«Я буду делать всё, что хочу». Медведев разбушевался на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023-м

Даниил терпеть не мог хард на корте в Калифорнии, но постепенно проникся к нему любовью.

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев никогда особо не любил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Здесь у Даниила долгое время совсем не клеилось с результатом. Медведев успел выиграть другие хардовые «Мастерсы» в Шанхае, Канаде, Цинциннати и Париже, а в Майами дважды доходил до четвертьфинала, но при этом в Индиан-Уэллсе никак не мог преодолеть стадию четвёртого раунда.

Прорыв Медведева в Калифорнии наконец-то состоялся в 2023 году. Он вышел в финал, но уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 2:6). При этом Даниил в течение всего турнира резко критиковал медленный корт в Индиан-Уэллсе и даже сравнивал местный хард с грунтом. Иногда доходило до инцидентов с участием судей.

Впервые Медведев высказался о корте в Индиан-Уэллсе после победы в стартовом матче над американцем Брэндоном Накашимой (6:4, 6:3). По ходу встречи россиянин отыграл все семь брейк-пойнтов. Для Даниила это была 15-я победа подряд. За три предыдущие недели он выиграл титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае.

«Брэндон хорошо играл. И в Индиан-Уэллсе, наверное, самый медленный хард в туре, так что во многих розыгрышах всё определяло то, кто первым ошибётся, – потому что самому что-то сделать трудно. Нужно было ловить равновесие между активностью и отсутствием ошибок. Мне это удалось чуть лучше, чем ему, и я доволен. Корты в Индиан-Уэллсе остаются медленными даже днём – хотя обычно в это время суток игра идёт быстрее. Я не знал, когда начну турнир, так что проводил тренировки и днём, и вечером. У меня была дневная тренировка с Кареном Хачановым, и мы, кажется, сделали четыре брейка на двоих, семь геймов играли час. Так что нужно терпеть – как на грунте», — сказал Медведев.

Даниил Медведев на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Это заявление Даниила активно распространялось в теннисных СМИ, но особого резонанса не вызвало. Всё-таки Медведев высказался о харде Индиан-Уэллса в довольно корректной форме. Иная ситуация наблюдалась после победы россиянина над белорусом Ильёй Ивашко (6:2, 3:6, 6:1) в третьем круге. Медведев проиграл сет впервые с четвертьфинала турнира в Дохе против Кристофера О’Коннелла. Затем он выиграл восемь подряд матчей в двух партиях, пока не встретил неожиданные трудности в противостоянии с Ивашко. Возможно, поэтому Даниил особо обозлился на покрытие корта.

Проиграв второй сет, Медведев начал диалог с судьёй из Швеции Мохамедом Лайани.

«Я в туалет. И буду писать так же медленно, как идёт игра на этом корте. Понадобится 25 минут. Если корт медленный, то и я спешить не буду», — с иронией заявил Даниил.

«Пожалуйста, просто прими это. Ты же профессионал», — ответил Лайани.

«Я не принимаю. Они пишут в фактах о турнире, что он проходит на харде. Мне соврали», — возразил Медведев.

Уже ведя 4:0 в третьем сете, Медведев после розыгрыша кричал: «Лжецы. Лжецы!» А после матча написал на камере: «Слишком медленно».

Даниил Медведев не получал удовольствия от игры в Индиан-Уэллсе Фото: Julian Finney/Getty Images

На пресс-конференции Даниил был более спокоен, но всё равно воспользовался возможностью лишний раз покритиковать покрытие корта.

«В Индиан-Уэллсе нужно просто стараться показывать лучшую игру и надеяться на лучшее. Я видел много случаев, когда кто-то проигрывал сет 0:6 или 1:6, при этом показывая хороший теннис. Тут очень сложно выигрывать очки. Всё решается ошибкой после 25 ударов. На любом другом харде у меня лучше получается реализовать свою игру. А тут можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт – так что это немного расстраивает. Но ничего не поделать. Я просто стараюсь бороться – хотя условия мне и не очень нравятся», — заявил Медведев.

В четвёртом раунде соперником Медведева стал немец Александр Зверев. В сверхнапряжённом поединке Даниил дожал Александра – 6:7, 7:6, 7:5. Не обошлось без традиционных жалоб на корт. Проиграв первый сет Александру Звереву, Медведев обратился к судье на вышке из Франции Рене Лихтенштайну.

«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его ещё хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом. Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай. Если нам разрешают играть на таком корте, я буду делать всё, что хочу», — сказал Медведев.

Во втором сете покрытие стало не главным поводом для беспокойства. В шестом гейме Медведев подвернул ногу при резкой смене движения и упал на корт. Медики несколько минут работали с его голеностопом, но после этого россиянин продолжил игру и взял гейм на своей подаче. А затем вторую партию на тай-брейке, третью без него и матч в целом. После игры главной темой для обсуждения стало состояние здоровья, а не хард в Индиан-Уэллсе.

«Сейчас всё нормально, но через пару часов будет больно. Это точно. Когда я подвернул ногу, то думал, что просто встану – быстро и без проблем. Но потом боль быстро накатила, и я такой: это нехорошо. Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить. Мне чуть ли не впервые в жизни тейпировали голеностоп. Но я решил попробовать. И удивительно, что бегать было намного проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, а потом нормально бегал. Понимаю, как тяжело было сопернику, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать. Теперь, когда адреналин отойдёт и я остыну, мне будет больно. Я сделаю снимок и посмотрю, смогу ли продолжить», — сказал Медведев.

К счастью, травма не помешала Даниилу продолжить выступление на турнире. Он наконец-то преодолел стадию 1/8 финала в Индиан-Уэллсе, но останавливаться на этом не собирался. В четвертьфинале Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 7:5).

Даниил Медведев в матче с Алехандро Давидович-Фокиной в Индиан-Уэллсе Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Перед встречей Даниил признал, что вёл себя незрело в Калифорнии из-за критики корта, и выразил желание, чтобы болельщики запомнили его не за эмоциональные срывы, а за игру и хорошие качества. Однако так быстро неприязнь к харду в Индиан-Уэллсе не могла исчезнуть, особенно на фоне нового повреждения. При счёте 3:3 во втором сете Медведев упал и повредил большой палец на правой руке – его зажало между ручкой ракетки и кортом.

Во время медицинского перерыва Даниил разговаривал с супервайзером Джерри Армстронгом.

«Нужно сделать корты ещё жёстче. И медленнее. Хорошо, что ATP ничего не делает с турниром, который кладёт такие корты», — выразил недовольство Медведев.

«Даниил, мы это уже обсуждали», — ответил супервайзер.

«Да, и ATP – молодцы, вы не делаете ничего, чтобы…» — на этом реплика россиянина в трансляции оборвалась.

После медицинского перерыва Медведев ещё поговорил с судьёй на вышке, которым снова был Мохамед Лайани. Даниил не хотел менять ракетку, но у той, которой он играл, после падения повредилась ручка.

«Я хочу и дальше играть этой ракеткой. Можно мне поменять намотку? Или какие правила?» — сказал Медведев

«А есть другая ракетка?» — спросил Лайани.

«Я хочу играть этой. И это корт виноват, а не я», — ответил Даниил.

В итоге Медведев проиграл тот гейм, а после него получил предупреждение за неспортивное поведение, сделав плевок на покрытие. Довести дело до победы в матче с Давидович-Фокиной это не помешало, что было самым главным. Даниил в комментариях после игры снова уделил особое внимание своему состоянию здоровья.

«Я рассёк палец. Я никогда даже ножом так не резался – потому что я редко готовлю. Сейчас он чернеет. Не знаю, хороший ли это знак. Не знаю, стоит ли это говорить, но когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно. Сейчас порез почистили, заклеили. Всё должно быть нормально. Не знаю, понадобится ли мне повязка во время матча через два дня. Но это не особая проблема, потому что мне удалось хорошо сыграть и с повязкой. Многие заматывают пальцы и хорошо играют – мне это тоже удастся.

Я рад, что в четвертьфинале нога не очень болела. Потому что на разминке мне было очень больно. Но я знал, что сыграю, что постараюсь. На разминке я плохо двигался. Старался как можно лучше разогреть ногу, принял обезболивающее. И по ходу матча чувствовал себя всё лучше и лучше. Вчера вечером я не мог ходить. Когда тело остывает, адреналин уходит, становится тяжело. И я ходил в бассейн, потому что по земле не мог», — заявил Медведев.

Даниил Медведев и Фрэнсис Тиафо в Индиан-Уэллсе Фото: Julian Finney/Getty Images

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (7:5, 7:6). Россиянин упустил семь матчболов во втором сете. Победу он встретил без бурных эмоций, просто качая головой. На пресс-конференции у него спросили, действительно ли он находится на пике эмоционального состояния.

«Мне кажется, это правда. В четвертьфинале мне было сложнее из-за ветра, я был немного раздражён. А сегодня мне правда удалось преодолеть какие-то негативные эмоции и срывы. Однако тот факт, что я упустил столько матчболов, показывает, что в концовке я не до конца сдержал эмоции. Но в каком-то смысле такая победа меня даже больше радует, потому что попробуйте сыграть тай-брейк после семи упущенных матчболов. А мне удалось сразу начать его с хороших ударов и розыгрышей. Поэтому мне кажется, что в целом, даже несмотря на, так скажем, вспышки гнева, которые случались на этой неделе, психологически я отлично себя чувствую на протяжении последнего месяца. И мне кажется, что здесь всё становится лучше и лучше, надеюсь, что эта тенденция продолжится и в финале.

В четвертьфинале был ад – было так ветрено. А сегодня я почти его не чувствовал. Насколько помню, я допустил всего одну двойную, как раз когда ветер чуть усилился. Но в целом по какой-то причине корт был быстрее. Мы поговорили об этом с моим тренером. Посмеялись, потому что в Индиан-Уэллсе один день не похож на другой. Порой ветер, мяч летит, а в другой раз не летит и попадает в сетку. В общем, нужно адаптироваться. Сегодня мяч летел. У Тиафо было много аутов по длине. Условия были довольно быстрыми. Как только кому-то удавался хороший удар, ввязываться в розыгрыш было непросто. И это хорошо, мне это нравится. Так что не знаю. Посмотрим, что Индиан-Уэллс приготовит нам завтра», — с улыбкой сказал Медведев на пресс-конференции.

Очевидно, что по ходу турнира у Медведева в лучшую сторону менялось отношение к корту. Тем не менее финальную встречу с Карлосом Алькарасом (3:6, 2:6) россиянину выиграть не удалось. Его победная серия прервалась на отметке 19 матчей. Это второй лучший результат в карьере. Рекорд был установлен в конце 2020-го и начале 2021-го, когда россиянин выиграл 20 матчей подряд. Как бы то ни было, Медведев в целом остался доволен своим выступлением на калифорнийском «Мастерсе».

«Спасибо турниру в Индиан-Уэллсе за эту потрясающую неделю. Я доволен, что у меня постепенно получается вернуться в ритм, когда я показывал свои лучшие результаты. Усиленные тренировки и работа делают своё дело. В этот раз Карлос был лучше, но я надеюсь ещё сыграть в финале против него, чтобы попытаться победить. И, как я уже сказал, выражаю благодарность стадиону за такой интересный турнир.

Во многом неожиданная неделя. Голеностоп, палец, теннис, ветер – столько всего. Но почти получилось победить. У меня довольно токсичные отношения с этим кортом – любовь, ненависть. Так что я хотел бы поблагодарить корт. Я на него наезжал, и он мне отвечал – я подвернул ногу, повредил палец. Но он дал мне возможность завершить турнир. Так что спасибо большое. Простите, что не смог сделать финал интересным. Я старался и не люблю проигрывать – но сегодня, к сожалению, сделал это довольно легко. Надеюсь, вам всё равно понравилось. И спасибо за поддержку в эти две недели», — отмечал Даниил после матча.

Даниил Медведев остался доволен выходом в финал Индиан-Уэллса в 2023-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Через две недели Медведев выиграл «Мастерс» в Майами, победив в финале итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3), который тогда даже не близко не впечатлял так, как сейчас. Таким образом, среди хардовых «тысячников» Даниил не брал только Индиан-Уэллс. Удивительной особенностью Медведева является то, что он хоть и взял 20 титулов ATP за карьеру, но при этом никогда не завоёвывал трофей в одном городе.

Чем не повод наконец-то покорить Индиан-Уэллс в этом году? Конкуренция очень серьёзная. В США после пятилетнего перерыва вернулся Новак Джокович, потрясающую форму набрал Янник Синнер, Карлос Алькарас хочет реабилитироваться за последние неудачи и защитить титул. Однако Даниилу есть что им ответить. Он отлично играет на харде, выходил на двух последних турнирах «Большого шлема» (US Open, Australian Open) в финал, когда этого от него немногие ожидали.

Отношения с кортом в Индиан-Уэллсе у Даниила постепенно наладились. На пресс-конференции перед стартом турнира в этом году Медведев пообещал, что уже не будет критиковать местный хард.

«Я больше не собираюсь винить корт в том, что делаю сам, в том, что играю плохо или хорошо, проигрываю или выигрываю. Я буду получать удовольствие. Мне здесь нравится. Буду получать удовольствие от турнира и постараюсь пробыть здесь как можно дольше», — сказал Медведев, которому во втором раунде предстоит сразиться с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.