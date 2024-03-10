Медведев разгромил в Индиан-Уэллсе 64-ю ракетку. Дальше — американец, выбивший Сафиуллина

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев начал супертурнир в Индиан-Уэллсе лишь в четвёртый игровой день. Свой стартовый матч на престижных соревнованиях первая ракетка России проводил против представителя Испании Роберто Карбальеса-Баэны последним запуском на центральном корте.

Отметим, что 28-летний уроженец Москвы вступил в борьбу на «Мастерсе» в Калифорнии последним из отечественных спортсменов. Соперник Даниила уже провести один поединок на турнире, закрыв итальянца Флавио Коболли в двух сетах.

По личным встречам Медведев был впереди со счётом 2-0. Он выиграл 6:2, 7:5, 6:1 во втором круге Australian Open — 2021 и 6:1, 6:2 на аналогичной стадии «тысячника» в Майами в прошлом году, где в итоге стал чемпионом.

В сезоне-2023 до старта американской серии Даниил успел завоевать три титула, а в Индиан-Уэллсе добрался до финала. В преддверии состязаний в Калифорнии россиянин успел поделиться настроем на них.

«Очевидно, что я приехал сюда без той уверенности, которая у меня была в прошлом году. Но я полон решимости извлечь из этого опыта максимум пользы и сделать всё возможное, чтобы пройти далеко по сетке.

И я полон решимости не винить покрытие в том, что будет происходить на корте (ранее Медведев неоднократно жаловался на то, что корт в Индиан-Уэллсе слишком медленный для харда)», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.

Ещё чемпион US Open — 2021 рассказал, что нового он привнёс в свою игру в этом сезоне.

«Я хочу удивить моих соперников новым оружием. И развивать новые тактические приёмы. Это мой план и моя цель. Сейчас мне просто нужно вывести это на корт. Это самое важное. Давайте посмотрим, как это сработает в Индиан-Уэллсе и смогу ли я включить новые элементы в мою игру здесь.

Я начал пробовать делать это в Австралии. Очень осторожно. Нельзя вводить такой подход радикально и перестраивать игру с первым же матчем. Особенно на турнире «Большого шлема». Но я уверен, что удивлю всех в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Медведева Clay Tenis.

В стартовой партии встречи с Карбальес-Баэной Медведев лучше действовал в игре на задней линии и лучше подавал. Если подача не давала преимущества или в геймах на приёме, Даниил старался в своём традиционном стиле плести комбинации, а на таких медленных кортах мяч, как, например, показал сетбол, можно держать 35-40 ударов. Роберто иногда пытался играть активно и вариативно, в том числе используя комбинацию укороченный — свеча. В целом же более надёжно действовал именно россиянин, который в итоге дважды взял чужую подачу и забрал первый сет со счётом 6:2.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Следующую партию отечественный спортсмен также начал уверенно. Во втором гейме Медведев снова добрался до брейка — 2:0, а потом сам подал под ноль — 3:0. Матч приближался к логическому завершению. Теннисисты чётко брали свои геймы — 3:1, 4:2, как вдруг начались сбои на подаче Даниила Медведева, и Роберто Карбальес-Баэна этим подарком воспользовался и сделал обратный брейк — 4:3. В седьмом гейме при счёте 15:0 на подаче испанца встреча была приостановлена на 15 минут из-за того, что на арене возникла проблема с мигающей лампочкой. Россиянин заявил, что не хочет играть, пока это не будет исправлено. После того, как встреча возобновилась, четвёртая ракетка мира в 8-м гейме вцепился в чужую подачу и с третьего брейк-пойнта добился брейка, а затем уверенно подал на матч. 6:2, 6:3 — именно с таким счётом Медведев переиграл своего оппонента за 1 час 26 минут.

За выход в 4-й раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 28-летний уроженец Москвы поспорит с хозяином кортов Себастьяном Кордой. Американец ведёт у россиянина по личным встречам 2-1 и в прошлом году одержал две победы над Даниилом.

Супертурнир в Калифорнии закончится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».