. В восьмом гейме она не воспользовалась тремя сетболами на приёме, но затем смогла подать на партию (с пятого сетбола!) — 6:3. В решающем сете Аванесян при 5:3 не подала на матч, а в концовке, когда Доден подавала на матч при 6:5, три матчбола отыграла уже Элина. Но на тай-брейке Осеан использовала первый же матчбол — 1:6, 6:3, 7:6 (7:4) за 2 часа 2 минуты.

Во втором раунде Доден сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной, посеянной под 11-м номером.

Также сегодня свои матчи проводят Павел Котов и Диана Шнайдер. Супертурнир в Индиан-Уэллсе закончится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».